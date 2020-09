Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Wer vermisst einen Tresor ? Zwei am Hofgeismarer Bahnhof gefunden – Polizei sucht Eigentümer (siehe Foto)

Hofgeismar (ots) – Am vergangenen Freitagmittag 25.09.2020 fand ein Mitarbeiter des Bauhofs am Hofgeismarer Bahnhof zwei Tresore, die Unbekannte dort neben einem Streugutkasten abgelegt hatten. Die von ihm gerufene Streife der Polizeistation Hofgeismar stellte die beiden verschlossenen und ungeöffneten Möbeltresore, in denen sich offensichtlich noch mehrere Gegenstände befinden, sicher. Bislang ist noch völlig unklar, woher die Tresore in einer Größe von 35 x 26 x 26 cm stammen und warum sie dort am Bahnhof abgelegt wurden.

Um dies aufklären zu können, erhofft sich die Polizei nun durch die Veröffentlichung eines Fotos Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer der Stahlschränke und deren Herkunft zu bekommen. Hinweise nimmt die Polizei in Hofgeismar unter Tel. 05671 – 99280 entgegen.

Schulbus muss wegen SUV bremsen – 7 Kinder leicht verletzt – Polizei bittet um Hinweise

Wesertal (ots) – Am heutigen Montagmorgen 28.09.2020 musste der Fahrer eines Schulbusses in einem Baustellenbereich wegen eines entgegenkommenden schwarzen SUVs eine Vollbremsung durchführen. Dadurch konnte er zwar einen Frontalzusammenstoß verhindern, in dem mit 40 Schulkindern besetzten Bus stürzten aber sieben Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren. Sie erlitten Schrammen sowie Schürfwunden. Ein Rettungswagen war glücklicherweise nicht vonnöten.

Die Eltern der Kinder wurden jedoch verständigt, die sie anschließend an der Grundschule abholten.

Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar suchen nun den bislang unbekannten SUV-Fahrer und

bitten um Hinweise.

Der Vorfall hatte sich gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 561 zwischen Oedelsheim und Gieselwerder ereignet. Der Schulbus war in Richtung Gieselwerder unterwegs, der SUV in entgegengesetzter Richtung. Der SUV-Fahrer fuhr dort an einer auf seinem Fahrstreifen eingerichteten Baustelle vorbei und dabei auf die Gegenfahrbahn, wo jedoch zu dieser Zeit der Bus entgegenkam.

Während der 61-jährige Fahrer des Schulbusses eine Vollbremsung durchführte, wich der SUV nach rechts zwischen die Warnbaken in die Baustelle aus und hielt an. So konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Während der Busfahrer sich sofort um die gestürzten Kinder kümmerte, setzte der Autofahrer seine Fahrt jedoch fort.

Derzeit ist nur bekannt, dass es sich um einen älteren Herrn am Steuer eines schwarzen SUV handelte. Zeugen, die den Beamten der Polizeistation Hofgeismar Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 05671 – 99280 bei der Polizei.

Autodieb mit gestohlenem Audi Q 5 aus Niestetal in Polen gefasst

Niestetal (ots) – Noch bevor der Eigentümer eines Audi Q 5 aus Niestetal am Samstagmorgen den nächtlichen Diebstahl seines Wagens bemerkte, war in Polen bereits der Autodieb mit dem gestohlenen Pkw geschnappt worden. Kurz hinter der Deutsch-Polnischen-Grenze war die polnische Polizei am Samstagmorgen gegen 7:45 Uhr auf einen derzeit bei Autodieben scheinbar beliebten Audi Q 5 mit moldawischen Kennzeichen aufmerksam geworden.

Als sich bei der Kontrolle herausstellte, dass an dem Wagen eigentlich deutsche Kennzeichen angebracht sein müssten und dieser in Niestetal im Landkreis Kassel zugelassen ist, wurde das zuständige Polizeirevier Ost in Kassel in Kenntnis gesetzt. Als eine Streife am Samstagmorgen den Halter in Sandershausen aufsuchte, stellte sich heraus, dass sein grauer Q 5 im Wert von ca. 30.000 Euro tatsächlich in der Nacht gestohlen worden war.

Bei dem in Polen festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen aus Moldawien. Dass die polnische Polizei bei ihm keinen Fahrzeugschlüssel fand und der Halter des Audis noch im Besitz beider Originalschlüssel war, deutet auf einen Diebstahl unter Ausnutzung der Keyless-Go-Funktion des Fahrzeugs hin.

In den letzten Wochen waren in Stadt und Landkreis Kassel insgesamt fünf Audi Q 5 und zwei BMW gestohlen worden. Auch in diesen Fällen ist nicht ausgeschlossen, dass die Autodiebe auf diese Weise vorgegangen waren. Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl des Q 5 in Niestetal und zur Festnahme des Autodiebs in Polen dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler stehen diesbezüglich bereits im Austausch mit den polnischen Behörden.

Einbrecher steigen über Dach in Gärtnerei ein und erbeuten Geld – Kripo sucht Zeugen

Vellmar (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag über das Dach in eine Gärtnerei in Vellmar, nahe der Stadtgrenze zu Kassel, eingebrochen und haben hierbei Bargeld erbeutet. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die am Tatort in der Triftstraße eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Freitagabend, 19:45 Uhr, und Samstagmorgen, 08:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter zunächst mit einer Leiter auf das Dach des Gebäudes geklettert. Nachdem sie dort gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten, stiegen sie in die Gärtnerei ein. Auf ihrem Beutezug entwendeten die Einbrecher Wechselgeld aus einer Kasse und weiteres Bargeld aus dem Büro. Anschließend flüchteten sie durch ein Fenster nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Ein Zeuge hatte kurz vor Mitternacht im Bereich des Tatorts einen verdächtigen Mann gesehen, der als Täter in Betracht kommen könnte. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, trug einen dunkelblauen Pullover und eine Mund-Nase-Bedeckung.

Weitere Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

