Kraftfahrzeugrennen mit drei Fahrzeugen -Fahrzeuge, Mobiltelefone und Führerscheine beschlagnahmt

Wiesbaden (ots) – Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Montag, 28.09.2020, gegen

21:28 Uhr

(Fu)Ein 25-jähriger Mann und zwei 22-jährige Männer haben sich gestern Abend mit

einem grauen BMW 316i, einem schwarzen Mercedes 190 E und einem schwarzen BMW

328i ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert.

Die Männer aus Mainz und Mainz-Kostheim fielen zunächst einem Zeugen auf der

Hochheimer Straße auf, als sie zunächst mit geringer Geschwindigkeit

nebeneinander in Fahrtrichtung Hochheim fuhren. Laut des Zeugen erhöhten die

Fahrer nach drei langsam aufeinanderfolgenden Hupsignalen deutlich ihre

Geschwindigkeit. Die drei Fahrzeuge wären dann mit hohem Tempo bis zur Kreuzung

Hochheimer Straße / Uthmannstraße gerast und hätten dort in Form eines U-Turn

gewendet. Anschließend sollen die drei Fahrzeuge die Hochheimer Straße in

Richtung Aral Tankstelle in gleicher Formation gefahren sein. Auch hier ertönte

nach langsamer Fahrt ein Hupsignal worauf die Geschwindigkeit stark erhöht

wurde. Die Fahrzeuge, die Führerscheine und die Mobiltelefone der Männer wurden

beschlagnahmt. Die drei erwartet ein Strafverfahren wegen eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in

Wiesbaden, unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr

Wiesbaden (ots) – Taunusstein, 29.09.2020

Fahrausweisprüfer der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft (RTV) und des

Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) haben am vergangenen Freitag zusammen mit

Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Geisenheim sowie der Polizeistation

Rüdesheim eine gemeinsame Kontrolle in Linienbussen und an Haltestellen im

Rheingau durchgeführt. Augenmerk lag auf dem Mitführen gültiger Fahrscheine

sowie dem Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung durch die Fahrgäste in den Bussen.

„Die Corona-Krise hat auch dazu geführt, dass vermehrt Fahrgäste ohne Fahrkarte

den ÖPNV nutzen – was einen nicht unerheblichen wirtschaftlichen Schaden

anrichtet, aber auch unfair denen gegenüber ist, die ordnungsgemäß einen

Fahrschein lösen. Daher begrüße ich verstärkte Kontrollen ausdrücklich, die

fortgesetzt werden.“, erklärt Günter F. Döring, Verkehrsdezernent des

Rheingau-Taunus-Kreises.

„Für den RMV und seine Partner hat es oberste Priorität, dass ihre Fahrgäste mit

einem sicheren Gefühl in Bus und Bahn einsteigen. Deshalb führen wir im gesamten

RMV-Gebiet neben den regelmäßigen Fahrkartenkontrollen auch partnerschaftliche

Maskenkontrollen gemeinsam mit den Ordnungsbehörden durch. Die Kontrollen

zeigen, dass der allergrößte Teil der Fahrgäste sich an die Maskenpflicht hält“,

sagt RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat.

Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe begleiteten ab dem Nachmittag mehrfach Busse

der Linie 171 von Geisenheim nach Schierstein und zurück, um zu prüfen, ob die

Fahrgäste ein gültiges Ticket vorweisen können. Anderenfalls wird ein

sogenanntes „erhöhtes Beförderungsentgelt“ in Höhe von 60 Euro fällig. „Anfang

des Jahres fand ein runder Tisch statt, an dem verschiedene Aktionen für dieses

Jahr geplant wurden, coronabedingt musste davon leider auch einiges ausfallen.

Deshalb freue ich mich, dass wir nun wieder eine große angelegte gemeinsame

Kontrolle mit dem RMV und der Polizei durchführen konnten. Weitere werden

sicherlich folgen“, lobt Thomas Brunke, Geschäftsführer der RTV, die Aktion.

Zusätzlich zu den Kontrollen innerhalb der Busse erfolgten durch weitere Teams

mit Unterstützung der Ordnungspolizei Geisenheim sogenannte „Standortprüfungen“

am Geisenheimer Bahnhof: Dort starten und enden die Linien 181 nach/aus

Hallgarten, 183 nach/aus Presberg und 185 nach/aus Marienthal. Bei ein- und

aussteigenden Fahrgästen wurde darauf geachtet, dass Mund-Nasen-Bedeckungen

rechtzeitig vor dem Betreten angelegt bzw. erst nach Verlassen der Busse

abgelegt wurden.

Die Kontrollen liefen bis in die späten Abendstunden: Insgesamt wurden 1000

Fahrgäste in 50 Fahrzeugen kontrolliert. 29 Personen wurden ohne gültigen

Fahrschein im Bus angetroffen, für diese wurde das erhöhte Beförderungsentgelt

von 60EUR fällig. Lediglich 1 Person trug keine ordentliche Mund-Nasen-Bedeckung

und wurde mit einem Bußgeld in Höhe von 50EUR verwarnt. Die Polizei führte auch

eine allgemeine Personenüberprüfung durch. Dirk Sauerwein, Erster

Polizeihauptkommissar des Polizeipräsidiums Westhessen, zeigt sich zufrieden mit

der Aktion: „Die Resonanz der Fahrgäste war durchgehend positiv. Insbesondere

die Kontrolle, dass alle Mitfahrenden im Bus eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen

und somit sich und andere nicht in die Gefahr brachten, mit dem Covid-19-Virus

angesteckt zu werden, kam gut bei den Fahrgästen an.“

Bewährt hat sich auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen. Durch

die Bildung gemeinsamer Teams konnten die jeweiligen Kompetenzen zielgerichtet

und effizient eingesetzt werden. „Das abgestimmte Vorgehen der engagierten

Kontrollteilnehmer der Polizei, der Ordnungsbehörde und den Kontrolleuren trug

maßgeblich zum Gelingen der Maßnahme bei, wofür ich mich ganz ausdrücklich

bedanke. Eine baldige Wiederholung der Maßnahmen wird von allen Beteiligten

begrüßt“, resümiert der Geschäftsführer der RTV.

Mehrere Fahrraddiebstähle in Wiesbaden, Wiesbaden-Innenstadt und Mainz-Kostheim, Sonntag, 27.09.2020, bis Montag, 28.09.2020

(ds)Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Taunusstraße

in Wiesbaden ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad, ein schwarzes City-Trekking

Bike von Velo Rosso im Wert von 270 Euro, war mit einem Spiralzahlenschloss

gesichert. Ein weiteres Fahrrad entwendeten unbekannte Täter in der Straße „Zur

Weißerd“ in Mainz-Kostheim in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen.

Das schwarz – grüne Mountainbike von Cube, im Wert von ca. 500 Euro, war unter

einem Carport mit einem Stahlseil angekettet. In beiden Fällen liegen bisher

keine Täterhinweise vor. Am Montagnachmittag versuchte ein unbekannter Täter in

der Friedrichstraße in Wiesbaden ein Fahrrad vom dortigen Fahrradstellplatz zu

entwenden. Ein Zeuge konnte einen Mann, der sich hinter einem Schild versteckte,

beobachten, wie dieser mit einem Werkzeug versuchte, dass Schloss vom Fahrrad zu

durchtrennen. Der Zeuge sprach den Mann an, der zunächst behauptete, dass es

sein eigenes Fahrrad sei. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der Mann mit

einem alten Mountainbike von der Örtlichkeit unerkannt wegfahren. Der Mann soll

ca. 1,75 Meter groß gewesen sein, habe eine helle Haut und braune Haare

eventuell mit einem Zopf sowie einen leichten Kinnbart gehabt. Er war bekleidet

mit einer langen sportlichen Hose und einem hellen Sweatshirt und habe einen

hellen Rucksack mit sich geführt. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu

den Vorfällen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeben, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Falsche Handwerker unterwegs, Wiesbaden, Scheffelstraße, Montag, 28.09.2020, 11.25 Uhr

(ds)Am Montagmittag kam es in der Scheffelstraße in Wiesbaden zu einem

Trickdiebstahl. Ein unbekannter Mann gab sich gg. 11.25 Uhr als Handwerker

gegenüber der 47-jährigen Geschädigten aus und erhielt so Zutritt zu ihrer

Wohnung. Während der Mann die Geschädigte in der Wohnung mit verschiedenen

Messungen ablenkte, konnte ein weiterer Täter die Wohnung unerkannt betreten und

eine Geldkassette mit einem hohen Geldbetrag entwenden. Der bisher unbekannte

Mann soll 45 bis 55 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur

gewesen sein. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose, dunkler Jacke, einer

roten Warnweste über der Jacke und trug eine dunkle Basecap. Der Mann sprach

Deutsch mit leichtem Akzent. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter

der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Kriminalpolizei Wiesbaden zu melden.

Widerstand und Beleidigung gegen Polizeibeamte, Wiesbaden, Waldstraße, Montag, 28.09.2020, 14.20 Uhr

(ds)Gegen einen 73-jährigen Mann wird seit gestern Nachmittag wegen Widerstandes

und Beleidigung ermittelt. Der Mann wurde um 14.20 Uhr in der Waldstraße von

einer Streifenbesatzung kontrolliert, da gegen ihn wegen einer Strafanzeige

ermittelt wurde. Den Angaben der Einsatzkräfte zufolge soll der 73-Jährige ab

Beginn der Kontrolle die eingesetzten Beamten beleidigt und versucht haben, sich

der Kontrolle zu entziehen. Als der Mann durch die Beamten festgehalten wurde,

soll er nach den Arm eines Beamten gegriffen und in den Handschuh des Beamten

gebissen haben. Nachdem der Mann durch die Beamten zu Boden gebracht und

gefesselt wurde, wurde er anschließend zur Dienststelle gebracht, wo Lichtbilder

von ihm gemacht wurden. Dabei soll er gegen die Kamera geschlagen haben, die

jedoch unbeschädigt blieb. Der 73-Jährige muss sich nun in einem

Ermittlungsverfahren dafür verantworten.

In Schule eingebrochen, Computer und Kamera entwendet Wiesbaden, Moritzstraße, Montag, 28.09.2020, 05.20 Uhr

(ds)Am frühen Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine private Schule in

der Moritzstraße ein. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise

Zutritt zu den Räumlichkeiten der Schule. Hier wurden durch die Täter mehrere

Büros geöffnet und ein Raum aufgebrochen, aus dem dann ein Computer und eine

Kamera entwendet wurden. Die Täter konnten durch einen Zeugen bemerkt werden.

Demnach sei ein Mann ca. 28 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank

gewesen. Er habe eine dunkelblaue Wollmütze getragen. Eine Beschreibung des

zweiten Mittäters liegt nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt, Wiesbaden, Käthe-Kollwitz-Straße/Poststraße, Montag, 28.09.2020, gegen 12:00 Uhr

(ka)Ein 33-jähriger Kradfahrer ist am Montagmittag in Wiesbaden-Bierstadt leicht

verletzt worden, als er einen Zusammenstoß mit einem Pkw vermeiden wollte und

dabei zu Sturz kam. Gegen 12:00 Uhr befuhr der 33-Jährige die Poststraße und

beabsichtigte in die Käthe-Kollwitz-Straße abzubiegen. Zeitgleich soll sich eine

58-jährige Mitsubishi-Fahrerin in der Käthe-Kollwitz-Straße auf Parkplatzsuche

befunden haben und sei aktuellen Ermittlungen zufolge dabei entgegen der

Einbahnstraßenregelung gefahren. Der 33-Jährige habe daher eine Vollbremsung

einleiten müssen, um nicht mit dem Mitsubishi der Frau zusammenzustoßen, in

Folge dessen er nach links auf die Fahrbahn stürzte. Die 58-Jährige sei zunächst

aus ihrem Fahrzeug gestiegen, anschließend jedoch vom Unfallort davongefahren,

ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Aufmerksame Zeugen

konnten die mutmaßliche Unfallverursacherin jedoch am Weiterfahren hindern.

Hingezogene Streifenbeamte führten bei der 58-Jährigen einen vorläufigen

Atemalkoholtest durch, der einen positiven Wert von etwa einem Promille ergab.

Die Frau wurde zur Blutentnahme mit auf das 4. Polizeirevier genommen. Der

33-Jährige musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht werden.

Zusammenstoß nach Überholmanöver, Mainz-Kastel, Wiesbadener Landstraße, Montag, 28.09.2020, gegen 16:00 Uhr

(ka)Zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Linienbus ist es am

Montagnachmittag in Mainz-Kastel gekommen, in Folge dessen eine junge Frau

verletzt worden ist. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 16:00 Uhr mit

seiner 23-jährigen Beifahrerin die Wiesbadener Landstraße, als er in Höhe der

Haltestelle „Dyckerhoffstraße“ einen anfahrenden Linienbus überholen wollte.

Dabei soll der Audi-Fahrer mutmaßlich aufgrund des Gegenverkehrs vor dem Bus

eingeschert und mit dem rechten Heck des Audi gegen die linke Front des

Linienbusses gestoßen sein. Die 23-jährige Beifahrerin wurde in Folge des

Zusammenstoßes leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert

werden.

Hoher Sachschaden bei Unfall mit vier Fahrzeugen, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße/Erasmusstraße, Montag, 28.09.2020, gegen 18:00 Uhr

(ka)Am Montagabend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Wiesbaden-Biebrich

gekommen, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge schwer beschädigt worden sind. Gegen

18:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer mit seiner 31-jährigen Beifahrerin

und seinem sechs Monate alten Kind die Erich-Ollenhauer-Straße und

beabsichtigte, nach links in die Erasmusstraße abzubiegen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand habe ein 40-jähriger Audi-Fahrer, der zeitgleich die

Erich-Ollenhauer-Straße in Richtung Saarstraße befuhr, versucht dem BMW

auszuweichen und in Folge dessen aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle

über sein Fahrzeug verloren. Im weiteren Verlauf stieß der 40-Jährige mit seinem

Audi gegen einen am rechten Straßenrand der Erich-Ollenhauer-Straße geparkten

Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Audi mit dem

entgegenkommenden Seat einer 59-Jährigen. Der Sachschaden an den verunfallten

Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Verbotene Gegenstände bei Verkehrskontrolle aufgefunden, Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, Dienstag, 29.09.2020, 00:45 Uhr bis 02:30 Uhr

(ka)Streifenbeamte der Polizeidirektion Wiesbaden haben in der Nacht von Montag

auf Dienstag gemeinsam mit Einsatzkräften der Wachpolizei sowie der

Polizeiinspektion Mainz eine Verkehrskontrolle in Mainz-Kastel durchgeführt und

dabei verbotene Gegenstände und mutmaßliches Diebesgut auffinden können. Die

Einsatzkräfte kontrollierten in der Zeit von 00:45 Uhr bis 02:30 Uhr insgesamt

15 Fahrzeuge und 20 Personen im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke in

Fahrtrichtung Wiesbaden. Dabei stellten sie einen Fahrzeugführer fest, der unter

dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. In einem weiteren Pkw eines 20-Jährigen

fanden die Beamten verbotene Gegenstände in Form eines Messers und eines

Schlagstocks auf. Zudem befanden sich in dem Auto des jungen Mannes diverse

Baumarktartikel und Werkzeuge, deren Herkunft und Einsatzzweck nun Gegenstand

der Ermittlungen sind.

Rheingau-Taunus-Kreis

Gartengrundstück von Dieben heimgesucht, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Montag, 28.09.2020, 16.40 Uhr

(mhe)Am Montagnachmittag stellte der Besitzer eines Gartens in einer

Kleingartensiedlung in Hallgarten fest, dass sein Grundstück von Dieben

heimgesucht worden war. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch

Zerschneiden eines Maschendrahtzaunes Zutritt zu dem Grundstück und brachen die

dortige Gartenhütte auf. Es wurde laut ersten Ermittlungen nichts entwendet,

allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Rüdesheim unter der

Telefonnummer 06722-9112-0 in Verbindung zu setzen.

Zaun bei Unfallflucht beschädigt, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Donnerstag, 24.09.2020, 15.40 Uhr

(mhe)Am Donnerstagnachmittag ist in der Aarstraße in Taunusstein-Bleidenstadt

ein Zaun durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden.

Der Unbekannte stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Zaun und verursachte

hierdurch einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher

flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Bad Schwalbach bittet in dieser

Sache alle Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 06124-7078-140 zu

melden.

Fahrerflucht nach Zusammenstoß mit geparktem Pkw, Niedernhausen, Am Fuchsbau, Freitag, 25.09.2020, 18:30 Uhr bis Samstag, 26.09.2020, 15:40 Uhr

(mhe)Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ist ein in Niedernhausen

geparktes Fahrzeug von einer unbekannten Person beschädigt worden. Der

32-jährige Geschädigte stellte am Montag nach seiner Rückkehr an seinem in der

Straße „Am Fuchsbau“ geparkten Fahrzeug frische Beschädigungen mit einem

Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro fest. Der Verursacher flüchtete von der

Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die

Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06126-9394-0 in Verbindung zu setzen.