Oberhausen-Rheinhausen – Vollsperrung der L 555 nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Eine Schwerverletzte, eine Leichtverletzte sowie ein

Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich

am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 555 zwischen Kirrlach und

Oberhausen-Rheinhausen ereignete.

Kurz nach 08:30 fuhr die 48 Jahre alte Unfallverursacherin die L 555 aus

Kirrlach kommend in Richtung Oberhausen-Rheinhausen. In einer leichten

Linkskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Polo auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte hier seitlich versetzt mit dem entgegenkommenden

Caddy. Durch den Aufprall wird sie wieder auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie

in der weiteren Folge gegen die rechte Schutzplanke prallte. Anschließend kam

sie wieder auf ihren Fahrstreifen zurück und blieb dort letztendlich mit ihrem

Fahrzeug stehen. Hierbei erlitt die vermutlich nicht angegurtete 48-Jährige

schwere Verletzungen und musste mit dem alarmierten Rettungsdienst in eine

Klinik gebracht werden. Die 43-jährige Caddy-Fahrerin wurde leicht verletzt,

eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig. Beide Fahrzeuge waren durch

die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die

Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L 555 bis 11:45 Uhr voll gesperrt

bleiben.

Bad Schönborn – Bei Ermittlungen Drogen aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend sollte ein 24-jähriger Mann in Bad

Schönborn-Mingolsheim aufgrund eines Ermittlungsverfahrens vernommen werden.

Dabei fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes jedoch mehrere

Betäubungsmittel.

Kurz vor 21 Uhr suchten die Beamten die Wohnanschrift des 24-Jährigen in

Mingolsheim auf, um ihn wegen einer zurückliegenden Betäubungsmittelverstoßes zu

vernehmen. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Mann war dieser jedoch offenbar

gerade dabei, Betäubungsmittel zu konsumieren. Dies wurde durch die Polizisten

umgehend unterbunden.

Bei der anschließenden Nachschau in der Wohnung konnten insgesamt über 100 Gramm

unterschiedlicher Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Zusätzlich zum bereits bestehenden Verfahren wird sich der 24-Jährige nun wegen

eines weiteren Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Karlsruhe – Polizei sucht dringend Zeugen nach Serie von Sachbeschädigungen im Bereich Knielingen

Karlsruhe (ots) – In der Zeit vom 10.09.2020 bis 28.09.2020 kam es in bislang

zehn Fällen zu Sachbeschädigungen im Bereich Knielingen. Meist wurde vermutlich

mit einem Luftdruckgewehr Autoscheiben, Straßenbahnhaltestellen sowie Scheiben

einer Ausstellungshalle beschädigt. Der dabei angerichtete Sachschaden wird

zwischen 30.000 Euro und 40.0000 Euro geschätzt.

Die letzten zwei Taten ereigneten sich am vergangenen Wochenende. Hier wurde

unter anderem an einem Autohaus „Im Husarenlager“ insgesamt sechs

Ausstellungsscheiben beschossen, sodass ein Sachschaden von rund 20.000 Euro

entstand. Auch in einer Kindertagesstätte in der Egon-Eiermann-Allee wurden

ebenfalls Beschädigungen durch Schüsse festgestellt.

Zeugen die in den vergangenen Wochen im Bereich Knielingen verdächtige

Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können

werden gebeten, sich tagsüber mit dem Polizeiposten Mühlburg unter der

Telefonnummer 0721 9599120 in Verbindung zu setzen.

Karlsdorf-Neuthard – Ladendieb in Erotikgeschäft festgenommen

Karlsruhe (ots) – In einem Erotikgeschäft in Karlsdorf-Neuthard wurde ein

30-Jähriger von einer aufmerksamen Mitarbeiterin dabei erwischt, wie er einen

Artikel im Wert von mehreren hundert Euro entwenden wollte. Der Mann wurde

vorläufig festgenommen.

Gegen 21:30 Uhr befand sich der 30-Jährige im Verkaufsraum des Erotikgeschäfts.

Dort nahm er einen Artikel aus der Verpackung und versteckte ihn unter seiner

Kleidung. Eine Mitarbeiterin konnte den 30-Jährigen dabei beobachten. Als der

Mann das Geschäft anschließend verlassen wollte, ohne den Artikel zu bezahlen,

wurde er von der Mitarbeiterin aufgehalten.

Die anschließend alarmierte Polizei musste den 30-Jährigen in der Folge zur

Feststellung seiner Identität mit aufs Revier nehmen. Ein Atemalkoholtest ergab

bei dem Mann einen Wert von etwas über 0,9 Promille. Nachdem seine Personalien

zweifelsfrei geklärt werden konnten, wurde der 30-Jährige wieder auf freien Fuß

gesetzt. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.

Karlsruhe – 57-Jähriger Opfer eines Raubes

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Raubes wurde ein 57-Jähriger am frühen

Dienstagmorgen in Durlach. Der Mann stand gegen 00.30 Uhr an der

Straßenbahnhaltestelle Gritznerstraße mit einer Bierflasche in der Hand. Er

wurde dann von einem Unbekannten angesprochen, ob er einen Schluck Bier haben

könne. Als der 57-Jährige dem Unbekannten die Bierflasche reichen wollte,

entriss der Täter die Stofftasche, die der Geschädigte am Handgelenk trug.

Hierbei stürzte der 57-Jährige und verletzte sich leicht. Der Unbekannte rannte

dann Richtung Pfaffgelände davon. Der Täter wird als ca. 20 – 30 Jahre alt, mit

schwarzen Haaren und schwarzem Bart beschrieben. Er trug ein weißes langärmliges

Oberteil mit schwarzen Punkten und eine Jeanshose. Zeugen des Vorfalls, oder

Personen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Autofahrer durch tiefstehende Sonne geblendet

Karlsruhe (ots) – Vermutlich durch Sonnenblendung kam es am Montagmorgen in

Ettlingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten.

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 08:45 Uhr auf der Schöllbronner Straße aus

Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Luisenstraße erkannte

er durch die tiefstehende Sonne einen 63-jährigen Pedelec-Fahrer nicht und

erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Hierdurch stürzte der Mann vom Rad und erlitt

leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der

entstandene Sachschaden beträgt rund 1.200 Euro.

Rheinstetten – Bahnschranke am Silberstreifen durch Lkw beschädigt

Karlsruhe (ots) – Ein Lkw beschädigte am Montag, gegen 9.50 Uhr, die

Bahnschranke an der Landesstraße 655 von Ettlingen Richtung Mörsch. Der

61-jährige Lkw-Fahrer fuhr von Ettlingen kommend an den Bahnübergang am

Silberstreifen und wollte diesen passieren. Als sich bereits die Schranken

senkten, kam er seiner Wartepflicht nicht nach und fuhr weiter. Hierbei

beschädigte er die Bahnschranke. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Zu

einer Berührung beziehungsweise zu einem Zusammenprall mit einem

Schienenfahrzeug ist es nicht gekommen.

Karlsruhe – Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden

Karlsruhe (ots) – 7.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls,

der sich am Montagmorgen im Kreuzungsbereich Rudolf-Freytag-Straße /

Durmersheimer Straße ereignete.

Gegen 09:50 Uhr fuhr der 19-jährige Unfallverursacher auf der

Rudolf-Freytag-Straße und wollte auf der Durmersheimer Straße nach links

abbiegen. Hierbei hatte er nach eigenen Angaben einen kreuzenden Radler sowie

ein abbiegendes Fahrzeug im Blick und übersah jedoch die auf der Durmersheimer

Straße fahrende 79-jährige Fiat-Fahrerin. Glücklicherweise blieben bei dem

Zusammenstoß alle Beteiligte unverletzt.

Dettenheim – Von Straße abgekommen und Böschung hochgefahren

Dettenheim (ots) – Aus noch unklarer Ursache fuhr am Montag gegen 14.20 Uhr ein

25-jähriger Autofahrer bei seiner Fahrt auf der Bundesstraße 36 von Dettenheim

in Richtung Karlsruhe in einer Kurve geradeaus, fuhr gegen eine größere

Hinweisschildtafel, kam nach einiger Strecke an der angrenzenden Böschung zum

Stehen und kippte um. Ein hinzugerufenes Rettungsteam versorgte den

leichtverletzten Fahrer. Er kam vorsorlich zur ambulanten Behandlung in eine

Klinik.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde Erdreich verunreinigt, weshalb auch

die Freiwillige Feuerwehr hinzugezogen werden musste. Darüber hinaus war das

beschädigte Verkehrsschild abzusichern.

Wegen der Bergung des Autos war gegen 16.00 Uhr eine kurzzeitige

Streckensperrung notwendig geworden. Schließlich war die Unfallstelle gegen

16.15 Uhr geräumt. Anschließend war noch die Straßenmeisterei unter Einsatz

eines Krans mit der Instandsetzung des umgefahrenen Straßenschildes beschäftigt,

weshalb es immer wieder zu Behinderungen kam.

Der Sachschaden liegt insgesamt bei geschätzten 15.000 Euro.