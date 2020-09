Einbruch in Autohaus

Vogelsbergkreis

Grebenhain – In der Nacht auf Freitag (25.09.) brachen Unbekannte in ein Autohaus in der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten einen Container auf, der im Hinterhof der Tankstelle abgestellt war und stahlen mehrere Reifensätze im Wert von circa 10.000 Euro. Wer am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

PKW-Scheibe eingeworfen

Schotten – Unbekannte warfen am Sonntag (27.09.) zwischen 1.00 Uhr nachts und 12.00 Uhr mittags die Beifahrerscheibe eines schwarzen BMWs ein, der in der Parkstraße stand. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheiben eines Sportheims zerstört

Alsfeld – Unbekannte warfen zwischen Samstagmorgen (19.09.) und Freitagabend (25.09.) zwei Scheiben eines Sportheims in Elbenrod ein. Es handelt sich um zwei Türscheiben: die des Kabineneingangs und die des angrenzenden Verkaufsraums. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Lauterbach – Unbekannte stahlen in einem Einkaufsmarkt in der Lindenstraße am Montagmorgen (28.09.) eine Geldbörse aus einem Rucksack heraus, den die Geschädigte offen über der Schulter trug. In der Geldbörse waren unter anderem eine Bankkarte, 150 Euro Bargeld und eine Versichertenkarte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Laptop, Handy und Receiver gestohlen

Lauterbach – Unbekannte drangen am frühen Montagabend (28.09.) gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter unter anderem einen Laptop der Marke Blaupunkt, ein Mobiltelefon der Marke Huawai und einen neuwertigen Sky-Receiver. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 500 Euro. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nachtrag zur Pressemeldung: Vollsperrung auf der BAB 4 nach Brand eines Sattelaufliegers

Wildeck

Am Montag, dem 28.09.2020, gg. 19.10 Uhr, geriet der Auflieger eines Sattelzuges auf der BAB 4, Dresden in Richtung Kirchheim, zwischen der AS Wildeck-Obersuhl und der AS Wildeck-Hönebach, Höhe km 337, Gemarkung Wildeck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, in Brand und wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Der 54-jährige polnische Fahrzeugführer des mit Garnspulen aus Metall beladenen Sattelzuges befuhr den oben genannten Autobahnabschnitt und bemerkte Rauchentwicklung am Fahrzeugheck. Er hielt an und stellte fest, dass der hintere rechte Reifen des Sattelaufliegers brannte. Gemeinsam mit einem weiteren, hinzugekommenen Verkehrsteilnehmer wurden Löschversuche unternommen, welche sich frühzeitig als nicht erfolgversprechend erwiesen. Um die Sattelzugmaschine vor den Flammen zu schützen wurde diese von dem Auflieger, welcher kurz darauf in Vollbrand stand, abgekoppelt.

Die Löscharbeiten der aus dem gesamten Umkreis alarmierten Feuerwehren zog sich über etwa eineinhalb Stunden hin. Im Anschluss mussten noch Trümmerteile von der Fahrbahn geräumt werden.

Die BAB 4 wurde voll gesperrt. Seitens der Autobahnmeisterei Wildeck-Hönebach wurde der Verkehr an der AS Wildeck-Obersuhl abgeleitet, eine Umleitungsstrecke wurde empfohlen.

Kurz vor 23.00 Uhr konnte damit begonnen werden, die Fahrzeuge, welche zwischen der AS Wildeck-Obersuhl und dem Ereignisort in der Vollsperrung standen, an der Unfallstelle vorbeifahren zu lassen.

Zum Berichtszeitraum sind die Bergungsarbeiten im Gange. Die Vollsperrung zwischen der AS Wildeck-Obersuhl und der AS Wildeck-Hönebach wird voraussichtlich noch mindestens bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Sattelauflieger und an Einrichtungen der Bundesautobahn wird auf etwa 70.000,- Euro geschätzt. Als Brandursache wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt angenommen.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Wildeck-Obersuhl, Wildeck-Hönebach, Bad Hersfeld, Bebra und Ronshausen, das Technische Hilfswerk Bad Hersfeld und das Deutsche Rote Kreuz sowie die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt.

Brennender Sattelauflieger auf BAB 4

Wildeck

Der Leitstelle des PP Osthessen wird am 28.09.20, 19:15 Uhr, ein brennender LKW auf der BAB 4, zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Höhnebach, Fahrtrichtung Westen, gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein Sattelauflieger in Brand geraten und die alarmierte Feuerwehr ist mit Löscharbeiten im Einsatzraum. Die BAB ist im Bereich der Brandstelle derzeit voll gesperrt. Nähere Einzelheiten liegen derzeit nicht vor.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ehrenberg-Seiferts

Ehrenberg

Am Montag, den 28.09.2020, gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Vekehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in der Ortslage von Ehrenberg- Seiferts Eine 59jährige Fahrzeugführerin aus Hamburg fuhr mit ihrem PKW die B 279 von Wüstensachsen kommend in Richtung Hilders. In der Ortslage von Seiferts bremste sie ihren PKW wegen eines die Fahrbahn kreuzenden Tieres abrupt ab. Dies erkannte der hinter ihr fahrende 56jährige Fahrzeugführer aus Erfurt zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs auf.

Hierbei wurden die 40jährige Mitfahrerin und ihr 4jähriger Sohn leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum Fulda verbracht.

Insgesamt waren fünf Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 28, die Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg und eine Streife der Polizeistation Hilders im Einsatz.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 5000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Hersfeld/Rotenburg

Rotenburg- Am 27.09.20 in der Zeit von 23.00 Uhr bis 23.20 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kasseler Straße stadteinwärts aus Richtung Alheim kommend. In Höhe der Lkw-Zufahrt einer dort befindlichen Firma fuhr der Verursacher über eine Verkehrsinsel, wobei ein Verkehrszeichen aus dem Sockel gerissen und beschädigt wurde. Der Schaden beträgt circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der Unfallspuren handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen dunkelblauen Pkw mit einer 14-Zoll-Bereifung. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Unfall nach medizinischem Notfall

Alsfeld – Am Sonntag, den 27.09.2020 gegen 14:10 Uhr befuhr ein 65 Jahre alter Autofahrer aus Ludwigshafen mit seinem grauen Citroen die A5 in Richtung Norden. Aufgrund eines sich anbahnenden medizinischen Notfalls fuhr der Autofahrer vorsorglich an der Anschlussstelle Alsfeld- West von der Autobahn ab. In Höhe des Kreisverkehrs A5/B49 Pfefferhöhe verlor der Mann das Bewusstsein, das Fahrzeug fuhr auf eine Verkehrsinsel auf und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der Mann keine weiteren Verletzungen, denoch wurde er aufgrund des vorliegenden medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.800 Euro.

Geparktes Auto beschädigt

Atzenhain – Am Freitag, den 25.09.20, gegen 10:00 Uhr, parkte ein 77 Jahre alter Autofahrer aus Mücke seinen weißen BMW auf dem Parkplatz eines Gesundheitszentrums außerhalb von Atzenhain. Als er gegen 11:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 300 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Hersfeld/Rotenburg

Schenklengsfeld – Am Freitag, gegen 07:30 Uhr, befuhren eine 30-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit ihrem Ford Fiesta und eine 16-jährige Frau, ebenfalls aus Schenklengsfeld, mit einem Krad die Landstraße 3171 von Malkomes kommend in Richtung Bundessstraße 62. Die Fordfahrerin musste vor der Kreuzung verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Kradfahrerin zu spät und fuhr auf den Ford auf. Die 16-Jährige verletzte sich leicht bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 1.800 Euro.

Verkaufstheke beschädigt

Vogelsbergkreis

Rixfeld – In der Zeit vom 24.September, 17:00 Uhr, bis zum 26. September, 10:00 Uhr, wurde in der Straße „Am Bahnhof“ die im Außenbereich befindliche Verkaufstheke sowie ein Regal mit Tassen und Serviertabletts eines Cafés beschädigt und zerstört. Die Täter warfen die Verkaufstheke und das dort befindliche Regal um. Dabei zerbrachen meherere Geschirrteile. Danach entfernten sich die Täter vom Ort des Geschehens. Hinweise zu dem oder den Tätern erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.