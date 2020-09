Friedberg: Die Polizei-News

Rodheim: Ertappte Ladendiebin flüchtet

(ots) – Bei dem Versuch eine ertappte Ladendiebin aufzuhalten wurde am Freitagnachmittag (25.09.2020) ein Angestellter eines Supermarktes Im Seelhof verletzt. Der Diebin gelang die Flucht.

Was war passiert? Nachdem die unbekannte Diebin den Markt gegen 14.40 Uhr mit unbezahlten Kosmetika verlassen hatte, sprach sie ein dort Beschäftigter an. Bei dem Versuch, sie an der Flucht zu hindern, verletzte die Frau ihn leicht im Gesicht und rannte davon.

Bei der unbekannten Diebin handelte es sich laut Zeugenangaben um eine etwa 25 bis 30 Jahre alte, 165-170 cm große Frau mit blonden Haaren. Sie trug ein rosafarbenes T-Shirt, schwarze Leggings mit weißem Nike-Aufdruck, weiße Adidas-Sneaker. Sie trug eine weiße Nike-Basecap.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg (Tel. 06031/6010) zu melden.

Wer kann Hinweise auf die Identität der bisher unbekannten Ladendiebin geben?

Bad Nauheim: Von Fahrbahn abgekommen

Glück im Unglück hatte am Samstagabend (26.09.2020) ein 19-jähriger Golf-Fahrer aus Friedberg. Gegen 21.45 Uhr war der junge Mann auf der Zanderstraße unterwegs aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Süden. In Höhe des Diakoniewerks kam der VW bei regennasser Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Golf musste abgeschleppt werden.

Karben: nach Unfallflucht im Hessenring – silberner Kombi gesucht

In der Nacht zu Sonntag (27.09.2020) beschädigte ein vorbeifahrender, silberner Kombi mit tschechischen Kennzeichen im Groß-Karbener Hessenring einen in Höhe der einstelligen Hausnummern parkenden, schwarzen Audi. Gegen 0.30 Uhr war der Kombi mangels genügenden Seitenabstands am linken Außenspiegel des A1 hängen geblieben, sodass dieser brach. Zeugen beobachteten kurz darauf, wie die nicht näher beschriebenen Fahrzeuginsassen anhielten, um den Schaden in Augenschein zu nehmen.

Schließlich war der ausländische PKW jedoch weitergefahren, ohne sich um die Schadenregulierung zu bemühen. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Altenstadt: Mit Alkohol und ohne Führerschein am Steuer

Da er die Verkehrsinsel in Höhe der Altenstädter Aral-Tankstelle gegen 2 Uhr überfahren und dabei neben den dortigen Verkehrsschildern auch seinen weißen VW-Bus nicht unerheblich beschädigt hatte, entschloss sich in der Nacht zu Sonntag dessen Fahrer dazu, das Auto abzustellen und kurzerhand zu Fuß weiterzugehen.

Polizeibeamte griffen einen 40-Jährigen aus Nidderau wenig später in der Nähe auf. Den PKW-Schlüssel hatte er bei sich. Mit deutlich über 2 Promille musste er die Beamten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Der Mann ist derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Büdingen/L3193: Opel überschlägt sich

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L3193 zwischen Bindsachsen und Büdingen gegen 13.30 Uhr zu einem Alleinunfall, in dessen Rahmen ein 85-jähriger Mann aus Kefenrod schwer verletzt wurde. Kurz nach der Einmündung nach Dudenrod war der graue Opel in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus.

Der stark beschädigte PKW wurde abgeschleppt.

Karben: Unfallflucht in der Schloßstraße

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagnachmittag (25.09.2020) in der Petterweiler Schloßstraße. Dabei wurde ein schwarzer Kia an der Heckstoßstange beschädigt.

Offenbar zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den am Fahrbahnrand parkenden Picanto gestoßen. Dabei war die hintere Stoßstange nicht unerheblich beschädigt worden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher dann davon. Nun sucht die Polizei Bad Vilbel nach weiteren Zeugen.

Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 06101/5460-0 zu melden.

Bad Vilbel: Fahrraddiebe machen Beute

Zwischen 13.10 Uhr und 16.30 Uhr stahl ein Fahrraddieb am Freitag nahe des Bad Vilbeler Nordbahnhofes das Mountainbike einer 15-jährigen Vilbelerin. Das schwarze Velo von “Rixe” war an einem Fahrradständer an der westlichen Bahnhofseite angekettet.

Auch ein schwarz-blaues Mountainbike (Hercules Sonic) entwendeten Fahrraddiebe am Freitag zwischen 8 Uhr und 15 Uhr am Bad Vilbeler Nordbahnhof, Westseite. Offensichtlich hatten Unbekannte das Fahrradschloss geknackt und den Drahtesel im Wert von fast 600 Euro mitgenommen.

Ein schwarz-graues Trekkingrad von Pegasus, Modell Avanti, entwendeten Diebe am Freitag (25.09.2020) zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr aus dem an der Westseite des Bad Vilbeler Nordbahnhofes gelegenen Fahrradständer. Das Bike war dort mittels Kettenschloss gegen die unbefugte Wegnahme worden; dieses hielt den Langfingern jedoch nicht stand.

Hinweise in den genannten Fällen bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Bad Nauheim: Alkoholunfall – BMW überschlägt sich

Nachdem andere Verkehrsteilnehmer die Polizei am frühen Samstagmorgen aufgrund einer aktuellen Unfallflucht verständigt hatten, fanden die Ordnungshüter den flüchtigen PKW wenig später im Rödger Weg auf dem Dach im Straßengraben liegend, auf. Letztlich gab ein 23-jähriger Bad Nauheimer an, mit dem 7er BMW unterwegs gewesen zu sein. Der junge Mann war stark betrunken und besaß zudem keinen Führerschein.

Zuvor war das Auto aufgefallen, da es auf der Brückenstraße zwischen Rödgen und Bad Nauheim in eine Leitplanke gekracht- und weitergefahren war. Er zog sich leichte Gesichtsverletzungen zu. Die Schutzleute nahmen den Tatverdächtigen mit zur Dienststelle. Es erfolgte eine Blutentnahme. Der 7er wurde stark beschädigt abgeschleppt.

Weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet hatten oder Angaben zum Fahrer des Unfallwagens machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: E-Bike entwendet

Ein etwa 3.000 Euro teures E-Bike stahl eine unbekannte Person am vergangenen Donnerstag zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr. Das schwarze Pedelec von KTM, Typ: Macina Fun XL, stand in einem Hof in der Gebrüder-Lang-Straße. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Unfallflucht in der Otto-Fricke-Straße

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am vergangenen Samstag in der Otto-Fricke-Straße, etwa in Höhe der Hausnummer 113 einen grünen Skoda touchiert und so zwischen 12 Uhr und 12.25 Uhr einigen Schaden an dessen Heckstoßstange hinterlassen. Anschließend hatte sich die unbekannte Person aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Limeshain: Roller geklaut

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Limeshainer Ortsteil Rommelhausen einen Motorroller gestohlen. Dessen Eigentümer hatte das Kleinkraftrad am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in der Wernher-von-Braun-Straße abgestellt und gesichert. Am Samstag bemerkte er gegen 12.45 Uhr dann das Fehlen des weißen Generic B30.

Hinweise auf den Verbleib des Mofas sowie auf den oder die unbekannten TäterInnen richten Sie bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

