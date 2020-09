Gem. Ketsch: Technoparty unter freiem Himmel aufgelöst; Ermittlungen wegen Verstoß Corona-Verordnung eingeleitet

Gem. Ketsch (ots) – Aufgrund mehrerer Anrufer, die sich über lauten Lärm

beschwerten, wurde am frühen Samstagmorgen festgestellt, dass eine Technoparty

im Feldgebiet an der B 291, Fahrtrichtung Hockenheim (Höhe P+R-Parkplatz), unter

freiem Himmel, in vollem Gange ist.

Als die erste Streife gegen 2.20 Uhr vor Ort eintraf, waren über 100 Partygäste

anwesend. Die Veranstaltung, bei der auch eine Bühne, ein Verkaufs- und

Technikzelt mit Ton- und Lichttechnik aufgebaut waren, wurde aufgelöst.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Ketscher Polizei ergaben, hatten die beiden

21-jährigen Initiatoren über das Internet zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Wegen des Verdachts, gegen die Corona-Verordnung verstoßen zu haben, wird gegen

sie ermittelt.

Im Fokus der Ermittlungen stehen zudem der Vermieter des Geländes sowie auch

alle Anwesenden der Veranstaltung.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist bereits eingebunden.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Pfarrgebäude

Bammental (ots) – Im Zeitraum von Samstag, den 19.09.2020 bis Samstag, den

26.09.2020, 09:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter am Fischersberg auf

der Rückseite des Pfarrgebäudes mit Gewalt zwei Türen aufzuhebeln, um in dieses

einzubrechen. Die Türen hielten dem Einbruchsversuch jedoch stand. In einem

unverschlossenen Wintergarten des Pfarrgebäudes lagen Sitzkissen und Decken auf

dem Boden, welche vermutlich durch den oder die Täter als Nachtlager genutzt

wurden. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier

Neckargemünd zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer prallt in Leitplanke – leicht verletzt

Sinsheim (ots) – Am Samstag, den 26.09.2020, gegen 17:20 Uhr fuhr ein

27-jähriger Peugeot-Fahrer auf der B292 von Sinsheim kommend in Richtung

Waibstadt, kam auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte in die

Leitplanke. Durch die Kollision entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden in

Höhe von 10.000 EUR. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fahrer in ein

nahegelegenes Krankenhaus, das Auto musste abgeschleppt werden. Da das Fahrzeug

Öl verlor, musste dieses durch eine Fachfirma von der Straße entfernt werden.

Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis: Fenster an Firmengebäude eingeschlagen – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, den 25.09.2020, 16:30 Uhr und

Sonntag, den 27.09.2020, 19:45 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter eine

Fensterscheibe einer Firma in der Eberhard-Layher-Straße ein. Eine Angestellte

bemerkte am Sonntagabend die eingeschlagene Scheibe und verständigte die

Polizei. Ob der oder die Täter das Gebäude betreten und etwas entwendet haben,

ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim

Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer verliert in Kurve Kontrolle über sein Auto – Totalschaden

Sinsheim (ots) – Am Samstag, den 26.09.2020, gegen 10:30 Uhr fuhr ein

23-jähriger Fahrer eines Fords auf regennasser Fahrbahn auf der L550 von Weiler

kommend in Richtung Sinsheim, verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto

und prallte in die Leitplanke. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug

entstand ein Totalschaden. Dieses musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf mehr als 12.000 EUR.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 16 Uhr an der Auffahrt zum Saukopftunnel auf die B38. Ein 42-jähriger

Opel-Fahrer war von Hemsbach in Richtung Weinheim auf der B3 unterwegs, als er

am Übergang zur B38 in Richtung Saukopftunnel nach rechts abbiegen wollte und

verkehrsbedingt warten musste. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr ein 85-jähriger

Skoda-Fahrer auf den Opel auf und verletzte dabei die Beifahrerin und ein

vierjähriges Kind leicht. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, der Sachschaden

beträgt rund EUR4000.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Donnerstag, 24.09. – 15:30 Uhr, und Samstag, 26.09. – 10:00 Uhr, in der

Schulstraße, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten BMW und entfernte sich

anschließend vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der

Sachschaden beträgt rund EUR4.000.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 19:45 Uhr auf der K4250 kurz vor dem Lußhof. Ein 31-jähriger

Mercedes-Fahrer war von Ketsch in Richtung Altlußheim unterwegs als ein Reh die

Fahrbahn kreuzte und mit dem Auto kollidierte. Das Reh erlitt hierbei tödliche

Verletzungen, der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt

rund EUR5.000.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Gymnasium – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagabend kam es gegen 19:30 Uhr

zu einer Sachbeschädigung auf dem Schulhof des Hebel-Gymnasiums in der

Goethestraße. Zwei Zeugen beobachteten zwei Jugendliche, die den Inhalt eines

Mülleimers in Brand setzten und anschließend das Weite suchten. Der Mülleimer

brannte fast vollständig aus, die Feuerwehr löschte die Überreste. Ob ein

Sachschaden entstand ist derzeit noch nicht bekannt.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, 13-14 Jahre

alt, ca. 1.70 m groß, blondes, schulterlanges Haar, bekleidet mit einer

schwarzen Jacke und einer Jeanshose Person 2: männlich, 13-14 Jahre alt, ca.1.60

m groß, kurzes, dunkles Haar, trug eine Brille, bekleidet mit einem Adidas

Trainingsanzug

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Party unter der Autobahnbrücke mit mehr als 30 Teilnehmern von der Polizei beendet

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Die Polizei hat am Samstagabend kurz nach

22.30 Uhr eine Party mit über 30 Teilnehmern unterhalb der Autobahnbrücke der A

61 nahe des Mörscher Weges beendet. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, die

mit drei Streifenbesatzungen vor Ort fuhr. Die jugendlichen Teilnehmer im Alter

zwischen 14 und 18 Jahren standen bei lauter Musik in einem großen Pulk, ohne

Abstand und Masken, zusammen und sprachen ausgiebig dem Alkohol zu. Hatten. Der

Hinweis, dass das Treffen von mehr als 20 Personen aufgrund der geltende

Corona-Verordnung nicht zulässig sein, stieß bei den meisten Teilnehmern auf

Unverständnis. Die Polizei stellte die Personalien der Gruppierung, die aus

umliegenden Gemeinden kamen, fest. Anschließend wurden sie aufgefordert, ihren

Müll zu beseitigen und anschließend die Örtlichkeit zu verlassen, dieser

Aufforderung kamen sie auch nach. Nachdem alle Teilnehmer die Örtlichkeit

verlassen hatten, wurden noch mehrere Kleidungsstücke und Handtaschen

vorgefunden und sichergestellt.

Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus in Mannheim Rheinau, Sachschaden ca. 50.000 Euro, keine Verletzten

Mannheim-Rheinau – Am Sonntagmittag kam es in Mannheim-Rheinau gegen 13:00

Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Rohrhofer Straße. Aus bislang unbekannter

Ursache entzündeten sich Teile des Gebäudedaches. Nachdem der Wohnungseigentümer

noch vergeblich versucht hatte den Brand zu löschen, wurde die Berufsfeuerwehr

Mannheim alarmiert. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und

schließlich löschen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden am Gebäude

von ca. 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leimen: 60-Jähriger vermisst – Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Leimen – Seit dem 17.09.2020 wird der 60 Jahre alte Peter P. aus Leimen

vermisst. Zuletzt wurde Peter P. an diesem Tag von einem Anwohner gesehen.

Seither verliert sich seine Spur und der gegenwärtige Aufenthaltsort ist

unbekannt. Es kann zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden, dass sich der

Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste hält sich vorrangig im

Rhein-Neckar-Kreis bzw. im Stadtgebiet Heidelberg auf. Er ist nicht im Besitz

eines Kraftfahrzeugs.

Peter P. wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, schlank rötliche Haare,

Haarkranz

Der Vermisste wird außerdem als sehr introvertiert, eigenbrötlerisch und

religiös beschrieben.

Ein Lichtbild des Vermissten ist hier abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-mannheim-leimen-vermisstenfahndung/

Glück im Unglück – 6-jähriges Kind läuft unachtsam auf die Fahrbahn und wird von PKW erfasst

Mannheim-Neckarstadt – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich

ein 6-jähriger Junge am Samstagnachmittag zu, als er in der Kleinen Riedstraße

vom PKW Smart eines 42-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der

Junge war zwischen zwei geparkten Fahrzeugen unachtsam auf die Fahrbahn

getreten. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung, konnte der Smart-Fahrer die

Kollision mit dem Jungen nicht verhindern. Bei der anschließenden Untersuchung

in der Kinderklinik stellte sich heraus, dass der Kleine bei dem Unfall einen

echten Schutzengel hatte. Neben Prellungen und Schürfwunden kamen er und seine

Mutter mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug des 42-Jährigen entstand kein

Schaden.

Edingen: Während der Fahrt telefoniert und Führerschein abgegeben

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagnachmittag fiel der

34-jährige Fahrer eines Fiat der Streife des Polizeireviers Ladenburg in Edingen

zunächst dadurch auf, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei

der anschließenden Kontrolle staunten die Beamten dann nicht schlecht. Der beim

Fahrer aufgrund wahrnehmbaren Alkoholgeruchs durchgeführte Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 2,4 Promille. Nun muss sich der Fahrer des Fiat nicht nur wegen

der verbotenen Benutzung seines Mobiltelefons verantworten. Neben der im

Anschluss durchgeführten Blutentnahme wurde der Führerschein des 34-Jährigen

durch die Beamten in Verwahrung genommen.

BAB 5 und 656 – Sattelzugfahrer in Schlangenlinien mit 30 Km/h auf der Autobahn unterwegs und Unfall verursacht.

Mannheim – Am Samstag gegen 13:15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen

Sattelzug, der zunächst in Schlangenlinien und in langsamer Geschwindigkeit auf

der BAB 5 In Richtung Süden, dann auf der BAB 656 in Richtung Mannheim unterwegs

war. Noch während der Mitteilung über Notruf beobachtet der Zeuge wenige Minuten

später, wie der Sattelzug mehrere Warnbaken im Baustellenbereich der BAB 656

umfuhr und teilweise beschädigte. Hierbei entstand geringer Sachschaden. Die

eingesetzte Streife der Autobahnpolizei Mannheim konnte den Sattelzug im Bereich

der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim schließlich stoppen. Bei der Kontrolle

des 41-jährigen polnischen Sattelzugführers stellten die Beamten starken

Alkoholgeruch und deutliche Auffälligkeiten fest, die den Verdacht der

Trunkenheit im Verkehr unter Alkoholeinfluss bestätigten. Ein Alkoholvortest

konnte nicht durchgeführt werden, weshalb dem Fahrer im Anschluss eine Blutprobe

in den Räumen der Autobahnpolizei Mannheim entnommen wurde. Der Führerschein des

Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Zeugen, sowie weitere Geschädigte, welche den

Vorfall, bzw. die Fahrweise des Beschuldigten ebenfalls wahrgenommen haben,

werden gebeten sich mit den Beamten der Verkehrsgruppe Bundesautobahn (Tel.:

0621-470930) in Verbindung zu setzen.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Freitag auf Samstag

kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer mit einer Verkehrsinsel auf der L

598 und flüchtete anschließend. Durch den Zusammenstoß auf Höhe der Einmündung

Herrenwieseweg wurde ein aufgestellter Blumenkübel auf die Fahrbahn geschleudert

und der Inhalt auf der Landstraße verteilt. Die Gefahrenstelle wurde durch

Beamte des Polizeireviers Wiesloch noch in der Nacht beseitigt – auf den

Unfallverursacher fehlt bislang aber jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an das Polizeirevier Wiesloch zu

wenden.

Leimen, St. Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher festgenommen

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis – Ein aufmerksamer Zeuge wurde in der Nacht

von Freitag auf Samstag auf einen 43-Jährigen aufmerksam, der gegen 2:30 Uhr in

eine Schule in der Pestalozzistraße einbrach. Der Mann verschaffte sich über ein

zuvor eingeworfenes Fenster Zutritt. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers

Wiesloch stellten den Einbrecher noch in der Schule und nahmen ihn fest. Die

weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.