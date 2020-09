Stuttgart-Wangen (ots) – Polizeibeamte haben am Freitag 25.09.2020 einen 26-jährigen türkischen Mann festgenommen, der im Verdacht steht am Dienstag 22.09.2020 eine junge Frau vergewaltigt zu haben.

Die 20-jährige Frau lernte den Mann vor einiger Zeit im Internet kennen. Während eines Treffens am Dienstag gegen 22.00 Uhr fuhr sie mit dem 26-Jährigen zu einem Aussichtspunkt in Stuttgart-Wangen.

Dort vergewaltigte der Mann sie in ihrem Auto trotz ihrer Gegenwehr mehrfach. Die 20-Jährige vertraute sich in der Folge einer Verwandten an, die ihr zur Anzeigenerstattung riet.

Beamte nahmen den 26-jährigen türkischen Staatsangehörigen am Freitag 25.09.2020 fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag 26.09.2020 einem Richter vor, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.