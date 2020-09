Groß-Gerau

83-jährige Seniorin auf Friedhof attackiert

Riedstadt-Crumstadt (ots) – Eine 83-jährige Frau geriet am Samstag 26.09.2020 gegen 12.10 Uhr, auf dem Friedhof in das Visier eines Kriminellen. Der Unbekannte näherte sich der Seniorin, die vor einer Urnenwand stand, von hinten, legte seinen Arm um sie und sprühte ihr anschließend eine bislang unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht. Der Täter durchsuchte nach dem Angriff den Korb ihres mitgeführten Fahrrads und flüchtete nach der Tat ohne Beute in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Die 83-Jährige wurde bei der Attacke leicht am Auge verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Eine polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Kommissariat 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und untersucht derzeit, um welche Flüssigkeit es sich bei dem Angriff gehandelt hat.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß, schmal und hat sehr kurzes, helles und lichtes Haar. Der Mann war bei Tatbegehung schwarz gekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Zwei Überfälle in der Innenstadt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Rüsselsheim (ots) – Zwei 23- und 30-jährige Männer wurden in der Nacht auf Samstag 26.09.2020 kurz nacheinander in der Innenstadt überfallen. Der Tatverdächtige der zweiten Tat konnte festgenommen werden, ein Tatzusammenhang wird geprüft.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 03:00 Uhr. Der 23-jährige ging mit seinem Hund in der Löwenstraße Gassi. Ein Unbekannter trat an ihn heran und verwickelte ihn in ein Gespräch. Die dunkel gekleidete Person hielt ihm ein Messer vor die Brust und durchsuchte seine Taschen. Als Passanten zu Hilfe eilten, rannte der Täter davon. Er entwendete die Handyhülle und 20 Euro.

Die zweite Tat ereignete sich circa 30 Minuten später. Vor der Apotheke am Löwenplatz wurde ein Kurierfahrer angesprochen. Er wurde mit einem Messer bedroht, konnte jedoch in sein Fahrzeug flüchten und die Polizei verständigen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen Tatverdächtigen festnehmen. Auch fanden sie neben ihm auf dem Boden ein Klappmesser. Zum Zeitpunkt der Festnahme stand der 35-Jährige nach ersten Vortests unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain.

Inwieweit die beiden Taten zusammenhängen, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes.

Spaziergänger findet Handgranate

Bischofsheim (ots) – Eine aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Handgranate, fand ein Spaziergänger am Sonntagnachmittag 27.09.2020 in Verlängerung des Alten Gerauer Weges im Feld. Der Bereich wurde von der Polizei abgesperrt.

Durch Experten des Hessischen Landeskriminalamts wurde nach Begutachtung entschieden, dass die Granate an Ort und Stelle gesprengt werden musste. Die Sprengung verlief anschließend planmäßig. Neben der Polizei befand sich vorsichtshalber ein Rettungswagen in Bereitschaft.

Die Ordnungshüter loben ausdrücklich das Verhalten des Spaziergängers. Bei Auffinden von Kampfmitteln gilt: Nicht berühren und an der Fundstelle belassen! Kampfmittel sind äußerst empfindlich gegen Berührung, Erschütterung oder einer Veränderung in ihrer Lage!

Bei allen Kampfmittelfunden ist unverzüglich die nächste Polizeidienststelle zu benachrichtigen!

Cannabisanbau in Wohnung

Rüsselsheim (ots) – Polizeibeamte fanden am Samstagmittag 26.09.2020 in einer Wohnung mehrere Cannabispflanzen. Eingesetzt waren die Beamten in einer anderen Wohnung, in anderer Sache. In einem Mehrparteienhaus soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Doch auf dem Rückweg nach geschlichtetem Streit roch es verdächtig im Treppenhaus.

Schnell war die richtige Wohneinheit lokalisiert. Da auf Klopfen und Klingeln die Tür nicht geöffnet wurde, verschafften sich die Beamten Zutritt.

Ein 38-Jähriger wurde in seinem Schlafzimmer angetroffen und aufgeweckt.

Neben seinem Bett stand ein Gewächshaus mit 6 Cannabis-Pflanzen mit teils über einem Meter Höhe. Weiterhin fanden die Beamten diverse Utensilien zum Cannabis-Anbau sowie circa 35 Gramm Marihuana. All dies wurde durch die Ordnungshüter sichergestellt.

Gegen den ambitionierten Kleingärtner wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Sachbeschädigung an VW Tiguan

Raunheim (ots) – In der Elbestraße wurde von Freitagnachmittag auf Samstagvormittag (25. – 26.09.2020) ein Auto beschädigt. Der Volkswagen wurde durch unbekannte Täter rundherum an verschiedenen Stellen mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde eine Tür eingedellt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur genauen Tatzeit sowie dem Täter, geben sie bitte direkt an die Polizei in Rüsselsheim (06142/696-0).

Darmstadt

Unbekannte geben sich als Anwohner aus und entwenden Postpakete

Darmstadt (ots) – Zwei noch unbekannte Täter hatten am Samstag 26.9.2020 nichts Gutes in der Riedeselstraße im Sinn, als sie sich für Anwohner eines Hauses ausgaben, drei Postpakete entgegennahmen und damit flüchteten. Gegen 17 Uhr hatte das Duo den Postboten vor dem Haus auf der Straße abgepasst.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Flüchtenden geben können.

Sie wurden auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt und waren beide von schlanker Statur. Der etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter große Täter trug eine rote Jacke und war mit einer dunklen Hose sowie dunklen Schuhen bekleidet. Sein Komplize wurde auf circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt alles Sachdienliche unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zerkratztes Auto – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstagmorgen 26.9.2020 haben Besitzer eines schwarzen VW Sharans zahlreiche Kratzer entlang der Karosserie ihres Wagens bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Tatzeitraum bis zum Dienstag (22.9.) zurückreichen. In diesem Zeitraum parkte das Auto im Bereich Ecke Parkstraße/ Am Lindgraben.

Der Schaden wird derzeit auf mindestens 6.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können (Rufnummer 06151/969-3610).

Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Darmstadt (ots) – Ein rund 120 Meter langes und circa 480 Kilogramm schweres Starkstromkabel haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (25.9.) und Montag (28.9.) von einer Baustelle in der Ida-Rhodes-Straße entwendet. Für den Abtransport dürften die Kriminellen ein Fahrzeug genutzt und zudem arbeitsteilig vorgegangen sein. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zwischen Auto und Hauswand eingeklemmt – 21-Jährige schwer verletzt

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein tragischer Unfall hat sich am Montagmorgen (28.9.) in einer Hofeinfahrt in der Tannenburgstraße ereignet. Gegen 8.30 Uhr hatte sich dort eine 21 Jahre alte Frau zwischen ihrem Auto und der Hauswand eingeklemmt. Dabei verletzte sich die junge Frau schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, der sich mutmaßlich im Zuge des Startvorganges ereignete und auf welchem Weg sich das Auto in Bewegung gesetzt hat, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird eine Beteiligung Dritter an dem Geschehen ausgeschlossen.

Schreckschusswaffe bei Fahrzeugkontrolle sichergestellt

Groß-Umstadt (ots) – Die Kontrolle eines 52 Jahre alten Mannes aus Brensbach endete am Sonntag 27.9.2020 mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Gegen 15.30 Uhr hatten die Ordnungshüter den Mann in der Krankenhausstraße am Steuer seines Autos gestoppt und überprüft.

Dabei stellten sie eine Schreckschusswaffe in der Jackentasche des 52-Jährigen sicher. Weil dies ein Verstoß gegen das Waffengesetz ist, wird sich der Mann nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Schwarzes Wohnmobil entwendet

Erzhausen (ots) – Auf ein schwarzes Wohnmobil vom Hersteller “Karmann Mobil” hatten es Diebe in der Zeit zwischen Dienstag 22.9. und Samstag 26.9.2020 abgesehen. Das Fahrzeug stand in der Industriestraße, als sich die Täter auf noch nicht bekanntem Weg Zugang zu dem Wohnmobil verschafften und mit diesem flüchteten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA-SW 2008 sowie ein großer Fahrradgepäckträger angebracht.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Zeugen nach Einbruch in Pflanzengeschäft gesucht

Griesheim (ots) – Noch unbekannte Täter haben am Samstag 26.9.2020 einen Fachhandel für Blumen in der Straße “Am Rübengrund” heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Kriminellen Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft und dort nach Beute gesucht. Glücklicherweise ohne Erfolg. Durch ihr gewaltsames Vorgehen verursachten sie jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wird die Tatzeit zwischen 1.50 Uhr und 2 Uhr eingegrenzt.

Zeugen, die in diesem Zeitraum und in Tatortnähe, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlern von der Darmstädter Kripo (K21/22), in Verbindung zu setzen.

Sporthalle mit Farbe beschmiert

Schaafheim (ots) – Auf die Fassade einer Turnhalle in der Sporthallenstraße hatten es Vandalen am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitagabend (25.9.), 18 Uhr bis Samstag (26.9.) abgesehen. Dort hatten sie großflächig ihre Farbspuren hinterlassen und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten von der Polizeistation in Dieburg alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Griesheim: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Griesheim-Nordring (ots) – Am 26.09.2020 gegen 19:44 Uhr, kam es in Griesheim auf dem Nordring in Höhe der Goethestraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein hochmotorisierter Pkw Mercedes, geführt von einem 19-jährigen Griesheimer und besetzt mit vier weiteren 16-17-jährigen Mitfahrern aus Darmstadt und Roßdorf, geriet auf dem Nordring in Griesheim in einer langgezogenen Rechtskurve sehr wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Dabei geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw Kia Ceed, besetzt mit einem 43-jährigen Griesheimer, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in die Beifahrerseite des Mercedes.

Die 16-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde bei dem Unfall schwer verletzt, auch die drei Mitfahrer auf der Rückbank, darunter ein Geschwisterpaar, erlitten Verletzungen. Ebenso wurde der Fahrer des Kia an der Unfallstelle notärztlich versorgt. An der Unfallstelle waren neben zwei Notärzten noch insgesamt sechs Rettungsfahrzeuge eingesetzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden auf umliegende Krankenhäuser verteilt, einzig der Fahrer des Mercedes wurde nach kurzer Untersuchung als unverletzt entlassen.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt, beide Pkw mussten vor Ort durch Abschleppdienste geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war der Nordring bis etwa 21:10 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Den 19-jährigen Fahrer des Mercedes erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Kreis Bergstraße

Unbekannter attackiert 32-Jährigen und flüchtet mit Tasche – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Samstag 26.9.2020 attackierte ein bislang Unbekannter einen 32-Jährigen in der Gartenstraße und entriss dessen Tasche. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der unbekannte Mann, gegen 3 Uhr, den 32-Jährigen auf seinem Weg zum Bahnhof attackiert und hierbei geschubst haben. Bei dem Sturz zog sich der 32-Jährige leichte Verletzungen zu. Im Anschluss soll es zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein.

Ersten Ermittlungen zufolge, entriss der Unbekannte die Umhängetasche des Angegriffenen und flüchtete über die Schützenstraße in Richtung eines Supermarkts. Neben einem kleinen Geldbetrag befanden sich in der Tasche persönliche Dokumente des 32-Jährigen.

Der Flüchtige wurde als 1,70 Meter groß beschrieben und soll einen Dreitagebart gehabt haben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 35) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Kontrolle endet für 18-Jährigen mit Festnahme und Anzeige

Bensheim (ots) – Nach seiner Festnahme am Samstagabend 26.9.2020 wird sich ein 18-Jähriger aus Bensheim zukünftig wegen des Verdachts des Drogenhandles verantworten müssen. Zivilbeamte von der Polizeidirektion Bergstraße hatten den jungen Mann und seine drei 17 und 19 Jahre alten Begleiter gegen 20 Uhr in der Körnerstraße am Meerbachsportplatz kontrolliert. Beim Erblicken der Ordnungshüter versuchte der Bensheimer sofort zu flüchten. Doch nach nur wenigen Metern stoppten die Beamten den Fluchtversuch. Schnell war der Grund für sein Handeln gefunden.

Bei seiner Überprüfung und Durchsuchung stellten die Beamten unter anderem sechs Tütchen mit rund 13 Gramm Amphetamin, ein Tütchen Marihuana und mehr als 500 Euro Bargeld und sicher. Weil sich hierdurch der Verdacht erhärtete, dass der 18-Jährige mit Drogen handelt, wurde im Anschluss auch sein Zimmer in der elterlichen Wohnung durchsucht. Mit den Maßnahmen erklärten sich die Wohnungsinhaber freiwillig einverstanden.

Bei der Durchsuchung seines Zimmers stießen die Beamten auf weitere geringe Mengen Cannabis. Dem Tatverdächtigen droht nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mit 3,4 Promille in Auto gekracht – Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Ein Schaden von rund 9.000 Euro entstand am späten Freitagabend 25.9.2020 als eine 37-jährige Wagenlenkerin mit 3,4 Promille in der “Alten Viernheimer Straße” in ein geparktes Auto krachte.

Ersten Erkenntnissen zufolge, fuhr die 37-Jährige gegen 23.30 Uhr mit ihrem Wagen in Richtung Viernheim. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und krachte in einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Ordnungshüter, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test zeigte im Anschluss 3,4 Promille an.

Die 37-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 9.000 Euro. Sie musste die Beamten mit zur Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ob der vorige Alkoholkonsum ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Lampertheim nach Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

Zwei Festnahmen nach Verfolgungsfahrt – Polizeihubschrauber im Einsatz

Bensheim (ots) – Einen 22-Jährigen und seinen 23 Jahre alten Mitfahrer, konnten Beamte am Sonntagnachmittag 27.9. nach einer Verfolgungsfahrt an einer Raststätte bei der A5 festnehmen.

Beamte der Polizeistation Bensheim beabsichtigen gegen 16.40 Uhr den Wagenlenker eines Mercedes in der Schwanheimer Straße zu kontrollieren. Dieser reagierte auf die Anhaltesignale der Ordnungshüter nicht und versuchte sich offenbar über die Saarstraße der Kontrolle zu entziehen. Mithilfe des eingesetzten Polizeihubschraubers konnte schließlich festgestellt werden, dass die beiden Insassen den Wagen an einem Feldweg abstellten und sich fußläufig entfernten.

Schließlich konnten die beiden Flüchtigen, der 22 Jahre alte Wagenlenker und sein 23-jähriger Beifahrer an einer naheliegenden Raststätte gestoppt und festgenommen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Cannabis.

Er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern derzeit an.

Einbruch in Kellerabteil

Viernheim (ots) – Am Sonntagabend 27.09.2020 kurz vor 22 Uhr brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-May-Allee ein und entwendeten unter anderem mehrere Flaschen Wein.

Die Unbekannten verschafften sich, nach jetzigem Stand der Ermittlungen, durch die Kellertür Zutritt zum Untergeschoss des Hauses. Hier brachen sie unter Gewalteinwirkung ein Kellerabteil auf und entwendeten mehrere Flaschen Wein und zwei Reisekoffer.

Sachdienliche Hinweise geben sie bitte direkt an die Polizei in Viernheim (06206/9440-0).

Verkehrsunfall – 10-jähriges Kind verletzt

Lampertheim (ots) – Am Montag 28.09.2020 gegen 16:05 Uhr wollten zwei 10-jährige Jungen in der Amselstraße in Lampertheim mit ihren Fahrrädern hinter einem geparkten Wohnwagen über die Straße fahren. Ein 62-jähriger Autofahrer fuhr zum gleichen Zeitpunkt die Amselstraße entlang und sah den Jungen zu spät als dieser hinter dem Wohnwagen auf die Straße fuhr. Ein Zusammenstoß konnte trotz Vollbremsung nicht vermieden werden.

Der Junge wurde von dem Auto erfasst und verletzte sich bei der Kollision am Kopf, als er auf den Gehweg fiel. Hierbei erlitt er eine Gehirnerschütterung mit Schwellung am Kopf. Einen Fahrradhelm trug der Junge nicht. Zur weiteren ärztlichen Untersuchung wurde er in die Kinderklinik nach Mannheim verbracht, zudem entstand an dem Fahrrad und dem Pkw ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 1.000 Euro.

Bensheim: Polizei stoppt junge Männer und stellt rund 500 Aufkleber sicher

Bensheim (ots) – Die Polizei konnte am Freitagabend (26.09.2020) im Berliner Ring eine Jugendgruppe stoppen, die zuvor durch laute Rufe aufgefallen war. Zudem stellten die Beamten bei den jungen Männern im Alter zwischen 15 und 24 Jahren rund 500 Aufkleber sicher, die zum Teil mit verfassungsfeindlichem, ausländerfeindlichem oder rassistischem Gedankengut bedruckt waren.

Gegen 20.15 Uhr hatten sich verschiedene Bürger bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass Jugendliche vom Bahnhof in Richtung Berliner Ring laufen und dabei möglicherweise Nazi-Parolen skandieren würden sowie Laternen und Pfosten mit Aufklebern bekleben würden.

Sofort nach Eingang der ersten Meldung fahndeten mehrere Streifen nach der Personengruppe. Bereits nach wenigen Minuten konnten die Beamten 10 dunkel gekleidete Männer in Höhe eines Supermarktes lokalisieren, auf die die Beschreibung passte. Bei der Kontrolle der Gruppe fanden die Beamten zahlreiche Aufkleber, die verachtenden, rechten und politisch motivierten Inhalt hatten. Diese wurden sichergestellt. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Streifen entlang der Laufstrecke bereits erste geklebte Aufkleber feststellen, die identisch mit den sichergestellten waren. Diese wurden von den Beamten entfernt.

Die jungen Männer, die aus Mannheim, Heppenheim und Viernheim kamen, erhielten nach den polizeilichen Maßnahme einen Platzverweis, zudem droht ihnen ein Strafverfahren. Der polizeiliche Staatsschutz (ZK 10) hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Odenwaldkreis

Einbruch in Gaststätt – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) – Nachdem Kriminelle am Freitag 25.9.2020 im Zeitraum zwischen 11.30-16.00 Uhr, in eine Gaststätte in der Schulstraße einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die Unbekannten durch Gewalteinwirkung in die Innenräume des Lokals. Dort gerieten ein Portemonnaie sowie mehrere Spielautomaten in das Visier der Kriminellen, an denen sie sich zu schaffen machten. Mit ihrer Beute von insgesamt mehreren Hundert Euro flüchteten sie unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

Nach Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) – Am 27.09.2020 in der Zeit von 12:15-14:45 Uhr, kam es zu einer Beschädigung eines grauen Mitsubishi in der Frankfurter Straße in Bad König.

Der graue Mitsubishi war auf dem Parkplatz gegenüber einer Therme geparkt. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung im Heckbereich ihres Fahrzeuges fest.

Vermutlich wurde die Beschädigung durch einen rangierenden Transporter verursacht.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Erbach zu melden.

