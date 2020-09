Kollision mit Drohne knapp verhindert – Zeugen gesucht

Eschwege (ots) – Nachdem der Polizei am 23.09.2020 ein Sachverhalt schriftlich angezeigt wurde, bei dem der Pilot eines Motorseglers während des Fluges durch eine auftauchende Drohne gestört wurde, ermittelt die Kripo in Eschwege mittlerweile wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

Am 22. September 2020 war ein 24-Jähriger aus Waldkappel mit einem Motorsegler unterwegs. Der Mann war gegen 17.00 Uhr am Flugplatz Stauffenbühl in Eschwege zu einem Lokalflug durch den Werra-Meißner-Kreis aufgebrochen.

Etwa gegen 17.20 Uhr überflog der Mann mit einem weiteren Fluggast in einer Flughöhe von etwa 600 Metern den Baustellenbereich bei der A 44 aus Richtung Hessisch Lichtenau kommend. Zwischen Bischhausen und der sich im Bau befindlichen Autobahnbrücke bemerkte der 24-jährige Pilot plötzlich eine Reflexion auf der Haube seines Flugzeugs. Der 24-Jährige entschloss sich schließlich zu einem Ausweichmanöver, da er ein Objekt wahrnahm, dass sich hinterher als “Drohne” entpuppte.

Die Drohne, bei der es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen sog. “Quadrocopter” handelte, hatte laut dem Piloten keinerlei Anstalten gemacht, dem Flugzeug auszuweichen, so dass der Drohnenflug ohne das Ausweichmanöver des 24-Jährigen unweigerlich zu einer Kollision mit dem Flugzeug geführt hätte.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat nun die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen, bei dem die Beamten von einem Fall von gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr ausgehen. Hinweise zu dem mutmaßlichen “Drohnenpiloten” unter der Nummer 05651/925-0.

Generell gilt, Drohnen oder Modellflugzeuge müssen stets bemannten Luftfahrzeugen ausweichen.

Verboten ist:

Jegliche Behinderung oder Gefährdung

Der Betrieb von Drohnen oder Modellflugzeugen in und über sensiblen Bereichen wie Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Menschenansammlungen, Hauptverkehrswegen, An- und Abflugbereichen von Flugplätzen

Der Betrieb einer Drohne oder eines Modellflugzeugs mit einem Gewicht von mehr als 0,25 Kilogramm über Wohngrundstücken. Das Gleiche gilt, wenn das Flugobjekt (unabhängig von seinem Gewicht) in der Lage ist, optische, akustische oder Funksignale zu empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen.

Weitere Informationen erhält man über das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, www.bmvi.de/drohnen.

Streit in Fußgängerzone endet in körperlicher Auseinandersetzung – Polizei ermittelt

Eschwege (ots) – Am Montagabend 28.09.2020 kam es gegen 20.00 Uhr in der Fußgängerzone von Eschwege, Am Stand vor einem Fitness-Studio, zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 18-Jährigen und einem 36-Jährigen, die beide aus Eschwege kommen. Die Pöbeleien gipfelten dann in gegenseitigen Handgreiflichkeiten. Gegenüber den einschreitenden Polizisten bezichtigten sie sich dann gegenseitig, mit dem Streit angefangen zu haben und erstatteten jeweils Anzeige wegen Körperverletzung.

Die Polizei in Eschwege ermittelt jetzt die weiteren Umstände der Auseinandersetzung und wird dazu u.a. auch mehrere Zeugen zum genauen Hergang befragen. Ernstlich verletzt wurde bei der Auseinandersetzung allerdings niemand.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) – Auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Kaufland in der Thüringer Straße in Eschwege ist ein grauer VW Golf von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt worden. Der Unfall geschah am Montagnachmittag 28.09.2020 zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

41-jähriger Autofahrer versucht Unfall beim Überholen

(ots) – Am Dienstagmorgen 29.09.2020 hat ein 41-jähriger Autofahrer aus Northeim einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 27 verursacht, als er zwischen Bad Sooden-Allendorf und Albungen im Bereich der zweispurigen Streckenführung einen Lkw überholen wollte. Der 41-Jährige scherte gegen 09.15 Uhr zum Überholen des besagten Lkws auf den linken Fahrstreifen aus.

Ein ebenfalls in Richtung Albungen fahrender 24-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der sich seinerseits auf dem linken Fahrstreifen befand, musste daraufhin ein Stück nach links ausweichen und kollidierte dabei mit dem aus Richtung Albungen kommenden Pkw eines 51-Jährigen aus Waltershausen. Währen das Auto des Unfallverursachers unbeschädigt blieb, entstanden an den Fahrzeugen des 24-Jährigen und des 51-Jährigen jeweils Schäden in Höhe von 3.000 Euro.

Parkplatzrempler

(ots) – Dienstagvormittag 29.09.2020 gegen 11.20 Uhr kollidierten ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Eiterfeld und eine 80-jährige Autofahrerin aus Eschwege auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Landstraße von Reichensachsen. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar beim Rückwärtsfahren die ausparkende Dame in ihrem Auto übersehen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Beamten der Polizei Eschwege bezifferten den Schaden am Lkw auf ca. 1.500 Euro, am Auto der Frau entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Versuchter Einbruch in Autohaus – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am frühen Dienstagmorgen 29.09.2020 haben Unbekannte offenbar versucht bei einem VW-Autohaus in Bad Sooden-Allendorf in der Werrastraße einzubrechen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die Täter gegen 04.55 Uhr über einen Zaun gestiegen und so auf das eingefriedete Firmengelände gelangt. Dann versuchten die Täter ein Rolltor zu öffnen, um in das Firmengebäude einzudringen. Letztlich ließen die Täter dann aber doch von ihrem weiteren Vorhaben ab, so dass es weder zu einem Stehlschaden, noch zu einem nennenswerten Sachschaden gekommen ist.

Den versuchten Einbruch bearbeitet jetzt die Kriminalpolizei in Eschwege. Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Beamten unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Am Montagabend gegen 21.00 Uhr kam ein 24-jähriger Autofahrer aus Meinhard auf der Kreisstraße K 23 zwischen Breitau und Grandenborn in einer 90 Grad-Kurve von der Fahrbahn ab und verunfallte mit seinem Pkw. An dem Auto entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

(ots) – Am Auto eines 25-Jährigen aus Witzenhausen entstand am Montagabend gegen 20.20 Uhr ein Schaden von 1.000 Euro, als der Mann auf der Landesstraße L 3389 zwischen Dohrenbach und Anschluss B 451 einen Dachs erfasste.

Einfriedung von Wiese mehrfach beschädigt – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – Die Polizei in Witzenhausen wurde am Dienstagmorgen von einem Tierhalter darüber in Kenntnis gesetzt, dass zum wiederholten Male die Umzäunung eines Weidegrundstücks von Unbekannten beschädigt wurde. Der 71-jährige Tierhalter aus Witzenhausen hält auf dem Grundstück nach eigenen Angaben eine Schafherde.

Der Mann teilte den Beamten mit, dass der Schaden in finanzieller Hinsicht zwar eher gering ist, durch das zerschneiden der Zäune aber jedes Mal erneut die Gefahr bestünde, dass die Tiere auf die nahegelegene Landstraße L 3401 gelangen und einen Unfall verursachen.

Das betreffende Grundstück befindet sich in der Gemarkung von Kleinalmerode. Der aktuelle Vorfall geschah offenbar zwischen Montag und Dienstag. Eine nähere, zeitliche Eingrenzung ist nicht möglich. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

