Tennis ist der beliebteste Schlägersport der Welt. Das Wetten auf Tennis ist in den letzten zehn Jahren mit der zunehmenden Beliebtheit von Online-Wetten und insbesondere Live-Streaming regelrecht explodiert.

Viele Menschen wetten jetzt auf Tennis, wobei in der Branche ziemlich viel Geld herumschwimmt. Tennis ist sowohl für Profi- als auch für Amateurwetten ein großartiges Spiel. Hier besprechen wir einige Arten von Wetten und Angebote Sie im Tennissport erwarten können.

Wie man auf Tennis wettet

Tennis ist ein ausgezeichneter Sport, auf den man wetten kann. Machen Sie eine konventionelle Direktwette und lehnen Sie sich einfach ein paar Stunden zurück und genießen Sie das Spiel oder wetten Sie jede Minute. Tennis stellt einen der besten Wettkämpfe zwischen einzelnen Sportlern dar, kleine Gewinnspannen können den größten Unterschied ausmachen und das ist der Grund, warum professionelle Spieler diesen Sport so sehr mögen. Bei Tennisspielen gibt es oft große Favoriten, aber im Umkehrschluss gibt es auch große Außenseiter und wenn man einen Aufruhr vorhersagen kann, kann sich das wirklich auszahlen.

Wetten auf das Gesamtergebnis

Das ist eine Wette auf ein bestimmtes Ergebnis. Im Tennis ist das einfach, Andy Murray zum Beispiel gegen Novak Djokovic. Diese Wettarten bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs Verhältnis. Buchmacher wetteifern auf offenen Märkten um die besten Quoten, so dass diese Wetten im Tennis recht profitabel sein können. Direktwetten sind auch im Tennis gut, da es keine zusätzliche Zeit gibt, die Ihre Ergebniswette zunichtemachen kann.

Märkte mit erhöhten Quoten sind beliebt für große Tennis-Outright Wetten, da viele Buchmacher mit Verlust wetten, um Sie für die großen Turniere zu gewinnen. Wenn Sie eine Direktwette platzieren, prüfen Sie die neuesten Angebote all Ihrer Buchmacher und nicht nur die Spitzenquoten.

Akkumulatoren Wetten

Akkumulator Wetten sind für Tennis perfekt. Hierbei wählen Sie eine Reihe von miteinander verbundenen Einzelergebnissen, die Ihnen kumulativ höhere Quoten bieten. Eine Dreifachwette auf Murray, Djokovic und Williams, die alle gewinnen, ergibt eine bessere Quote als drei Einzelwetten, aber wenn ein Ergebnis ausfällt ist Ihre Wette ungültig.

Viele Buchmacher bieten Akkumulatoren Wetten auf Tennis an und viele Buchmacher bieten Akkumulatoren Versicherungen (Acca) an, so dass Sie Ihr Geld zurückerhalten, wenn Sie bei einer Mindestanzahl von Qualifikationswetten mit einem Bein im Stich gelassen werden. Andere Buchmacher bieten prozentuale Akkumulator-Boni an.

Akkumulatoren müssen nicht nur auf direkte Ergebnisse gesetzt werden, Sie können einen Akkumulator aus einer beliebigen Serie von nicht verknüpften Wetten bilden. Setzen Sie einen Akkumulator beispielsweise auf die Ergebnisse des ersten Satzes aus einer Reihe von Spielen. Akkumulatoren mit fester Quote, Coupons mit erhöhter Quote und Angebote sind auch im Großtennis üblich, also halten Sie Ausschau nach dem besten Angebot.

Spiel-, Satz- und Match-Wetten

Vor der Veranstaltung und im Spiel gibt es eine ganze Reihe von Märkten, so dass Sie sich mit diesem Sport unterhalten können. Mit einem guten Service im Spiel können Sie darauf wetten, wer den nächsten Punkt in einem Spiel gewinnt, oder zumindest darauf wetten, wer den ersten Punkt eines Spiels gewinnt. Sie können auf die Gewinnpunkte-Marge oder den genauen Punktestand in einem bestimmten Spiel wetten oder darauf, ob dieses Spiel auf zwei Punkte geht.

Sie können darauf wetten, wer den Satz gewinnen wird, mit welcher Marge oder dem exakten Satzpunktestand. Geht der Satz in einen Tie-Break über, dann wetten Sie punktweise auf ein wirklich beeindruckendes Spielerlebnis. Nachrichten und Statistiken sind im Tennis tendenziell wichtiger als in anderen Sportarten. Die individuelle Natur des Spiels bedeutet, dass kleine Unterschiede im Potenzial eines Spielers einen großen Einfluss auf das Spiel haben können.

Andere Märkte umfassen Über-/Unterwetten, wie z. B. die Anzahl der Spiele in einem Satz oder die Anzahl der Sätze in einem Spiel. Wenn Sie möchten, können Sie vorhersagen, ob es einen Tie-Break in einem Spiel geben wird. Jeder einzelne Buchmacher bietet einen Live-Wettservice an und sie alle decken Tennis ab. Tennis ist ein hervorragender Sport, auf den man im Spiel wetten kann. Die Spiele sind schnell genug für schnelle Wetten, aber die Spiele sind lang genug, um Sie stundenlang zu unterhalten.