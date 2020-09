Butzbach (ots) – Einigen Aufruhr gab es in der Nacht zu Dienstag 29.09.2020 in Butzbach, nachdem “In der Alböhn” eine Rettungswagenbesatzung mit einer Person, die sich zuvor zwecks Untersuchung im Krankenwagen befunden hatte, in Streit geriet. Mehrere Umstehende hatten daraufhin versucht, in das Fahrzeug zu gelangen. Letztlich verständigten die bedrängten Rettungskräfte die Polizei.

Die Schutzleute rückten mit mehreren Streifenwagen an, woraufhin sich die Situation vor Ort schließlich beruhigte. Was genau passiert war bedarf nun weiterer Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise erbitten die Butzbacher Ermittler unter Tel. 06033/7043-0.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen