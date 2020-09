Schmuck sichergestellt – Eigentümer gesucht!

Kusel (ots) – Bei einer Wohnungsdurchsuchung vor wenigen Tagen hat die Polizei

Kusel mehrere Schmuckstücke sichergestellt. Nach den bisherigen Erkenntnissen

gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt. Wem der

Schmuck rechtmäßig gehört und wann oder wo er gestohlen wurde, ist bislang

unklar. Er konnte noch keiner gemeldeten Straftat zugeordnet werden.

Sichergestellt wurden mehrere Halsketten sowie eine Damen-Armbanduhr. Teilweise

dürfte es sich um echten Goldschmuck handeln (Prägestempel 585), teilweise um

Modeschmuck. An einer der Ketten ist ein Edelstein-Anhänger befestigt.

Weitere Informationen sind auf der Internet-Seite der Polizei Rheinland-Pfalz in

der Rubrik „Fahndung“ veröffentlicht: https://s.rlp.de/jr2Jj

Hinweise auf mögliche Eigentümer, den Tatort oder die Tatzeit nimmt die

Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 / 919-0 jederzeit

entgegen. |cri

Fahndung nach Trickdiebin mit Phantombild

Kaiserslautern (ots) – Mitte August kam es in Kaiserslautern zu einem

vollendeten Trickdiebstahl. Zwei unbekannten Frauen gelang es, eine Seniorin

auszutricksen und ihr Bargeld zu stehlen (wir berichteten am 13. August:

https://s.rlp.de/an9nQ).

Von der Haupttäterin, die sich als erste unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung

verschafft und die Seniorin abgelenkt hatte, konnte ein Phantombild erstellt

werden. Das Foto ist auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz in der

Rubrik „Fahndung“ veröffentlicht: https://s.rlp.de/xe0q7

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person, weiß, wo sie lebt oder

sich regelmäßig aufhält? Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 jederzeit entgegen. |cri

Einbruch in Gartenhaus

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich zwischen Sonntagmittag und Montagabend

die Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße heimgesucht. Sie machten sich an

einem Gartenhaus zu schaffen. Über einen Anbau gelangten sie in das Häuschen.

Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Schränke und beschädigten einen

Kühlschrank. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stahlen die Täter den

Spannungswandler und den Spannungsregler einer Solaranlage. Außerdem ließen sie

eine Flasche Whisky mitgehen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Betrunken hinters Steuer gesetzt

Kaiserslautern (ots) – Mit 1,17 Promille hat die Polizei am Montag am Messeplatz

einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten zur

Mittagszeit im Barbarossaring. Als die Ordnungshüter einen 73-Jährigen

anhielten, schlug ihnen Alkoholgeruch aus dem Wagen entgegen. Ein

Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer war betrunken. Seinen Wagen

musste der Mann stehen lassen und den Führerschein abgeben. Dem 73-Jährigen

wurde eine Blutprobe entnommen, sie soll Aufschluss über die genaue

Blutalkoholkonzentration geben. Der Mann blickt einem Strafverfahren entgegen.

Er muss mit dem Entzug mit der Fahrerlaubnis rechnen. |erf

Einbruch in Fotostudio – 16.000 Euro Schaden

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Montagmittag in

der Europaallee in ein Fotostudio eingebrochen. Die Diebe verschafften sich über

ein Fenster Zugang zu den Räumen. Sie stahlen einen Computer, eine Kamera und

drei Fotolampen. Der Gesamtschaden dürfte nach Schätzung der Polizei mindestens

16.000 Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um

Hinweise. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Wo wurde eine solche Fotoausrüstung

zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Wer fuhr wo? – Polizei sucht Unfallzeugen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag in der Pariser

Straße in Höhe des Burger King einen Unfall beobachtet haben.

Gegen 13 Uhr befuhren beide Frauen mit ihren Pkws die Straße Richtung

Einsiedlerhof. Nach Angaben der Fahrerin eines Mazdas, befuhr sie die rechte

Fahrspur. Um einem stehenden Lkw auszuweichen, scherte sie auf die mittlere

Fahrspur aus. Im selben Augenblick soll die Fahrerin eines Peugeot von der

linken Spur auf die mittlere Spur gewechselt sein. Dabei soll sie den Mazda an

der Seite getroffen haben.

Die Peugeot Fahrerin hingegen gibt an, dass sie den mittleren Fahrstreifen

befuhr und der Mazda beim Ausscheren sie getroffen habe. Der Schaden dürfte

insgesamt über 4.000 Euro betragen. Verletzt wurde niemand.

Zur Klärung des Unfalls bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat den Unfall

beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Roller geklaut – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – Ein Motorroller der Marke ZNEN ist am Montag in der

Gerhart-Hauptmann-Straße geklaut worden.

Die Geschädigte gab bei der Anzeigenerstattung an, dass sie den Roller um 12 Uhr

in der Tiefgarage des Anwesens 16a abgestellt habe. Als sie um 15 Uhr wiederkam,

war der Roller weg. An dem schwarz-weißen Roller sind die beiden Blinker vorne,

sowie die Plastikabdeckung des Fußraums beschädigt.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Angaben zum Verbleib des Rollers machen

können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

Unfallflucht auf Parkplatz – Zeugen gesucht

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Autofahrer beschädigte am

Montagmorgen einen Wagen auf dem Parkplatz der Arztpraxis in der

Julius-Konrad-Straße in Queidersbach.

Zwischen 7:50 und 9:15 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen Renault

Scenic und beschädigte diesen vorne rechts. Danach verließ er den Parkplatz,

ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verantwortlichen machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Teure Schokolade

Kaiserslautern (ots) – Ein 41-Jähriger aus dem Stadtgebiet hatte Anfang

September einen Silberarmreif über eine Auktionsplattform im Internet erworben.

Er zahlte 99 Euro für den Schmuck, doch die Lieferung kam nicht. Angeblich sei

sie schon zugestellt worden. Der 41-Jährige reklamierte. Einige Tage später

wurde das ersehnte Paket endlich geliefert, doch statt des Silberschmucks

enthielt die Sendung lediglich eine kleine Tafel Schokolade und den

Lieferschein. Der 41-Jährige wandte sich erneut an den Verkäufer. Der Anbieter

schlug einen Deal vor: Er wollte die Hälfte des Kaufpreises zurückerstatten,

damit sollte die Angelegenheit erledigt sein. Der 41-Jährige sollte demnach also

49,50 Euro für die Tafel Schokolade bezahlen. Der Mann ließ sich nicht auf das

Geschäft ein. Er forderte die Lieferung des Silberarmreifs beziehungsweise die

vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Nachdem sich der Verkäufer nicht

mehr meldete, erstattete der Geprellte Anzeige bei der Polizei. Die Polizei

ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

Mainz: Einbrecher auf frischer Tat gefasst Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Montag, 28.09.2020, 03:00 Uhr – Am frühen Montagmorgen können in der Mainzer Neustadt zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen werden. Der 42-jährige spätere Hauptbeschuldigte und sein 40-jähriger Komplize verschaffen sich gegen 03:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Frauenlobstraße.

Aus dem Verkaufsraum entwenden die beiden Täter sämtliche Tabakwaren und flüchten anschließend mit ihrem Pkw. In der Rheinallee kann das Fahrzeug angehalten und die beiden Täter vorläufig festgenommen werden. Im Fahrzeug wird von den Beamten der Mainzer Kriminalpolizei Diebesgut und Tatwerkzeug aufgefunden. Insgesamt werden 870 Zigaretten- und Tabakpackungen im Wert von fast 6000EUR sichergestellt. Die Beiden Beschuldigten rumänischer Herkunft werden am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz vorgeführt. Es wird Untersuchungshaft angeordnet und die beiden Täter werden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.