Ampelausfall nach Unfallflucht führt zu weiterem Unfall – Zeugenhinweise auf Verursacher erbeten

Kassel-Bettenhausen (ots) – Ein umgefahrener Ampelmast und ein daraus resultierender Ampelausfall führten am vergangenen Freitagmittag 25.09.2020 im Kasseler Stadtteil Bettenhausen zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Da der unbekannte Verursacher des ersten Unfalls von der Unfallstelle flüchtete, sind die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, waren sie gegen 12:35 Uhr zu dem Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Pkw in die Leipziger Straße, Ecke Forstbachweg, gerufen worden. Dort war die gesamte Ampelanlage wegen eines umgefahrenen Ampelmasts ausgefallen. Den Schaden an dem Mast, der komplett abgeknickt und erheblich beschädigt wurde, beziffern die Beamten auf rund 5.000 Euro.

Bei dem Folgeunfall, bei dem der Autofahrer die Vorfahrt der Straßenbahn missachtet hatte, entstand ein Gesamtsachschaden von weiteren 8.500 Euro. Nach ersten Ermittlungen war der bislang unbekannte Verursacher des ersten Unfalls vom Forstbachweg nach rechts in die Leipziger Straße abgebogen und hatte hierbei aus unbekannten Gründen den Ampelmast umgefahren. Anschließend flüchtete er unerkannt von der Unfallstelle.

Anhand der gesicherten Spuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Lkw gehandelt hat. Wann sich der Unfall am Freitag genau ereignete, ist bislang noch ungeklärt.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Unbekannter hilft verletzter Fußgängerin nach Unfall – Zeugen gesucht

Kassel-Kirchditmold (ots) – Verletzungen in Form von einem Bluterguss, einer Stauchung und einem gebrochenen Fuß erlitt eine Fußgängerin bei einem Unfall am vergangenen Freitagmorgen im Kasseler Stadtteil Kirchditmold. Die 69-jährige Frau war auf dem Gehweg in der Brunnenstraße von einem Auto erfasst worden, das rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt gefahren war. Anschließend hinterließ der Fahrer des Pkw zwar eine Visitenkarte, setzte allerdings seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern.

Ein unbekannter Mann half der zu Boden gestürzten Frau, die sich danach zur Behandlung in ein Krankenhaus begab, hingegen auf. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe erhoffen sich mit einer Veröffentlichung, dass sich der bislang unbekannte Helfer sowie weitere Zeugen des Unfalls bei der Polizei melden.

Wie Angehörige der 69 Jahre alten Frau aus Kassel am Freitagnachmittag bei der Polizei berichteten, hatte sich der Unfall gegen 10:15 Uhr ereignet. Die Fußgängerin war aus Richtung Mergellstraße kommend auf dem Gehweg in Richtung Teichstraße unterwegs, als der BMW rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fuhr, sie erfasste und ihren Fuß überrollte. Nach einem kurzen Gespräch und der Übergabe der Visitenkarte fuhr der Autofahrer nach Angaben der 69-Jährigen kurzerhand davon. Der hinzugekommene Mann, dessen Personalien nicht bekannt sind, half der verletzten Frau dann auf und kümmerte sich um sie.

Nach Bekanntwerden des Unfalls konnte der mutmaßliche Verursacher, ein 66-Jähriger aus Baunatal, durch Polizisten des Reviers Süd-West ermittelt werden. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Da für die weiteren Ermittlungen die Beobachtungen des unbekannten Helfers sowie weiterer möglicher Zeugen von Bedeutung sein könnten, werden diese gebeten, sich bei den Beamten der Kasseler Unfallfluchtgruppe unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Einbruch in Autohaus – zwei neue Wohnmobile gestohlen – Zeugen gesucht

Kassel-Waldau (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag bei einem Einbruch zwei hochwertige, neue Wohnmobile vom Hof eines Kasseler Autohauses gestohlen. Der Schaden wird insgesamt auf ca. 160.000 Euro geschätzt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der beiden weißen Wohnmobile des Herstellers Euramobil, Modell Profila RS 720 EB und Modell Integra Line 720 QF, geben können.

Die Kripo war am Freitagnachmittag wegen der Fahrzeugdiebstähle zu dem Autohaus in der Heinrich-Hertz-Straße gerufen worden. Der Diebstahl der beiden Wohnmobile hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Freitag zwischen 2:00 Uhr und 6:30 Uhr ereignet. Die Täter hatten in dieser Zeit ein Rolltor zudem Gelände des Autohauses gewaltsam aufgebrochen. Anschließend entwendeten sie auf bislang unbekannte Art und Weise vom Hof die beiden Wohnmobile, an denen keine Kennzeichen angebracht waren. Da sich nur wenige Liter Kraftstoff im Tank beider Fahrzeuge befunden haben sollen, müssen die Täter die Wagen in der näheren Umgebung betankt haben.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der beiden Wohnmobile geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen