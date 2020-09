Friedberg: Die Polizei-News

A45 bei Altenstadt – Pannen-LKW mit wertvoller Ladung sichergestellt (siehe Foto)

(ots) – Mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben Polizeibeamte der mittelhessischen Autobahnpolizei auf der Ladefläche eines Pannen-LKW gefunden.

Am frühen Samstagmorgen (19.09.2020) stellten Kollegen aus Südosthessen auf der A45, Anschlussstelle Altenstadt, einen herrenlosen Pannen-LKW fest, der schwach beleuchtet auf dem dortigen Standstreifen stand. Zudem waren an dem 7,5-Tonner im Raum Bamberg gestohlene Kennzeichen angebracht worden. Daraufhin verständigten sie die mittelhessische Polizeiautobahnstation.

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fehlte vom Fahrzeugführer jede Spur. Letztlich stellte man das Nutzfahrzeug sicher und ließ es abschleppen. Nachdem die Ladefläche im weiteren Verlauf mit einigem Kraftaufwand geöffnet werden konnte, staunte man nicht schlecht: Darauf befanden sich mehr als ein Duzend sogenannter Wechselrichter. Derartige Komponenten finden regelmäßig Verwendung bei der Installation und dem Betrieb von Solaranlagen.

Erste Überprüfungen ergaben, dass in jüngster Vergangenheit eine Vielzahl ebensolcher Geräte im Bereich Bamberg abhandengekommen waren. Mehr als die Hälfte des sichergestellten Diebesgutes konnte man inzwischen zweifelsfrei zuordnen und den rechtmäßigen Eigentümer informieren.

Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

Wöllstadt: Sachbeschädigung an Fritz-Erler-Schule

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende sowohl die Glasfront am Haupteingang, wie auch ein weiteres Fenster des Schulgebäudes in Nieder-Wöllstadt beschädigt und so mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen auf Freitag (25.09.2020), 14 Uhr bis Montag (28.09.2020), 7 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Butzbach: Unfallflucht auf Pendlerparkplatz

Einen weißen Mercedes der C-Klasse beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montag (28.09.2020), 6 Uhr und Dienstag (29.09.2020), 7 Uhr im Heckbereich. Der Daimler parkte in diesem Zeitraum auf dem Pendlerparkplatz nahe Griedel.

Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Friedberg: Reifen zerstochen

Die beiden vorderen Reifen eines roten Citroen zerstach ein Unbekannter zwischen Freitagnacht (25.09.2020) und Sonntagnachmittag (27.09.2020). Der C4 parkte in diesem Zeitraum in Höhe der einstelligen Hausnummern in der Fauerbacher Straße.

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Geräteschuppen aufgebrochen

Aus einem Geräteschuppen des Büdinger Sportfischerclubs an der L3010 haben Langfinger zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 10.30 Uhr Werkzeug und Getränke im Wert mehrerer Hundert Euro gestohlen. Zuvor hatte man eine dortige Metalltür aufgebrochen und war so hineingelangt. Mögliche Zeugen, denen in genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen waren, werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen (06042/96480) in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Unfallflucht in der Ringstraße

Im Verlaufe des gestrigen Montags ist es in der Ringstraße im Altenstädter Ortsteil Höchst zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei trug ein grauer Hyundai einige Beschädigungen davon; der Verursacher machte sich nichts destotrotz aus dem Staub. Der Kleinwagen stand zwischen 0.30 Uhr und 14 Uhr am Fahrbahnrand im Bereich der einstelligen Hausnummern. Zeugen werden gebeten, sich mit den Büdinger Unfallfluchtermittlern in Verbindung zu setzen, Tel. 06042/96480.

Nidda: Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Einen blauen Geländewagen von Audi hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagvormittag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes An der Heugasse touchiert und so beim Ein- oder Ausparken Schäden von etwa 1.000 Euro verursacht. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um die Schadenregulierung zu bemühen. Hinweise bitte an die Polizei in Nidda, Tel. 06042/9648-180.

