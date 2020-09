Junge Frau muss zur Blutprobe – Beifahrer später ebenso

Beltershausen/L 3125/Marburg (ots) – Immer wieder muss die Polizei über kuriose Geschichten berichten. Ein weiterer Vorfall dieser Art ereignete sich in der Nacht auf Sonntag 27.09.2020 bei Beltershausen und kurze Zeit später in Marburg.

Um 02.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei zunächst einen Unfall in Nähe Beltershausen. Ein Autofahrer touchierte dabei mit seinem Ford eine Leitplanke und fuhr weiter. Aufgrund der Angaben des Zeugen konnte die Polizei in der Marburger Kernstadt zunächst nur den Beifahrer des Wagens ermitteln. Da man dem Marburger zu diesem Zeitpunkt nichts vorwerfen konnte, wurde er vor Ort entlassen.

Weitere Ermittlungen führten dann aber auf die Spur der mutmaßlichen Fahrerin. Die Beamten veranlassten bei der alkoholisierten Frau eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein. Zudem schlug ein Drogenvortest bei der jungen Frau positiv an.

Knapp eine Stunde später stoppten die Ordnungshüter in Marburg den Fahrer eines Audi und staunten nicht schlecht. Der zuvor als Beifahrer ermittelte Mann saß nun stark alkoholisiert am Steuer seines Pkws und auch hier reagierte der Drogenvortest erneut positiv.

Somit wurden erneut eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins fällig.

Hoher Schaden nach Brand – Polizei sucht Zeugen

Marburg-Dagobertshausen (ots) – Aus bis dato unbekannten Gründen kam es in der Nacht zum Montag 28.09.2020 zu einem Brand in der Straße “Im Dorfe”. Anwohner alarmierten gegen 02.05 Uhr die Polizei. Nach den ersten Erkenntnissen fing zunächst die Holzterrasse vor einem Wohngebäude Feuer.

Durch die aufsteigenden Flammen wurden die Außenfassade und der Dachgiebel erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell ab. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand im Gebäude.

Die angrenzende Eventscheune blieb unbeschädigt.

Die Kriminalpolizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht aus.

Die Untersuchungen der Brandermittler dauern allerdings noch an.

Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 100.000 Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat unmittelbar vor oder nach dem Feuer verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um den Brandort wahrgenommen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421-4060.

Einbruch in Kirche

Marburg: Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntag, 27. September, gegen 6.30 Uhr, Zutritt in eine Kirche in der Chemnitzer Straße.

Dabei wurde der Eindringlich offenbar gestört und flüchtete ohne Beute.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Kratzer am Kleinbus

Marburg: Wahrscheinlich war es ein Radfahrer, der zwischen Samstag 26.09.2020 um 20 Uhr und Sonntag 27.09.2020 um 16 Uhr, in der Ockershäuser Allee einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro verursachte. Der Unbekannte kam aus Richtung Wilhelmsplatz und hinterließ beim Passieren des gelben VW-Transporters diverse Kratzer auf der Fahrerseite.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hoher Schaden nach Unfall

Dautphetal-Mornshausen/ B 453: Ohne Blessuren kam ein Autofahrer glücklicherweise am Samstagmorgen 26.09.2020 auf der Bundesstraße 453 davon. Der Mann fuhr um 8 Uhr mit seinem BMW von Mornshausen nach Daupthe und verlor in einer leichten Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW krachte in der Folge mehrfach gegen Leitplanken und kam letztendlich nach etwa 100 Metern zum Stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 31.000 Euro.

Dieb in Wehrda aktiv

Marburg-Wehrda: Mehrere Autos gerieten zwischen Samstag 26.09.2020 um 18 Uhr und Sonntag 27.09.2020 um 12 Uhr, in das Visier von Dieben. An den drei betroffenen Fahrzeugen im Lärchenweg,

in der Goßfeldener Straße und in der Thüringer Straße waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Wahrscheinlich waren die Fahrzeuge nicht verschlossen.

Die Diebe stahlen unter anderem eine geringe Menge Bargeld und eine Sporttasche samt Inhalt. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg,

Tel. 06421- 4060, entgegen.

Verkehrszeichen umgefahren

Breidenbach-Oberdieten: Festgestellt wurde das abgeknickte Verkehrszeichen an der Einmündung Dietestraße/Neue Achenbacher Straße am Samstag, 26. September gegen 11.30 Uhr. Ein Unbekannter fuhr vor dieser Zeit gegen den Mast (Vorfahrt gewähren) und hinterließ einen Schaden von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Unbekannter touchiert Hauswand

Bad Endbach-Dernbach: Ein Unbekannter fuhr am Samstag, 26. September, zwischen 5.30 und 14 Uhr, gegen den Putz einer Hauswand in der Dernbacher Straße.

Der Schaden in Höhe von 500 Euro wurde wahrscheinlich bei einem Wendemanöver verursacht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

