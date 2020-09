Unbekannte Täter brechen in Pizzeria ein und stehlen Bargeld

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 26.09.2020, 23:30 Uhr 27.09.2020, 10:00 Uhr – In eine Pizzeria in der Wiederholdstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag 27.09.2020 ein und stahlen Bargeld. Die Täter gelangten durch ein Küchenfenster in die Küche der Pizzeria und von dort in den Restaurantbereich. Hier durchsuchten sie das Mobiliar nach Wertgegenständen und stahlen vorgefundenes Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter durch das geöffnete Küchenfenster in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Roter Motorroller aus Carport gestohlen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 26.09.2020, 18:00 Uhr bis Sonntag, 27.09.2020, 08:30 Uhr – Einen älteren roten Motorroller im Wert von 500 Euro stahlen unbekannte Täter aus einem Carport in der Marburger Straße. Die Täter begaben sich auf den Hinterhof des Grundstücks und stahlen dort den Motorroller, welcher unter einem Carport abgestellt war. Der Roller hat das Versicherungskennzeichen 655 LFN. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Unbekannte Täter beschädigen Schaufensterscheibe

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 27.09.2020, 01:40 Uhr – Eine Schaufensterscheibe eines Sportgeschäfts in der Bahnhofstraße beschädigten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen. Die Täter hatten mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheibe eingeschlagen, wodurch diese beschädigt wurde.

Ob die Täter in das Geschäft einbrechen wollten, ist zurzeit nicht bekannt.

Ein Zeuge hatte die beschädigte Scheibe bei der Polizei gemeldet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen