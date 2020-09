A 5 bei Bruchsal/Forst – Mehrere Drogenverstöße bei Verkehrskontrolle

Forst (ots) – Insgesamt sechs mutmaßliche Drogenverstöße stellten Beamte der

Verkehrspolizei Karlsruhe am Montag bei einer Verkehrskontrolle an der Autobahn

5 bei der Tank- und Rastanlage Bruchsal fest. In der Zeit von 07.30 Uhr bis

13.30 Uhr waren insgesamt 26 Beamte beim Rasthof Bruchsal-West im Einsatz, die

52 Fahrzeuge mit 73 Insassen kontrollierten.

Bei allen sechs Verkehrsteilnehmern, die unter dem Verdacht auf Drogeneinfluss

standen, wurden auch Blutproben erhoben. Darüber hinaus war ein sichergestellter

belgischer Führerschein als Totalfälschung hergestellt worden und ein Fahrer war

nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es waren Sicherheitsleistungen

von knapp 1.400 Euro an Ort und Stelle zu entrichten.

Karlsruhe – Videofahrzeug am Sonntag auf Autobahnstreife

Karlsruhe (ots) – Eine Streife der Verkehrspolizei war am Sonntag mit einem

Videofahrzeug auf den Autobahnen A5 und A8 unterwegs. Insgesamt gerieten acht

Pkw-Fahrer ins Visier der Streife, da sie zu schnell oder mit zu geringem

Sicherheitsabstand unterwegs waren. Bei einem 50-Jährigen, der wegen eines

Geschwindigkeits- und Abstandsverstoßes aufgefallen war, wurde eine

Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Nach einer Blutentnahme wurde

ihm die Weiterfahrt untersagt. Vier Pkw-Fahrer müssen neben einem Bußgeld noch

mit einem Fahrverbot rechnen, da sie den Sicherheitsabstand erheblich

unterschritten hatten, bzw. erheblich zu schnell fuhren. Ein Fahrzeuglenker

hielt sich nicht an das Überholverbot und zwei Fahrer hatten ihren

Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltshaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe – 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Gegen einen 20-jährigen Libyer konnte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am

Sonntag beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl erwirken. Der 20-Jährige

soll am Samstagnachmittag von einem Ladendetektiv beobachtet worden sein, wie er

mit einer augenscheinlich präparierten Tasche ein Kaufhaus in der Innenstadt

verließ. Der Detektiv habe den Mann verfolgt und die Polizei verständigt. Im

Zentralhof hätten zwei bislang Unbekannte auf den Beschuldigten gewartet, denen

Waren übergeben worden seien. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Männer.

Der 20-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Er trug eine

Lederjacke an der sich noch die elektronische Warensicherung und das

Warenetikett befanden. Insgesamt konnten Waren im Wert von mehr als 900 Euro

beim Beschuldigten sichergestellt werden.

Stutensee – Betrunkener und aggressiver Radfahrer

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend kontrollierte eine Polizeistreife in Spöck

einen Radfahrer, der betrunken auf seinem Fahrrad unterwegs war.

Der 66-jährige Fahrradfahrer fiel den Polizisten gegen 21:15 Uhr auf dem

Steinbückelweg in Richtung Spechaastraße durch seine unsichere Fahrweise und

aufgrund fehlender Beleuchtung auf. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die

Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von über 1,8 Promille. Da sich der Mann während der Kontrolle

mehrfach aggressiv zeigte, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Er wurde

zur Blutentnahme und weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht.

Karlsdorf-Neuthard – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich am Samstag gewaltsam Zutritt in

ein Einfamilienhaus im Erlenweg in Neuthard.

Zwischen 17:20 Uhr und 22:50 Uhr kletterten Diebe auf ein Vordach im Garten und

hebelten ein Badfenster mit brachialer Gewalt auf, um in das Innere des

Wohnhauses zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und

entwendeten Bargeld, Schmuck sowie Silberbesteck. Ein am Tatort gestohlener

Rucksack diente vermutlich als Transportmittel für das Diebesgut. Der

entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtigte Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat,

wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer

07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Waldbronn – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von

Freitag, 10 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem

Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße in Waldbronn. Nachdem der oder die Täter

zunächst über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere des Hauses gelangen

konnten, durchwühlten sie dort die komplette Wohnung und entwendeten einen

Tresor sowie eine Spielkonsole mit dazugehörenden Spielen.

Die im Obergeschoß liegende Wohnung einer weiteren Geschädigten konnte nicht

betreten werden, da die Täter an der guten Sicherung der Terrassentür beim

Einbruch scheiterten.

An den beiden Terrassentüren entstand ein Schaden von insgesamt circa 5000 Euro.

Der Diebstahlschaden kann bislang noch nicht geschätzt werden. Die Ermittlungen

hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Der Einbrecher gelangte zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 18.30 Uhr,

vermutlich über die Tiefgarage in die Kellerräumlichkeiten eines Anwesens im

Krokusweg. Dort brach er zwei Kellerabteile auf und entwendete mehrere

Gegenstände. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Erneut im Krokusweg, jedoch in einem benachbarten Anwesen, bemerkten am Samstag

Bewohner, dass in drei Kellerräume eingebrochen wurde. Ob sie bei ihrer Suche

fündig wurden, kann bislang noch nicht genau gesagt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Bretten – Einbruch in Handyshop

Karlsruhe (ots) – Smartphones, Smartwatches sowie Tablets in bislang unbekannter

Höhe hat ein Dieb am frühen Sonntagmorgen in einem Geschäft im Kraichgau-Center

erbeutet.

Gegen 04:40 Uhr verschaffte sich der Dieb über die Eingangstür gewaltsam Zutritt

in den Laden. Die auf einem Tisch ausgelegte und alarmgesicherte Ware nahm er

mit brachialer Gewalt an sich. Durch die damit verbundene Alarmauslösung ließ

der Eindringling von seinem weiteren Vorhaben ab und verschwand bislang

unerkannt.

Das Polizeirevier Bretten ist nun auf der Suche nach Zeugen die am frühen

Sonntagmorgen im Bereich des Kraichgau-Centers verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07252 504610 zu melden.

Ettlingen – Zunächst streitendes Paar wehrt sich gemeinsam gegen Maßnahmen der Polizei

Karlsruhe (ots) – Aufgrund eines lautstark streitenden Pärchens wurde am

Samstagabend die Polizei in Ettlingen gerufen. Nachdem eine Streife vor Ort war,

solidarisierten sich die Streitenden schließlich gegen die Beamten und wehrten

sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Die beiden Jugendlichen waren kurz vor 21 Uhr auf dem Gehweg der

Zehntwiesenstraße unterwegs und stritten lautstark miteinander. Hierauf wurde

ein Passant aufmerksam, der die Polizei informierte und dabei auch angab, dass

es wohl auch schon zu Tätlichkeiten gekommen sei.

Beim Eintreffen der Streife waren das Mädchen und auch der Junge sehr

aufgebracht und weinten. Nach einiger Zeit konnten beide beruhigt werden.

Atemalkoholtests bei den zwei offenbar alkoholisierten Jugendlichen ergaben

Werte zwischen 0,7 und 0,9 Promille. Beide gaben auf mehrfache Nachfrage an,

dass es zu keiner körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, sondern

lediglich verbal gestritten wurde. Daher sollten beide zum 16-Jährigen nach

Hause gebracht werden.

Im Streifenwagen steigerte sich der 16-Jährige jedoch immer weiter in die

Situation hinein und wurde zunehmend aggressiv. Als er schließlich um sich

schlug, mussten die Beamten ihn aus dem Fahrzeug holen, ihn zu Boden bringen und

ihm Handschellen anlegen. Hiergegen setzte sich der Jugendliche massiv zur Wehr

und versetzte unter anderem einem Beamten einen Kniestoß in den Unterleib.

Die 16-Jährige wiederum versuchte nun ihrem Freund zu helfen. Sie stieg aus dem

Streifenwagen aus und griff einen der Beamten an. Auch sie musste schließlich

fixiert werden.

Nachdem weitere Streifen vor Ort waren, wurden die beiden Jugendlichen in

getrennten Fahrzeugen aufs Polizeirevier gebracht. Dabei beleidigten sie die

eingesetzten Beamten mehrfach.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 16-Jährige an seine

Mutter überstellt, seine Freundin wurde in eine jugendpsychiatrische Einrichtung

eingeliefert.

Die zwei Jugendlichen müssen nun mit Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall zwischen Lkw und Radfahrer – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Am Freitag, gegen 14.43 Uhr, wollte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer

von der Hans-Thoma-Straße nach links in die Stephanienstraße einbiegen. Neben

ihm wartete an der Lichtzeichenanlage der Einmündung ein 57 Jahre alter

Radfahrer, welcher ebenfalls in dieselbe Richtung einbiegen wollte. Bei

Grünlicht fuhren dann beide in die Stephanienstraße ein und es kam aus noch

ungeklärtem Hergang zu einer Berührung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Hierdurch kam der Radler zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Über den

Geschehensablauf gibt es sich widersprechende Angaben. Zeugen werden gebeten

sich unter der Rufnummer 0721/944840 mit dem Verkehrsdienst des

Polizeipräsidiums Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizeipräsidium Karlsruhe beteiligt sich an länderübergreifendem Fahndungs- und Sicherheitstag

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Mit einer Vielzahl von Fahndungs-,

Kontroll- und Präventionseinsätzen nahm die Polizei im Dienstbezirk des

Polizeipräsidiums Karlsruhe anlässlich eines länderübergreifenden Einsatzes die

Sicherheit im öffentlichen Raum in den Blick. Unterstützt wurden die Karlsruher

Polizistinnen und Polizisten dabei von der Bereitschaftspolizei, dem

Landeskriminalamt, der Bundespolizei, dem Bundesamt für Güterverkehr, dem

Regierungspräsidium Karlsruhe, dem Hauptzollamt und von Kommunalen

Ordnungsdiensten der Stadt Karlsruhe, der Stadt Bruchsal und der Gemeinde Forst.

Unter Schwerpunktsetzung auf Eigentums- und Betrugsdelikte, Produkt- und

Markenfälschungen, Straßen-, Schleusungs-und Betäubungsmittelkriminalität,

Kontrollen von Gaststätten, Spielhallen und Shisha-Bars, Alkohol- und

Drogenkontrollen, Schwerverkehr- und Gefahrgutkontrollen, Fahrradkontrollen,

auch im Rahmen der Schulwegüberwachung sowie Präventionsveranstaltungen waren

von Freitag, 06.00 Uhr, bis Samstag, 02.00 Uhr, nahezu 400 Einsatzkräfte bei

insgesamt 30 polizeilichen Kontroll-, Präsenz- und Überwachungsmaßnahmen

eingebunden.

Die Bilanz für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe: Insgesamt wurden rund 4.440

Kontrollen von Personen, Fahrzeugen und Objekten durchgeführt. Darunter waren 39

Fahndungstreffer von Ausschreibungen zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung.

Elf Personen wurden festgenommen und zwei kamen in Gewahrsam. Am Ende gelangen

über 30 Straftaten und etwa 420 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige.

Im Rahmen einer Gaststättenüberprüfung des Polizeireviers Bad Schönborn wollte

am Donnersstagabend ein Mann flüchten, um sich der Kontrolle zu entziehen. Bei

der Verfolgung zu Fuß stürzte eine Polizeibeamtin und blieb aufgrund ihrer dabei

erlittenen Verletzungen dienstunfähig. Die flüchtende Person konnte von anderen

Einsatzkräften festgehalten und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte,

bestanden gegen den Verdächtigen, der im Übrigen falsche Personalien angab, zwei

Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung.

Besonders hervorzuheben ist eine Sicherstellung von knapp 360 Kilogramm

Wasserpfeifentabak, der bei gemeinsamen Kontrollen von vier Shisha-Bars des

Polizeireviers Bruchsal zusammen mit dem Hauptzollamt Karlsruhe im Bruchsaler

Bereich sichergestellt werden konnte. Hierbei dürfte es sich um Schmuggelware

handeln, weitere Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.

Darüber hinaus die Polizei mutmaßliches Diebesgut sicher, darunter drei

Fahrräder und zwei Pedelecs sowie eine ganze Tasche mit sehr wahrscheinlich

entwendeten Wertsachen. Aber auch kleinere Mengen an Drogen wurden aufgefunden.

Ettlingen – Vorfahrt missachtet

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen, 8.50 Uhr, in

Ettlingenweier, an der Einmündung Römerstraße / Graf-Eberstein-Straße. Am Unfall

beteiligt waren ein 49-jähriger Opelfahrer und eine 33-jährige VW-Fahrerin.

Der Opelfahrer missachtete an der Einmündung die Vorfahrt der VW-Fahrerin. Sie

wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von insgesamt ungefähr 5000 Euro.

Karlsruhe – Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe – Ein 38-jähriger Einbrecher konnte am späten Samstagabend nach

einem Einbruch in ein Café im Karlsruher Zoo vorläufig festgenommen werde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der 38-Jährige, kurz nach

23:00 Uhr, über eine Eingangstür Zutritt in das Café. Kurz darauf wurde der

Einbruch während einer Kontrolle durch einen Sicherheitsmitarbeiter entdeckt und

gemeldet. Alarmierte Polizeibeamte umstellten das Gebäude. Bei der

Anschließenden Durchsuchung mithilfe eines Polizeihundes, konnte der

Eindringling unmittelbar hinter einer Seitentür festgestellt und in der Folge

zusammen mit den Hundeführern festgenommen werden. Der Dieb musste die Beamten

mit auf das Revier begleiten. Nach Beendigung aller strafprozessualen Maßnahmen

wurde er auf freien Fuß gesetzt. Ob der 38-Jährige für weiter gleichgelagerte

Einbrüche im Bereich des Zoos infrage kommt, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Karlsruhe – Autofahrer nimmt Straßenbahn die Vorfahrt

Karlsruhe – Zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn kam es am

Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr im Bereich der Erzbergerstraße / Kanalweg zu

einem Zusammenstoß.

Nach den Feststellungen der Beamten der Verkehrsunfallaufnahme Karlsruhe fuhr

ein 47 Jahre alter VW-Fahrer den Kanalweg in Richtung Erzbergerstraße. Am

dortigen Bahnübergang übersieht er die heranfahrende Straßenbahn zu spät und

kollidierte trotz einer Vollbremsung mit dieser. Durch den Zusammenstoß entstand

Sachschaden von rund 6.5000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war für kurze Zeit

eingeschränkt.

Waghäusel – Unter Alkoholeinwirkung von Fahrbahn abgekommen

Waghäusel – Unter erheblicher Alkoholeinwirkung ist am Samstag gegen 17.10

Uhr eine 34-jährige Frau in der Haslacher Straße beziehungsweise auf der

Landesstraße 555 in Waghäusel von der Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde sie

dabei offenbar nicht.

Nach Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg fuhr die Frau mit ihrem

Kleinwagen zunächst auf der L 555 von Kirrlach her in Richtung Waghäusel. An der

Einmündung der Haslacher Straße wollte sie dahin abbiegen. Offenbar aufgrund der

Alkoholeinwirkung zusammen mit nicht angepasster Geschwindigkeit wurde ihr Pkw

nach rechts hinausgetragen, fuhr über eine Verkehrsinsel und blieb an einer

Werbewand stehen. Insgesamt entstand ein Schaden von über 5.000 Euro.

Ein Alkoholvortest ergab bei der Fahrerin einen Wert von 1,78 Promille. Daher

wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Die

34-Jährige erwartet nun noch eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe

wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung.

Karlsruhe – Bei regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Karlsruhe – Eine leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 5.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Samstagmorgen auf der

Bundesautobahn 8 zwischen Karlsruhe und Karlsbad ereignete.

Kurz nach 08:30 Uhr fuhr der 27-jährige Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug

auf der A 8 zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Ausfahrt Karlsbad.

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn,

geriet der BMW ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen, kippte

anschließend nach rechts um und kommt letztendlich auf der Seite zum Liegen.

Hierbei wird die 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Durch den alarmierten

Rettungsdienst wurde die Frau vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Weingarten – Alkoholisiert mit Elektroroller gestürzt – Führerschein weg

Weingarten – Eine 36 Jahre alte Frau ist am Samstag gegen 19.55 Uhr in der

Paulusstraße in Weingarten unter Alkoholeinwirkung mit ihrem Elektroroller

gestürzt. Glücklicherweise zog sie sich dabei nur leichte Verletzungen zu.

Bei einem Alkoholtest stellten die von Zeugen hinzugezogenen Polizeibeamten dann

aber einen Wert von 1,12 Promille fest. Dies hatte zur Folge, dass die Frau –

wie bei einem Verkehrsunfall unter Betrieb eines normalen Kraftfahrzeuges – eine

Blutprobe abgeben musste. Zudem wurde der Führerschein einbehalten.

