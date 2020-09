Neustadt: „Metamorphose“ am 03. Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Nordeuropa auf der Spur. Ein märchenhaftes Klang-Wort-Spiel. Nordeuropas Landschaft, Mythen und Musik sind die Inspirationsquellen, die Faszination liegt in den Kontrasten: sanft und schroff, friedlich und wild, dunkel und grell… und überall Wasser: vereist bis flüssig, in verschiedensten Qualitäten.

Traditionelle Melodien und musikalische Zitate nordeuropäischer Komponisten verweben sich mit Konzepten und Live-Kompositionen, die im Augenblick entstehen. Eine moderne Fassung des Mythos der kleinen Meerjungfrau erzählt von Metamorphose.

Das Musikertrio spielt auf speziell entwickelten celloähnlichen Instrumenten (Campanula-Cello), welche Spielern und Hörern neue Klangwelten öffnen. Der Korpus des Streichinstrumentes mit zusätzlichen Resonanzsaiten ist Sinnbild des Menschen, der Frequenzen in sich und um sich empfindsam wahrnimmt, verdichtet und auflöst.

Musik: Helmuth Bleffert, Isabel Eichenlaub, Maren Pardall // Wort: Hedda Brockmeyer (Theater in der Kurve)

Das Projekt wurde gefördert durch den „Kultursommer Rheinland Pfalz“

Termin: Samstag, 3. Oktober 2020 um 20 Uhr

Eintritt: 18 €, VVK Buchhandlung Quodlibet in Neustadt, Telefon 06321/88930

kontakt@quodlibet.de

Im Theater in der Kurve wird unter den aktuell durch das Gesundheitsamt als unbedenklich bestätigten Bedingungen aufgeführt:

Zur Aufführung kommen Stücke mit 1- maximal 2 sprechenden Personen auf die Bühne, die Zuschauerzahl ist auf 21 begrenzt.

Es steht nur jede zweite der Theaterbänke. Tische ermöglichen das Abstellen der Getränke.

Lange Bänke sind mit fünf statt sechs Personen, kurze Bänke mit drei statt zwei Personen besetzt.

Datenerhebung erfolgt beim Einlass, Maskenpflicht in den Räumlichkeiten,

am Platz und im Außenbereich ist „maskenfrei“

In der Pause wird über Fenster und Türen quer gelüftet, der Pausenaufenthalt wird in den Außenbereich des Theaters erweitert.