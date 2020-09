Heidelberg: SUMMERNIGHTDREAMERS – Premiere am 03. Oktober 2020

Heidelberg – In der Musiktheater-Premiere »Summernightdreamers« am Samstag, 3. Oktober 2020, kommen drei verschiedene musikalische Epochen und drei Komponisten ganz neu zusammen. Regisseurin Andrea Schwalbach, Generalmusikdirektor Elias Grandy und Dramaturgin Ulrike Schumann haben mit »Summernightdreamers« (in englischer Sprache mit deutschen Übertiteln) eine Musiktheater-Produktion geschaffen, in der drei Werke der Komponisten Henry Purcell, Benjamin Britten und John Casken neu in Beziehung gesetzt werden.

Die drei Stücke verbindet ihre Orientierung an der Literatur: Henry Purcell vertonte im 18. Jahrhundert mit »The Fairy Queen« William Shakespeares »Ein Sommernachtstraum«. Benjamin Brittens dramatische Kantate »Phaedra«, Ende des 20. Jahrhunderts uraufgeführt, orientiert sich an »Phèdre« von Robert Lowell nach Racine und John Caskens Kammerstück für Bariton »Trackway of Time« (Uraufführung 2015) bezieht sich auf ein Gedicht von Thomas Hardy.

Situiert in Purcells Feenreich, wird die Geschichte der zutiefst verletzten Königin Phaedra (Zlata Khershberg) und eines wahnverwirrten Königs (Pascal Zurek) erzählt, bei der sich tragische und komische Momente abwechseln, der Stil aber durchgehend poetisch bleibt. Mit Ipča Ramanović als Hymen, dem Gott der Ehe, sowie Katarina Morfa und João Terleira als Elfen stehen bereits aus der letzten Spielzeit bekannte Sänger*innen auf der Bühne. Zlata Khershberg und Jenifer Lary sind seit dieser Saison neu im Opernensemble des Theaters und Orchesters Heidelberg!

Bereits seit neun Jahren kehrt Regisseurin Andrea Schwalbach in großer Regelmäßigkeit nach Heidelberg zurück, zuletzt inszenierte sie hier »Katja Kabanova« und »Don Pasquale«. In dieser Spielzeit erarbeitet sie zusammen mit Kostümbildner Alexandre Corazzola und Bühnenbildnerin Anne Neuser nach »Summernightdreamers« auch die zweite Opernproduktion »Pagliacci (Der Bajazzo)«, Premiere am 17. Oktober 2020.

Mit »Summernightdreamers« startet die neue Saison im Musiktheater, auch das Philharmonische Orchester unter der Leitung von Elias Grandy wird in diesem Rahmen zum ersten Mal in der neuen Spielzeit wieder zu hören sein.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221|5820.000; tickets@theater.heidelberg.de