Marburg (ots) – Sonntagabend 27.09.2020 zwischen 19.30-20 Uhr, war ein 47-jährige Frau auf der Fußgängerbrücke zwischen der Mensa und der Uferstraße unterwegs. Sie telefonierte, als ihr von hinten jemand gegen den Kopf schlug und das Mobiltelefon entriss. Der dunkelhäutige Mann flüchtete anschließend mit einem Fahrrad über die Uferstraße in Richtung Bahnhof.

Täterbeschreibung:

Der Verdächtige soll etwa 25 Jahre alt sein. Er ist dünn, mittelgroß und hat eine dunkle Hautfarbe.

Er war dunkel bekleidet und trug einen schwarzen Rucksack.

Sein Fahrrad war etwas älter und in heller Farbe.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben? Wem ist der flüchtende Radfahrer auf dem Radweg in Richtung Bahnhof aufgefallen? Wer kann sonstige Angaben zu dem Raub machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 06421/406-0.

