Mannheim-Neckarstadt: Uneinsichtige Frau geht auf Polizeibeamte los

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Eine uneinsichtige 48-jährige Frau ging am

Sonntagnachmittag bei einer Veranstaltung auf dem Neuen Messplatz zunächst auf

mehrere Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und anschließend auf Polizeibeamte

los. Den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes bei der Veranstaltung fiel gegen

15.30 Uhr die 48-Jährige, die sich in Begleitung ihres Mannes und ihrer zwei

Kinder in der Warteschlange eines Kinderkarussells auf dem Gelände befand auf,

da alle Personen keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Als die Frau darauf

angesprochen wurde, zeigte sie sich vollkommen uneinsichtig und weigerte sich

beharrlich, eine solche Schutzmaske aufzusetzen. Da sie der Aufforderung, das

Gelände zu verlassen ebenso nicht nachkam, wurde sie vom Sicherheitsdienst zum

Ausgang begleitet. Dabei schlug und trat sie nach den Security-Mitarbeitern,

wodurch diese leichte Verletzungen davontrugen. Anschließend entfernte sie die

Frau zunächst mit einem Kind, kehrte aber beim Eintreffen einer Polizeistreife

wieder zurück. Den nun folgenden Kontrolle durch Polizeibeamte wegen

Zuwiderhandlung gegen die CoronaVO widersetzte sich die Frau, indem sie sich aus

den Haltegriffen befreien wollte. Im weiteren Verlauf versuchte sie, einen

Beamten zu schlagen. Sie konnte schließlich unter Kontrolle und zum

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht werden. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen

sie wird nun wegen Verstößen gegen die CoronaVO sowie wegen tätlichen Angriff

auf Polizeibeamte ermittelt.

Mannheim-Feudenheim: 62-jähriger Rollerfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Mannheim-Feudenheim (ots) – Leichte Verletzungen erlitt ein 62-jähriger

Leichtkraftrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Stadtteil

Feudenheim. Ein31-jähriger Mann war kurz vor 11 Uhr mit seinem BMW in der

Scheffelstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung

Scheffelstraße/Hauptstraße bremste er zunächst bis zum Stillstand ab und tastete

sich in den Kreuzungsbereich hinein. Dennoch übersah er den 62-Jährigen, der mit

seinem Leichtkraftrad die Hauptstraße in Richtung der Straße „Am Aubuckel“

befuhr und stieß mit diesem zusammen. Der 62-Jährige kam zunächst unter seinem

Roller zum Liegen, konnte aber wieder ohne Hilfe aufstehen. Nach erster

Inaugenscheinnahme durch Rettungskräfte hatte er lediglich Schürfwunden

erlitten. Er wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung

eingeliefert. Es war Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden.

Mannheim-Neckarstadt: Uneinsichtige Frau geht auf Polizeibeamte los

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Eine uneinsichtige 48-jährige Frau ging am

Sonntagnachmittag bei einer Veranstaltung auf dem Neuen Messplatz zunächst auf

mehrere Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und anschließend auf Polizeibeamte

los. Den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes bei der Veranstaltung fiel gegen

15.30 Uhr die 48-Jährige, die sich in Begleitung ihres Mannes und ihrer zwei

Kinder in der Warteschlange eines Kinderkarussells auf dem Gelände befand auf,

da alle Personen keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Als die Frau darauf

angesprochen wurde, zeigte sie sich vollkommen uneinsichtig und weigerte sich

beharrlich, eine solche Schutzmaske aufzusetzen. Da sie der Aufforderung, das

Gelände zu verlassen ebenso nicht nachkam, wurde sie vom Sicherheitsdienst zum

Ausgang begleitet. Dabei schlug und trat sie nach den Security-Mitarbeitern,

wodurch diese leichte Verletzungen davontrugen. Anschließend entfernte sie die

Frau zunächst mit einem Kind, kehrte aber beim Eintreffen einer Polizeistreife

wieder zurück. Den nun folgenden Kontrolle durch Polizeibeamte wegen

Zuwiderhandlung gegen die CoronaVO widersetzte sich die Frau, indem sie sich aus

den Haltegriffen befreien wollte. Im weiteren Verlauf versuchte sie, einen

Beamten zu schlagen. Sie konnte schließlich unter Kontrolle und zum

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht werden. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen

sie wird nun wegen Verstößen gegen die CoronaVO sowie wegen tätlichen Angriff

auf Polizeibeamte ermittelt.

Sicherheitsmitarbeiter im Hauptbahnhof geschlagen

Bundespolizei Karlsruhe

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen (26.09.2020) kam es im Mannheimer Hauptbahnhof

zu einem körperlichen Angriff auf einen Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen

Bahn.

Um kurz vor halb sechs informierte die 3-S-Zentrale die Bundespolizei darüber,

dass sich am Haupteingang Streitigkeiten ereignen. Vor Ort trafen die

Bundepolizisten auf einen 66-jährigen Türken, der durch einen Mitarbeiter der DB

Sicherheit am Boden fixiert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge sollte der

66-Jährige aufgrund fehlender Reiseabsichten des Bahnhofs verwiesen werden.

Infolgedessen griff er den 55-jährigen Bahnmitarbeiter an, schlug ihm ins

Gesicht und zog ihm den Mundschutz herunter. Daraufhin wurde er durch den

Sicherheitsmitarbeiter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der

Bundespolizei festgehalten.

Der Mitarbeiter der DB-Sicherheit trug keine Verletzungen davon und konnte

seinen Dienst fortsetzen. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt der

Tatverdächtige eine Anzeige wegen Körperverletzung. Dem Platzverweis für den

Mannheimer Hauptbahnhof kam er schließlich nach.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Mannheim-Innenstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagnachmittag

in der Mannheimer Innenstadt wurde eine 25-jährige Frau leicht verletzt. Ein

43-jähriger Mann fuhr gegen 13.30 Uhr im Quadrat E 3 mit seinem VW Transporter

vom Fahrbahnrand in Richtung Bismarckstraße an. Dabei übersah er einen

33-jährigen Mann, der mit seinem Skoda in gleicher Richtung fuhr, und stieß mit

ihm zusammen. Dabei erlitt eine 25-jährige Mitfahrerin im Skoda einen Schock.

Die schwangere Frau wurde zur eingehenden Untersuchung vorsorglich in ein

Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Zusammenstoß entstand zudem Sachschaden in

Höhe von rund 5.000 Euro.

Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Mannheim-Waldhof – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Samstag, 18:30

Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, im Alsenweg. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr

aus nicht bekannten Gründen in einen geparkten Mercedes-Benz und beschädigte

diesen, anschließend fuhr er davon, ohne seiner Feststellungspflicht

nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund EUR4.000.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-773230, zu

melden.

Mannheim / Streitigkeiten zwischen Familien-Clans löst Polizeieinsatz aus

Mannheim – Am Sonntagabend kam es gegen 19 Uhr im Jungbusch in Mannheim zu

einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien-Clans. In einem hiesigen Lokal

kam es zunächst zu einem Streit einzelner Personen, welcher sich dann auf die

Straße verlagerte. In der Spitze waren hierbei ca. 250 Personen beteiligt. Durch

ein zeitnahes einschreiten starker Einsatzkräfte konnten Weiterungen durch die

Polizei verhindert werden. Die Parteien konnten getrennt und der Streit

geschlichtet werden. Es kam zu keinen Straftaten.

Mannheim / Rotlicht übersehen und Kind angefahren

Mannheim – Die 21-jährige Fahrerin eines Opels befuhr am Samstag gegen

16.00 Uhr die Kurpfalzbrücke stadtauswärts als sie das Rotlicht der

Lichtzeichenanlage kurz vor der Einmündung Dammstraße übersah. Der 9-jährige

Junge, der zu diesem Zeitpunkt die Fußgängerfurt von der Alten Feuerwache in

Richtung Alter Messplatz bei Grünlicht überquerte, wurde vom PKW erfasst und

dadurch so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen

werden musste. Sachschaden entstand nicht.

Mannheim-Innenstadt: Nach Unfallgeschehen Zeugen gesucht

Mannheim – Am Freitagabend kam es bei N 4 und N 5 zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde – das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Nach bisherigen

Ermittlungen fuhren der 19-jährige Fahrer eines Kia und ein 41-jähriger

E-Bike-Fahrer nebeneinander auf der Kunststraße. Als der Autofahrer gegen 20.35

Uhr zwischen N 4 und N 5 abbiegen wollte, musste der Zweiradfahrer bremsen und

stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Zu einer Berührung der beiden Beteiligten

kam es nicht. Der 41-Jährige wurde dabei leicht verletzt, außerdem entstand

Schaden an seinem E-Bike. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

suchen nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Diese werden gebeten,

sich unter 0621 12580 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Schlägerei an Haltestelle – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim – Am späten Freitagabend kurz nach 22 Uhr kam es an der

Haltestelle Strohmarkt bei O 5 zu einer körperlichen Auseinandersetzung von

mindestens fünf Personen. Zwei Beteiligte, die kurz darauf flüchteten, wurden

noch in unmittelbarer Nähe festgenommen. Aufgrund der Verletzungen, von

mindestens zwei an der Auseinandersetzung Beteiligten, musste ein Rettungswagen

zur Versorgung beordert werden. Weshalb es zur Auseinandersetzung gab und wer

diese begann, ermittelt nun das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu

wenden.