Frankfurt-Gallus (ots)-(ki) – Der Anruf einer männlichen Person beim Notruf 112 der Feuerwehr löste am Am Dienstag 29.09.2020 gegen 12.00 Uhr teilte ein männlicher Anrufer über den Notruf der Feuerwehr mit, das er sich in die Luft sprengen wird. Die Konsequenz des Anrufes war die Entsendung von zahlreichen Einsatzkräften, darunter auch Spezialeinsatzkräfte.

Die Ermittlungen und weiteren Aufklärungen ergaben den Hinweis auf eine Wohnung in der Kölner Straße, aus der der Anruf erfolgt sein könnte. Der Bereich um die Kölner Straße musste weiträumig abgesperrt werden. Von Spezialkräften wurde Zugang zu der Wohnung geschaffen.

Dort konnten zwei männliche Personen im Alter von 38 und 55 Jahren angetroffen werden.

Beide wurden von der Polizei vorübergehend festgenommen und ins Polizeipräsidium verbracht.

Das Mobiltelefon, von dem aus der Anruf getätigt worden war, wurde in der Wohnung aufgefunden

und sichergestellt.

Die gründliche Durchsuchung der Wohnung und Gegenstände der Personen ergaben keinerlei

Hinweise auf gefährliche Gegenstände oder mögliche Explosivstoffe.

Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Verdachts des Androhen von Straftaten sowie dem Missbrauch von Notrufen eingeleitet.

Des Weiteren wird die Kostenübernahme für den intensiven Polizeieinsatz geprüft.

Zeitweise waren im Gallus wegen des Einsatzes zahlreiche Straßen für den Verkehr abgeriegelt.

