Heidelberg-Altstadt: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, drei Leichtverletzte, Gesamtsachschaden 18.000 EUR

Heidelberg (ots) – Am Montag, den 28.09.2020 gegen 13:00 Uhr kam es auf der

Schurmannstraße (B37) zu einem Auffahrunfall, dabei wurden drei Beteiligte

verletzt, der Gesamtsachschaden wird auf 18.000 EUR beziffert. Eine 25-jährige

fuhr mit ihrem VW Polo stadteinwärts, als aus Unachtsamkeit auf einem vor ihr

fahrenden Skoda Fabia auffuhr. Die 50- jährige Fahrerin des Skoda sowie ihr

zweijähriges Kind wurden in Folge dessen auf den vor ihr verkehrsbedingt

stehenden Transporter aufgeschoben. Dadurch wurden die 50-jährige und das Kind

sowie der Fahrer des Transporters leicht verletzt. Alle Verletzen wurden nach

erfolgter Erstversorgung in umliegende Kliniken verbracht. An dem VW und dem

Skoda entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn

einseitig gesperrt, der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.

Heidelberg: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Heidelberg (ots) – Unter Federführung des Polizeireviers Heidelberg-Nord führte

das Polizeipräsidium Mannheim am Montag, 28.09.2020 zwischen 12:30 Uhr und 20:00

Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS)

auf der L 534/Parkplatz Kuchenblech eine Schwerpunktkontrollaktion mit der

Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im

Straßenverkehr durch.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des

offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes sowie zur Verbesserung des

Sicherheitsgefühls der Bürger wurden bei der Kontrolle insgesamt 66 Fahrzeuge

und 97 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden 16 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt

Blutproben entnommen. Ein Autofahrer saß unter Alkoholeinfluss am Steuer, auch

bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ein Fahrzeugführer muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, eine

Person sieht einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz entgegen.

Hinzu kamen mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, die entsprechend geahndet

wurden.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 46 Polizeibeamte, darunter 27 Beamte der

Polizeireviere und der Verkehrspolizeipolizei als Schulungsteilnehmer sowie das

Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe KoDiS „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu

einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.