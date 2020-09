Landau: „Arche Noah“- Kinderkonzert für BLAUEN ELEFANTEN am 04. Oktober 2020

Landau – Unter dem Titel „ORGEL PUNKT“ lädt die Stiftskirche Landau im Oktober zu zwei Konzerten ein. Das nächste erfolgt am 4.10. zugunsten des Kinderschutzbundes.

Am Sonntag, 4. Oktober 2020, wird in der Landauer Stiftskirche am Stiftsplatz um 14:00 Uhr ein musikalisches Märchen für Kinder und Erwachsene dargeboten. Die Geschichte der „Arche Noah“ wird dabei mit Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und den Texten von Johannes Matthias Michel lebendig. Erzähler ist Oberbürgermeister Thomas Hirsch, an der Rieger-Orgel spielt Anna Linß. Der Eintritt für das Kinderkonzert ist frei. Am Ausgang der Kirche kann jedoch eine Spende für das Kinderhaus BLAUER ELEFANT des Kinderschutzbund Kreisverbandes Landau-SÜW e.V. getätigt werden.

Familien, die im Vorfeld schon wissen, dass sie kommen möchten, können sich ab sofort per E-Mail unter bezirkskantorat.landau@gmail.com mit Namen und Adresse anmelden. Sie stehen dann schon auf der Gästeliste und die Kontakterfassung am Eingang wird erleichtert.

Am Sonntag, 11. Oktober wird als dritter Teil der Veranstaltungsreihe um 18:00 Uhr „BACH PUR – Die Kunst der Fuge“ präsentiert. An der Rieger-Orgel musiziert hier LKMD Jochen Steuerwald. Das erste Orgelkonzert fand am Sonntag, 27. September um 18:00 Uhr mit „BACH-PUR – Das Orgelbüchlein“ und Organistin Anna Linß statt.