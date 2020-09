Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Hund beißt Spaziergängerin in Wade – Wer kann Hinweise geben?

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend wurde eine 74-Jährige auf

einem Feldweg an den Erlenwiesen von einem ihr unbekannten Hund in die Wade

gebissen. Der honigfarbene Mischling lief kurz nach 18:10 Uhr auf die

Spaziergängerin zu und biss diese ohne erfindlichen Grund ins Bein. In einigem

Abstand sollen dem kniehohen Hund mit angegrauter Schnauze zwei Frauen gefolgt

sein, die sich bei der Dame entschuldigten, dann aber den Weg unbeirrt

fortsetzten. Eine der Frauen war mit Krücken unterwegs. Die Bisswunde, welche

blutete, musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Polizeiposten Hemsbach

hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den beiden Frauen. Zeugen die

Hinweise zu diesen oder dem Hund geben können, werden gebeten, sich unter 06201

71207 an die Ermittler zu wenden.

Heddesheim: Motor eines DLRG-Bootes am Badesee entwendet; Zeugen gesucht

Heddesheim (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag, 16 Uhr

und Dienstag, 08 Uhr, von einem Boot der DLRG, das an einem Bootsanleger am

Baggersee festgemacht war, den Außenbordmotor im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Außenborder der Marke Suzuki DF 30 ATL hat ein Gewicht von 70-80 Kilogramm

und muss von mindestens zwei Personen, möglicherwiese mit einem Fahrzeug ähnlich

eines Transporters und/oder einem Anhänger abtransportiert worden sein.

Hinweise nehmen der Polizeiposten Heddesheim, Tel.: 06203/41443 oder das

Polizeirevier Ladenburg, tel.: 06203/9305-0 entgegen.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am Montag zwischen 9:50

Uhr und 11:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Königshütter Straße. Bislang unbekannte

Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten mehrere

Zimmer und entwendeten hochwertigen Schmuck. Anschließend flüchteten Sie in

unbekannte Richtung. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt, der

Diebstahlschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Hemsbach, unter der Telefonnummer 06201-71207, oder beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

BAB5/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen – 45.000EUR Sachschaden

BAB5/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es gegen 11 Uhr auf

der BAB5 zu einem Verkehrsunfall an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt

waren. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren auf der linken Fahrspur der

BAB5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Ausfahrt Kronau unterwegs, als

sie verkehrsbedingt abbremsen mussten. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer erkannte die

Situation aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät und fuhr auf einen

Opel-Kleinbus auf. In Folge dessen wurde der Kleinbus auf zwei weitere Fahrzeuge

geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Drei der vier Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden

beläuft sich auf rund 45.000EUR.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag

zwischen 9:45 Uhr und 11:40 Uhr im Parkhaus in der Grabengasse. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte den PKW eines 36-jährigern Mannes, der sein

Auto auf dem oberen Parkdeck abgestellt hatte, und fuhr anschließend einfach

davon, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt

rund 3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Walldorf: Trickdiebstahl im Ortszentrum; Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Opfer eines Trickdiebstahls -Geldwechseltrick- wurde am

Dienstagvormittag inmitten von Walldorf eine 77-jährige Frau.

Sie wurde kurz nach 10 Uhr im Bereich Bahnhofstraße/Obere Grabenstraße, vor dem

Parkhaus „Am Astorgärtchen“ von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der

eine 1-Euromünze in zwei 50 Cent-Stücke gewechselt haben wollte.

Nachdem die 77-Jährige in ihrem Geldbeutel nachgesehen hatte und dem Mann nicht

weiterhelfen konnte, ging sie weiter in einen nahen Drogeriemarkt, wo sie kurze

Zeit später beim Bezahlen das Fehlen von mehreren Geldscheinen, insgesamt 170.-

Euro, bemerkte.

Offenbar hatte der Unbekannte die Frau derart abgelenkt, dass es ihm möglich

war, unbemerkt die Geldscheine aus deren Geldbeutel zu ziehen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre; vermutlich Osteuropäer;

dunkle, kurze, glatte Haare; Brille mit dunklem Gestell; helle Kleidung. Er

sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Da zur Tatzeit der Bereich um die Bahnhofstraße, die Obere Grabenstraße und die

Schulstraße bis hin zur „Drehscheibe“ sehr belebt ist, könnte der Täter anderen

Personen aufgefallen sein. Möglicherweise wurden sie ebenfalls von ihm

angesprochen.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Walldorf, Tel.: 0622//8419990 oder an das

Polizeirevier Wiesloch, tel.: 06222/5709-0.

Wiesloch: Unfall mit Sachschaden

Wiesloch (ots) – Am Dienstagvormittag kam es an der Kreuzung Mozartstraße/Im

Ebenteich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend

Euro entstand.

Gegen 7.30 Uhr war ein 37-jähriger Fiat-Fahrer in Richtung Hasenäcker unterwegs,

als er die Vorfahrt einer 25-jährigen Hyundai-Fahrerin übersah, die von rechts

aus „Im Ebenteich“ die Mozartstraße kreuzte.

Hockenheim: Böse Überraschung auf dem Weg in den Urlaub; Wohnwagen während des Schlafs auf Rastanlage an A 6 aufgebrochen; Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Während ein holländisches Ehepaar, das sich auf dem Weg in

den Urlaub befand, in ihrem Wohnwagen auf der Tank- und Rastanlage

Hockenheim-West schlief, brachen bislang unbekannte Täter am Dienstagmorgen,

zwischen 3-5 Uhr in ihren Wohnwagen ein.

Daraus entwendeten Sie eine Handtasche, ein I-Pad und eine Kamera sowie Bargeld.

Auch in die Hände der Täter fielen die Autoschlüssel, aus dem sie zusätzlich

noch ein Laptop, Bargeld und persönliche Papiere stahlen. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ein Lkw-Fahrer hatte bei der Anzeigenaufnahme mitgeteilt, dass er zwei dunkel

gekleidete Männer flüchten sah.

Ob diese Tat im Zusammenhang mit dem Aufbruch eines Wohnmobils und zwei

versuchten Aufbrüchen am frühen Samstagmorgen des 19. September auf der Tank-

und Rastanlage Hardtwald-Ost steht (Pressebericht vom 21.09.), ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0.

Neckargemünd-Dilsberg: Unter Drogen und ohne Führerschein mit Roller unterwegs

Neckargemünd-Dilsberg (ots) – Am Montagabend, gegen 22 Uhr, wurde in der

Neuhofer Straße ein Rollerfahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er

offenbar unter Drogen stand. Ein erster Test bestätigte den Verdacht. Zudem

hatte er für das fahrerlaubnispflichtige Fahrzeug keine Fahrerlaubnis, sodass

zum Vorwurf des Fahrens unter Drogeneinfluss auch noch der des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis hinzu kommt. Nach seiner Blutentnahme durfte der 29-Jährige die

eines VW kontrolliert werden, der einer Streife des Polizeireviers Wiesloch auf

der L 612 zwischen Horrenberg und Dielheim entgegenkam. Als der Autofahrer

plötzlich auf den Hohlweg am Ortsteil Unterhof abbog und mit hoher

Geschwindigkeit davonfahren wollte, fuhr die Streife hinterher. In Ortskern

hielt der Autofahrer schließlich an und versuchte zu Fuß, in den angrenzenden

Wald zu flüchten. Dort wurde er eingeholt und widerstandslos festgenommen. Grund

seiner Flucht: Fahren unter Alkoholeinwirkung. Ein erster Test ergab 1,2

Promille. Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste der 21-Jährige daraufhin

abgeben.

Plankstadt: Aufbruch eines Wohnmobils; Zeugen gesucht

Plankstadt (ots) – Ob der bislang unbekannte Täter ein neuwertiges Wohnmobil der

Marke Fiat Malibu, das zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 9 Uhr, auf dem

Parkplatz am Festplatz abgestellt war, stehlen oder nach dem Aufbruch lediglich

nach lohnenswerter Beute durchsuchen wollte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Offenbar hantierte der Täter auch an den Kabelsträngen unterhalb des Lenkrades.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Auch der entstandene Schaden

lässt sich noch nicht beziffern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen,

Tel.: 06202/288-0 entgegen.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsheim

Neckarbischofsheim (ots) – Am Freitag, den 25.09.2020, stellten Angehörige eines

Sportvereins im Ablassweg fest, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam

Zutritt in das Vereinsheim verschafften und Sportzubehör im Wert von mehreren

hundert Euro entwendeten. Der oder die Täter montierten ein Gitter vor einem

Fenster ab und hebelten das dahinterliegende Fenster auf. Unter anderem wurde

ein Ballsack mit zehn Bällen entwendet. Zeugen, die im Umfeld der Sportanlage

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt drei Autos – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 14

Uhr, kam es an der Kreuzung Weidenstraße/Adolf-Knecht-Straße zu

Sachbeschädigungen an drei Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte

drei am Fahrbahnrand geparkte Autos mittels einem unbekannten Gegenstand und

beschädigt diese jeweils an der Fahrerseite. Der Sachschaden ist zum jetzigen

Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.