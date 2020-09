Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 29.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Motorradkontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.09.2020 wurde im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr führten zwei Kradfahrer der Autobahninspektion Ruchheim und der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mobile Motorradkontrollen im Bereich der Polizeidirektion Neustadt durch. Schwerpunkt war die Überprüfung des motorisierten Zweiradverkehrs und Tuning. Bei Feststellung von Verstößen wurden aber auch andere Verkehrsteilnehmer kontrolliert und sanktioniert. Insgesamt mussten 5 Anzeigen aufgrund Ordnungswidrigkeiten erfasst werden, unter anderem wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis, Rotlichtverstoß und Handyverstößen. In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurden 4 Verwarnungen unter anderem wegen Gurt- und Geschwindigkeitsverstößen ausgesprochen. Aufgrund vorangegangener Bürgerbeschwerden über Lärmbelästigungen durch Motorräder im Bereich der Waldstraße in Wachenheim, wurde dort eine Standkontrolle durchgeführt. Bei sehr geringem Motorradverkehr kam es dort zu keinerlei Beanstandungen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallbeteiligter gesucht

Bad Dürkheim – Ortsteil Grehten – Bereits am Dienstagmorgen, 29.09.2020, gegen 07:30 Uhr ereignete sich in Bad Dürkheim – Grethen in der Kaiserlauterer Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 13-Jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Kaiserslauterer Straße in Richtung der B 37, als ihm ein Bus entgegenkam und er in eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Parklücke auswich. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsunfallbeteiligte/r mit seinem Personenkraftwagen vom Straßenrand an und touchierte hierbei das Fahrrad des 13-Jährigen am Hinterrad. Der Schüler stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Ob an dem Fahrzeug ein Sachschaden entstanden ist, ist bislang unbekannt, da sich die Fahrerin/der Fahrer von der Unfallstelle entfernte. Sollten Sie am Unfall beteiligt gewesen oder Zeuge des Vorfalls geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kindenheim: Einschleichdiebstahl

Kindenheim (ots) – Am Montag, 28.02.2020, gegen 16:00 Uhr hörte ein Bewohner eines Weinguts wie die Hauseingangstür, in welcher der Türschlüssel von außen steckte, laut zugeknallt wurde, konnte allerdings zunächst keine Auffälligkeiten feststellen. Im Hof befanden sich weder Fahrzeuge noch Personen. Seine Ehefrau stellte gegen 18:30 Uhr fest, dass aus dem Anwesen Schmuck im Wert von 25.000 bis 30.000 Euro entwendet wurde. Der bislang unbekannte Täter konnte aufgrund des von außen steckenden Haustürschlüssels problemlos das Anwesen betreten und -trotz der gleichzeitigen Anwesenheit eines Bewohners-das Haus nach Wertgegenständen durchsuchen.

Bereits in der Zeit von Dienstag, 22.09.2020, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 23.09.2020, 15:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl von 6.700 Euro Bargeld aus einem Weingut in Großkarlbach, auch hier wird von einem gleichgelagerten Sachverhalt ausgegangen. In dem in Großkarlbach angegangenen Nachbaranwesen, ebenfalls ein Weingut, überraschte ein Bewohner am 22.09.20 gegen 15:20 Uhr einen Mann, der sich unberechtigt im Hausflur des Wohnanwesens des Weinguts aufhielt. Dieser Mann täuschte vor, Wein kaufen zu wollen, entfernte sich dann allerdings noch während des Gesprächs aus dem Anwesen. Auch in diesem Fall war das Anwesen frei zugänglich. Der Bewohner erkannte in dem ungebetenen Gast den gleichen Mann, den er bereits vor ca. drei Jahren in seinem Anwesen überraschte. Auch damals gab der Mann dann an, Wein kaufen zu wollen und flüchtete. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter auch weiterhin Weingüter aufsuchen wird um aus diesen Wertgegenstände zu entwenden, wenn er diese frei betreten kann. Deshalb rät die Polizei dringend dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere die zu Weingütern gehörenden Wohnanwesen nicht problemlos betreten werden können. Fenster und Türen sollten geschlossen sein. Generell gilt dieser Rat auch für alle anderen Anwesen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall in Kindenheim machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Meckenheim: Unfallflucht – 2.000 EUR Schaden

Meckenheim (ots) – Die Polizei Haßloch sucht Zeugen eines Unfalls in Meckenheim, bei dem sich der Verursacher nicht um den Schaden gekümmert hat. In der Bahnhofstraße stand der schwarze VW Polo am 28. und 29. September 2020, wo er von einem unbekannten Autofahrer vorne links gestreift wurde. Den Schaden beziffert die Polizei auf 2.000 EUR. Zeugenhinweise werden erbeten unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.