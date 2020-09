Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfall auf der Weinstraße – Fahrradfahrerin leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 28.09.2020, befuhr eine 18-jährige Neustadterin mit ihrem Fahrrad die Weinstraße/Hambach in Fahrtrichtung Diedesfeld. Beim Aussteigen aus ihrem Kraftfahrzeug übersah eine ebenfalls aus Neustadt stammende, 49-jährige Frau die von hinten herannahende Fahrradfahrerin und öffnete ihre Tür, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Aus diesem Grund stürzte die 18-Jährige zu Boden, verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der vorliegenden Körperschäden wurden die polizeilichen Ermittlungen bezüglich einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen, zu Sachschäden war es nicht gekommen.

Neustadt: Geschädigter eines Unfalls auf der Festwiese gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 28.09.2020, gegen 10:15 Uhr beschädigte eine 20-jährige Südpfälzerin mit ihrem grauen Mazda beim Einparken in eine Parklücke einen roten Pkw. Dieser war auf dem hinteren Teil des Festwiesenparkplatzes in Neustadt/W. abgestellt. Da die Verursacherin den Schaden erst gegen Mittag feststellte und sich das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort befand, bittet die Polizeiinspektion Neustadt/W. den/die Geschädigte/n oder eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Mail: pineustadt@polizei.rlp.de bei hiesiger Dienststelle zu melden.