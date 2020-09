Opfer von Schlag mit Glas auf den Kopf vor Bar gesucht

Kassel-Vorderer Westen (ots) – In einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 1 der Kasseler Polizei derzeit das Opfer eines Schlags mit einem Glas auf den Kopf. Der Fall hatte sich in der Nacht zum Samstag 19.09.2020 gegen 3:40 Uhr ereignet. Die Tat geschah Bar in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Westendstraße und Annastraße.

Während ein Türsteher den mutmaßlichen Täter festhalten und anschließend einer Streife des Reviers Mitte übergeben konnte, hatte sich das blutende Opfer vom Tatort entfernt. Gegen den festgenommenen 48-Jährigen aus Kassel leiteten die Beamten des Innenstadtreviers das Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Zum Opfer des Schlages ist leider nur bekannt, dass es sich um einen Mann gehandelt haben soll, der anschließend blutete. Die weiteren Ermittlungen führten bislang nicht zu seiner Identifizierung. Dieser Mann oder Zeugen, die Hinweise auf das Opfer geben können, werden gebeten, sich für die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Fünf Jugendliche brechen in Schule ein – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Eine Gruppe Jugendlicher ist am Montagabend 28.09.2020 in eine Schule in der Quellhofstraße eingebrochen. Nachdem ein Bewegungsmelder ausgelöst hatte und der alarmierte Sicherheitsdienst eintraf, flüchteten die bislang unbekannten Täter. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma gegenüber den eingesetzten Polizisten berichteten, war der Alarm in der Schule um 22:40 Uhr eingegangen. Bei ihrem Eintreffen nur wenige Minuten später ergriffen die Einbrecher schnell die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei verlief anschließend ohne Erfolg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter zunächst gewaltsam eine rückwärtige Tür geöffnet und sich so Zutritt zum Schulgebäude verschafft. Dort begaben sie sich in das Obergeschoss und versuchten vergeblich, die Tür zum Computerraum aufzubrechen.

Bei den flüchtigen Tätern, die nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute machten, soll es sich um mindestens 5 Jugendliche gehandelt haben.

Einer von ihnen kann folgendermaßen beschrieben werden:

Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, trug eine Jacke mit Tarnfleckenmuster und Fellkapuze.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Unfallzeugen gesucht

Kassel-Wehlheiden (ots) – Einen erheblichen Schaden musste am Freitagnachmittag 25.09.2020 der Besitzer eines schwarzen BMW X1 in der Kasseler Sternbergstraße feststellen, als er nach nur 25 Minuten zurück zu seinem geparkten Auto kam. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war beim Vorbeifahren gegen die linke Fahrzeugseite des BMW gekracht und hatte anschließend das Weite gesucht. Der Schaden an dem Wagen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen der aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West war der Unbekannte auf der Sternbergstraße in Richtung Ludwig-Mond-Straße unterwegs und hierbei mit dem BMW kollidiert, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Anhand der festgestellten Unfallspuren dürfte es sich bei dem Verursacher um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben.

Wer den Unfall gegenüber eines Supermarkts am Freitagnachmittag zwischen 15:30 und 15:55 Uhr beobachtet hat und den ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Opfer begegnet dreistem Dieb im Treppenhaus – Zeugen gesucht

Kassel-Rothenditmold (ots) – Eine für wenige Minuten angelehnte Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus nutzte am gestrigen Montagnachmittag ein bislang unbekannter Täter und stahl blitzschnell Bargeld aus einer in der Wohnung abgelegten Geldbörse. Beim Verlassen des Hauses war der dreiste Dieb anschließend der Bewohnerin im Treppenhaus begegnet. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Polizei fehlte von dem geflüchteten Täter bereits jede Spur. Die ermittelnden Beamten der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen und erbitten Hinweise auf den Täter, von dem eine Beschreibung vorliegt.

Wie die bestohlene Seniorin den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, ereignete sich der Diebstahl in der Naumburger Straße, Ecke Philippistraße, gegen 14:15 Uhr. Zu dieser Zeit hatte sie den Bürgersteig vor dem Haus gekehrt und währenddessen unglücklicherweise die Haustür sowie ihre Wohnungstür offenstehen lassen. Diesen Umstand nutzte der unbekannte Täter und schlich sich unbemerkt in das Mehrparteienhaus.

Als die betagte Frau kurze Zeit später zurück ins Haus ging, kam ihr im Treppenhaus der fremde Mann entgegen. Anschließend bemerkte sie den Diebstahl des Geldes aus ihrer Wohnung.

Gegenüber den Polizeibeamten beschrieb das Opfer:

einen ca. 30 Jahre alten und 1,85 Meter großen Mann mit normaler Figur und mitteleuropäischen Äußeren, der einen grauen Jogginganzug mit rotem Schriftzug auf der Brust trug. Der Unbekannte flüchtete in die Philippistraße und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100.

Fehlalarm führt zu Fund von Betäubungsmitteln und Waffen – 24-Jähriger in U-Haft

Kassel-Mitte (ots) – Ein fehlerhaft ausgelöster Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Kasseler Innenstadt führte am vergangenen Freitagabend 25.09.2020 zufällig zum Fund einer Vielzahl von Betäubungsmitteln und Waffen sowie anschließend zur Festnahme des 24-jährigen Mieters. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel zwischenzeitlich einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

Der ausgelöste Rauchwarnmelder in einem Mehrparteienhaus hatte die Feuerwehr und die Polizei am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, auf den Plan gerufen. Nach der gewaltsamen Öffnung der betreffenden Wohnungstür konnten die eingesetzten Kräfte zwar feststellen, dass es nicht brannte und es sich um einen Fehlalarm handelte, dafür stießen die Polizisten auf mehrere Waffen und vernahmen einen verräterischen Geruch nach Marihuana.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten 1,3 Kilogramm Amphetamine, 260 Gramm MDMA, 200 Gramm weitere Rauschmittel wie Haschisch, Opiate und Crack sowie mehrere Waffen wie Schlagring, Schlagstock, Messer, Machete und Schusswaffen. Zudem beschlagnahmten sie vier Marihuanapflanzen, die in einem selbstgebauten Gewächshaus im Wohnzimmer aufgezogen wurden sowie diverse Utensilien, die auf einen Drogenhandel hinweisen.

Während des Einsatzes kehrte schließlich der 24-jährige Mieter in seine Wohnung zurück, woraufhin die Polizisten ihn festnahmen. Er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt und muss sich wegen des Anbaus und illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen