Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Stromberg (ots)

Am Montag, 21.09.20, 15:05 Uhr, kam es in Stromberg, Gerbereistraße, zu einem Unfallgeschehen mit einem rückwärts ausparkenden Auto und einem Radfahrer. Durch die notwendige Vollbremsung stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierbei leicht. Das Auto, vermutlich ein roter Opel Corsa (älteres Modell), setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Parkplatzunfall

Bad Sobernheim: (ots)

Am 28.09.2020, gegen 11:15 Uhr, verursachte ein 83-jähriger Autofahrer auf dem Kundenparkplatz eines Telekommunikationsgeschäfts in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim einen Unfall mit Sachschaden an einem parkend abgestellten roten PKW. Der Unfallverursacher wartete eine Weile vor Ort. Als aber keiner zu dem beschädigten PKW kam notierte er sich das Kennzeichen und begab sich zur Polizei um den Unfall zu Protokoll zu geben. Das notierte Kennzeichen ist so allerdings nicht zugelassen, weswegen die Ermittlung und Benachrichtigung des Geschädigten nicht möglich war. Zeugen die Hinweise geben können oder der verantwortliche PKW-Fahrer / -Halter mögen sich für die Aufnahme der notwendigen Daten zur Schadensregulierung bitte bei der Polizei in Kirn (06752-1560) melden.

Begrüßungsschild der Gemeinde zerstört

Waldlaubersheim

Vermutlich in der Nacht vom 24. auf den 25.09.20 zerstörte ein unbekanntes Fahrzeug das Begrüßungsschild der Gemeinde am Ortseingang Waldlaubersheim. Der Unfallflüchtige befuhr die K41, aus Fahrtrichtung Rümmelsheim kommend, und kam nach links von der Straße ab. Zudem wurde noch eine angrenzende Hecke beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug setzte seine Fahrt bis zur Ortsmitte unerlaubt fort, was anhand von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die aufnehmenden Polizeibeamten nachvollzogen werden konnte. Im Bereich einer Kreuzung verliert sich dann diese Spur. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Einbruchsdiebstahl

Martinstein

Im Zeitraum vom 26.09.2020 23.00 Uhr bis 27.09.2020 09.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in Martinstein in der Hauptstraße ein und verursachten in der Gaststätte Sachschaden in einem niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Von den Tätern wurde ein kleiner Würfeltresor von der Wand abmontiert und komplett entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

Auffälliger Pkw-Fahrer lallte in der Kontrolle

Bad Kreuznach, Ringstraße

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:45 Uhr, fiel den Beamten der Polizei Bad Kreuznach ein 37-jähriger Pkw-Fahrer auf. Der Mann beschleunigte seinen Pkw mehrfach, nur um danach wieder fast bis zum Stillstand abzubremsen. Bei der anschließenden Kontrolle schwankte und lallte der 37-Jährige auffällig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt in einem Strafverfahren für seine Tat verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Martinstein

In der Nacht vom 26.09.20 auf den 27.09.20 befährt der Unfallverursacher die B 41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Martinstein. Am Ortseingang Martinstein gerät er mit seinem Fahrzeug auf die dort befindliche Verkehrsinsel und überfährt diese. Dabei beschädigt er das auf der Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen. Verursacher verlässt die Unfallstelle ohne die Schadensregulierung zu veranlassen. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

Erneuter Metalldiebstahl

Bad Sobernheim

In der Nacht vom 24. Auf 25. September wurde erneut von bislang unbekannten Tätern Stromkabel vom Baustellengelände des künftigen Lidl-Marktes in der Monzinger Straße Bad Sobernheim entwendet. Aktuell wurden unter anderem etwa 20 Meter eines dicken Erdkabels (Gewicht ca. 1,5 t) von einer Trommel gewickelt und vermutlich mit einem Transporter weggeschafft. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im oberen fünfstelligen Bereich bewegen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kirn, L 182

Am 26.09.2020 gegen 11.00 Uhr befuhr ein 19jähriger Fahranfänger mit seinem PKW VW Polo die L 182 aus Richtung Hahnenbach kommend in Fahrtrichtung Kirn. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schleuderte die Böschung neben der Fahrbahn hinab und kam schließlich erst nach etwa 30 Metern zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand hierbei wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 10.000 Euro). Der PKW musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde lediglich leicht verletzt. Auf den Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Da er seinen Führerschein noch auf Probe hat ist davon auszugehen, dass es zu einer Nachschulung kommen wird.

Zeugenaufruf – Verkehrsunfall mit zwei PKW’s an der Kreuzung Mannheimer Str./Ringstr.

Bad Kreuznach

Am Donnerstagmorgen (24.09.2020) befuhren gegen 10:40 Uhr zwei PKW’s hintereinander die Mannheimer Str. Im späteren Verlauf kam es dann an der Kreuzung Mannheimer Str./Ringstr. zum Verkehrsunfall. Noch vor Eintreffen der Streife werden die Fahrzeuge zur Seite gefahren. Im Rahmen der anschließenden Befragung bei beiden Unfallbeteiligten können signifikante Abweichungen beim Unfallhergang festgestellt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.