Den Führerschein wurde keiner los!

Bingen, Freidhof, 16.09., 14:30 Uhr. „Den Führerschein werden Sie heute nicht los!“, begann Sandra Kronebach-Corneli am Informationsabend für Senioren ihr Thema „Neuerungen im Straßenverkehr“.

Diesem Satz folgte prompt Gelächter und sorgte sogleich für gute Stimmung unter den 25 teilnehmenden Senioren im Kulturzentrum. Die Polizeiinspektion (PI) Bingen, die Polizeidirektion Rüdesheim und die PI Bad Kreuznach luden gemeinsam mit dem Seniorenbeirat und dem Seniorenbüro der Stadt Bingen zu einem Informationsabend zu „Sicherheit für Senioren im Straßenverkehr“. Behandelt wurden die Themen „Neuerungen im Straßenverkehr“, das „neue Fahrrad“, „Verkehrsunfall“, „Führerschein“ sowie „altersbedingte Einschränkungen“. Es referierten die Verkehrssicherheitspolizisten Karl-Heinz Reinhard, Sandra Kronebach-Corneli und Heike Winter. Für viele ältere Menschen sind aktuelle Informationen zu Neuerungen im Straßenverkehr nicht immer schnell verfügbar.

Für guten Diskussionsstoff sorgte daher sofort das Thema „Kreisverkehr“. Kreisel gehören seit geraumer Zeit (wieder) fest zum deutschen Verkehrsbild, doch nicht alle Regeln sind bekannt. So war es für einige der Teilnehmer überraschend, dass die Fußgängerregelung uneinheitlich geregelt ist. Beim Einfahren haben die Autofahrer Vorrang, beim Herausfahren allerdings die querenden Fußgänger. Das sei so, weil die Zufahrt zu den Kreisfahrbahnen laut Straßenverkehrsordnung als normale Zufahrt angesehen wird, das Herausfahren aus dem Kreisel aber ein Abbiegevorgang ist. Interessant für die Zuhörer waren die „neuen Fahrräder“, die sich in Pedelecs, S-Pedelecs und E-bikes unterscheiden.

Ältere Mitbürger können sich mit den unterstützenden Rädern bei größeren Touren mit der eigenen Kraft leicht verschätzen. Daher seien angemessene Pausen ratsam. Das Thema „Führerschein“ sorgte für raunende Erleichterung, als bekannt wurde, dass die sogenannten „Grauen (und Roten) Lappen“, die vor dem 31.12. 1998 ausgestellt wurden, erst bis zum 19.01.2025 umgetauscht werden müssen. Das genaue Datum orientiert sich dabei am Lebensjahr.

Im Hinblick auf „unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“ wurde ausgeführt, dass es nicht ausreiche, nur einen Zettel zu hinterlassen. Das sei Fahrerflucht. Es müssten dann die Polizei-Kollegen gerufen werden. Auch das war in dieser Runde nicht weiter bekannt.

Unfallursachen, gerade bei älteren Mitmenschen, sind vielfältig und entstehen oft durch körperliche Mängel und/oder Medikamenteneinnahme: Trübung des Reaktionsvermögens, Abnahme der Beweglichkeit und des Seh- und Hörvermögens können sich auf Fahreigenschaften und die Fahrtauglichkeit auswirken. Auch wenn lange Wartezeiten beim Arzt manchmal müßig sein können: Augen und Ohren sollte man regelmäßig kontrollieren lassen. Viele Vorsorgemöglichkeiten, um Gefahren zu minimieren, bietet die neue Autotechnik: Automatik, ABS, Spurhalteassistent, „Toter Winkel-Assistent“ und die neuen Einparksysteme sind da einige Beispiele. Weitere Tipps seien, tagsüber zu fahren und die Rush Hour zu vermeiden. Natürlich könne man auch mal freiwillig ein

Verkehrssicherheitstraining absolvieren. Die Teilnehmer in Bingen zeigten sich insgesamt sehr interessiert und nahmen aktiv an der Gesprächsrunde teil. Der älteste Teilnehmer war stolze 97 Jahre alt. Er fährt nach eigenen Angaben noch Auto, allerdings nur in Bingen.

Transporter fährt auf Sattelzug auf

Gensingen/Gau-Bickelheim (ots) – Heute Morgen gegen 6:50 Uhr kam es auf der BAB

61, Fahrtrichtung Ludwigshafen bei Gensingen zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem Sattelzug und einem Transporter. Dort fuhr der 23-jährige Fahrer eines

Sprinters auf das Heck eines Sattelzuges auf. Der Sattelzug war gerade vom

Parkplatz Sitzborn auf die Autobahn gefahren. Vermutlich erkannte der 23-Jährige

den vorausfahrenden Sattelzug zu spät, versuchte noch auszuweichen, kollidierte

aber dennoch mit dem Auflieger. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und

mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Hubschrauber in die Mainzer

Uniklinik geflogen. Wegen des aufkommenden Nebels musste der Hubschrauber auf

dem nächsten Parkplatz Menhir landen. An dem Transporter entstand Schaden in

Höhe von ca. 25.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Am LKW entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Der

48-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Autobahn war Richtung

Ludwigshafen bis 7:55 Uhr gesperrt. Es kam zum Rückstau bis zum Autobahndreieck

Nahetal. Neben Kräften der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim waren auch

Kräfte der Feuerwehr der VG Sprendlingen-Gensingen und der Autobahnmeisterei

Gau-Bickelheim im Einsatz.

Mainz – Mühldreieck bis Bahnhofvorplatz, Zeugen nach Körperverletzungsdelikt in Straßenbahn gesucht

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Samstag, 26.09.2020, 23:07 – 23:30 Uhr

Ein 19-Jähriger wird am späten Samstagabend von mehreren Personen in der

Straßenbahn angegriffen und bespuckt.

Auf dem Weg von der Haltestelle Mühldreieck in Hechtsheim bis zum Mainzer

Hauptbahnhof befindet er zusammen mit drei bislang unbekannten Tätern in der

Linie 50.

Kurz nach Beginn der Fahrt wird der junge Mann, von drei am Mühldreieck

zugestiegenen Männern, getreten und ins Gesicht gespuckt.

Nachdem der junge Mann die Vorfälle dem Straßenbahnfahrer meldete, verlassen

zwei der drei der Personen die Bahn am Mainzer Schillerplatz, ein weiterer hat

diese bereits einige Stationen zuvor verlassen.

Beim Verlassen der Straßenbahn am Hauptbahnhof in Mainz, wird der 19-Jährige

erneut und unvermittelt von zwei Unbekannten mit Faustschlägen gegen die Schläfe

traktiert. Im Tatverdacht stehen hier zwei Personen aus der zuvor benannten

Tätergruppe.

Eine medizinische Versorgung wurde durch den 19-Jährigen abgelehnt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrzeug ohne Versicherungsschutz – Fahrer unter Alkoholeinwirkung Mainz-Neustadt (ots)

Samstag, 26.09.2020, 03:25 Uhr

Der Samstagmorgen endete für einen 46-Jährigen aus der Mainzer Neustadt ohne Führerschein, aber mit diversen Strafanzeigen. Der 46-Jährige befährt gegen 03:25 Uhr mit seinem Audi A6 die Rheinallee in Richtung Kaiserstraße, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dort befindlichen Baum. Der Audi steht bei Eintreffen der Funkstreife des Neustadtreviers erheblich beschädigt quer zur Fahrbahn und muss abgeschleppt werden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der 46-Jährige unter Alkoholeinfluss steht und zudem der Audi wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben ist. Nach der Entnahme einer Blutprobe wird der Führerschein des 46-Jährigen sichergestellt und er muss sich nun strafrechtlich wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss, sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Streit zwischen Autofahrer und Radfahrer eskaliert

Mainz-Gonsenheim (ots) – Samstag, 26.09.2020, 09:26 Uhr

Eine Meinungsverschiedenheit zwischen Radfahrer und Pkw-Fahrer endet am

Samstagmorgen mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Gegen

09:26 Uhr befährt ein Radfahrer mit einem Fahrradanhänger, der mit zwei Kindern

besetzt ist, die Weserstraße im Stadtteil Gonsenheim. Hier wird er von einem

PKW-Fahrer derart dicht überholt, dass er mit dem Außenspiegel des Pkw am

Ellenbogen touchiert wird. In Folge dessen kommt es zu Gestikulierungen seitens

des Radfahrers, die vom Pkw-Fahrer als Beleidigungen aufgefasst werden. In der

weiteren Folge kommt der Pkw-Fahrer an einer roten Ampel zum Stehen. Der

Radfahrer fährt an dem Pkw vorbei und muss dann ebenfalls an der roten Ampel

warten. Währenddessen steigt der Pkw-Fahrer aus seinem Wagen, begibt sich zum

Fahrradfahrer und schlägt diesem mehrfach ins Gesicht, was von anderen

Verkehrsteilnehmern beobachtet wird, die die Polizei verständigen. Während der

polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wird zudem geschildert, dass der Radfahrer

den Pkw-Fahrer ebenfalls geschlagen habe. Die Beamten der Polizeiinspektion

Mainz 2 haben die Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der

Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Juwelier – zwei Täter flüchtig

Mainz-Altstadt (ots) – Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft am

Sonntagnachmittag in der Mainzer Innenstadt, sind die beiden Täter trotz

intensiven Fahndungsmaßnahmen noch auf der Flucht. Die beiden Täter schlagen

gegen 16:30 Uhr ein Loch in die Schaufensterscheibe eines nicht direkt

einsehbaren Zwischengangs des Juweliergeschäfts. Durch das Loch entnehmen sie

aus der Auslage einige hochwertige Gegenstände und flüchten noch vor Eintreffen

des ersten Funkstreifenwagens zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Die Täter

verlieren einen Teil der Beute vor dem Geschäft, die einem Hundeführer mit

Spürhund übergeben wird, um die Fährte der Täter aufzunehmen. Im Rahmen der

weiteren umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, verliert sich die Spur eines der

beiden Täter im Bereich einer Grünanlage in der Augustusstraße Ecke Römerwall.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter ist ca. 40-50

Jahre alt, ca.175-180cm groß und trug bei Tatausführung eine schwarze

Jogginghose, sowie eine schwarze Jacke. Der zweite Täter ist ca. 40-Jahre alt,

ca.160cm groß und war bei Tatausführung mit einer sehr engen beigefarbenen Hose,

einer blauen Jacke und auffällig großen Schuhen bekleidet. Auf dem Kopf trug er

eine Schiebermütze, im Gesicht einen 3-Tage Bart und führte einen rot/schwarzen

Rucksack mit sich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann,

wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/

65-3633 in Verbindung zu setzen.

Einbrüche in Brauerei und Fanhaus – Zeugen gesucht

Mainz-Weisenau (ots) – Sonntag, 27.09.2020

Am frühen Sonntagmorgen kommt es zu zwei Einbrüchen auf dem Gelände des alten

Rohrlagers in der Weisenauer Straße. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich

im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 11:15 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten einer

Brauerei und dem Fanhaus des Mainzer Fanprojekts. Beide Räumlichkeiten werden

durchwühlt und es werden Gegenstände entwendet. Die Täter können unerkannt

flüchten. Von den Beamten des Altstadtreviers wird eine Spurensuche durchgeführt

und die Ermittlungen von der Mainzer Kriminalpolizei übernommen. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Bilanz zum dritten länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheits-Aktionstag in Rheinland-Pfalz

Mainz (ots) – Am Freitag, 25. September 2020, führten die Bundesländer Bayern,

Baden-Württemberg, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz nun bereits zum dritten

Mal einen länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag durch, um die

Sicherheit im öffentlichen Raum durch gezielte Kontrollen zu stärken.

Die Polizei setzt hierbei auf ein ganzheitliches Konzept, um gegen Straftäter

vorzugehen. Der Sicherheits-Aktionstag umfasste Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen

sowie Identitätsüberprüfungen im öffentlichen/urbanen Raum, an bekannten

Brennpunkten, im Personennahverkehr und auf Verkehrswegen.

Rheinland-Pfalz beteiligte sich mit den Polizeipräsidien Koblenz und Trier.

Unterstützt wurden die Polizeibeamtinnen und -beamten der Präsidien durch

Beamtinnen und Beamte der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei, des Zolls,

der Bundespolizei und Kräften der Ordnungsbehörden. Insgesamt waren 462 Kräfte

im Einsatz.

Im Fokus der Maßnahmen des Sicherheitstages standen die Bekämpfung der

Straßenkriminalität, insbesondere von Aggressionsdelikten, der

Betäubungsmittelkriminalität sowie von Verkehrsdelikten. Dabei wurden am

vergangenen Freitag in Rheinland-Pfalz 1299 Personen und 683 Fahrzeuge

überprüft. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei Rheinland-Pfalz registrierte 37 Straftaten, wobei es sich bei der

Mehrheit um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz handelt. Zudem erfasste

die Polizei 255 Ordnungswidrigkeiten – bei der Mehrzahl handelte es sich hierbei

um Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Weiterhin konnten landesweit 4 Haftbefehle vollstreckt und 302 Durchsuchungen

durchgeführt werden – dabei handelte es sich um 45 Objekte, 41 Fahrzeuge und 216

Personen. Die Polizei stellte u.a. verschiedene BeMainz – Innenstadt- Mehrere Versammlungslagen in Mainz,

Versammlungen weitgehend störungsfrei

Mainz-Innenstadt (ots) – Samstag, 26.09.2020 14:00 – 17:00 Uhr

Am heutigen Samstagnachmittag fanden mehrere Versammlungen im Mainzer

Stadtgebiet statt.

Die Mainzer Polizei war zur friedlichen Durchführung und Gewährleistung der

Versammlungsfreit vor Ort.

Bei einer Versammlung mit ca.250 Teilnehmern von Gegner der Corona-Maßnahmen am

Rheinufer, wurde von einer sehr hohen Anzahl Versammlungsteilnehmern keine

Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

Eine größere Personenanzahl wurde daher durch die Mainzer Polizei kontrolliert,

allerdings konnten nahezu alle Teilnehmer ein Attest vorweisen, das diese vom

Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung befreit.

Bei dem Aufzug unter dem Motto „Menschlichkeit erleben“ kann ein durchweg

positives Fazit gezogen werden. Die gute Zusammenarbeit zwischen

Versammlungsleitung und Polizeiführung führte zu einem reibungslosen und

störungsfreien Ablauf im Innenstadtbereich.

täubungsmittel sowie Waffen

sicher.

Mainz- Bretzenheim, Streit auf dem Feldweg

Mainz-Bretzenheim (ots) – Sonntag, 27.09.2020, 16:50 Uhr

Am Sonntagnachmittag geraten ein 52- und 57-Jähriger auf einem Feld- und

Landwirtschaftsweg in Mainz Bretzenheim in Streit.

Die sich zufällig an Örtlichkeit befindliche Funkstreifenwagenbesatzung der

Polizeiinspektion Mainz 3, wird von einem der Streitbeteiligten angesprochen und

hinzugezogen.

Nach Angaben der beiden Streitparteien kam es bei der Begegnung auf dem Feldweg

zunächst zu verbalen Streitigkeiten, anlässlich des Befahrens des Feldweges

durch einen der beiden Männer mit seinem PKW.

Eine ausgesprochene Beleidigung des Autofahrers erwidert der Spaziergänger

daraufhin mit einem Tritt gegen dessen Fahrzeug.

Da beide Beteiligte Anzeige erstatten, werden nun Strafverfahren wegen

Beleidigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Ober-Olm (ots) – Vergangenen Samstagnachmittag kommt es im Kreuzungsbereich der

L426/L427 am Ober-Olmer Forsthaus zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Nach

dem aktuellen Ermittlungsstand befährt ein 49-Jähriger die L427 aus Mainz-Drais

kommend in Fahrtrichtung Ober-Olm. Mit im Fahrzeug sitzt sein 10-jähriger Sohn.

An der Ampelkreuzung hält der Fahrer zunächst bei rotem Licht an. Als diese auf

Grün umspringt, fährt der 49-Jährige geradeaus in den Kreuzungsbereich ein.

Gleichzeitig fährt eine 52-jährige Autofahrerin aus Richtung Mainz- Innenstadt

kommend trotz rot zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein, wo sie mit dem

kreuzenden PKW des 47-jährigen zusammenstößt. Beide Fahrzeuge werden durch den

Unfall erheblich beschädigt. Alle drei Unfallbeteiligten müssen medizinisch

versorgt werden und kommen anschießend mit leichten Verletzungen ins

Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste zeitweise die L427 zwischen der

Kreuzung und dem Ortseingang Ober-Olm in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Innenstadt- Mehrere Versammlungslagen in Mainz, Versammlungen weitgehend störungsfrei

Mainz-Innenstadt (ots) – Samstag, 26.09.2020 14:00 – 17:00 Uhr

Am heutigen Samstagnachmittag fanden mehrere Versammlungen im Mainzer

Stadtgebiet statt.

Die Mainzer Polizei war zur friedlichen Durchführung und Gewährleistung der

Versammlungsfreit vor Ort.

Bei einer Versammlung mit ca.250 Teilnehmern von Gegner der Corona-Maßnahmen am

Rheinufer, wurde von einer sehr hohen Anzahl Versammlungsteilnehmern keine

Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

Eine größere Personenanzahl wurde daher durch die Mainzer Polizei kontrolliert,

allerdings konnten nahezu alle Teilnehmer ein Attest vorweisen, das diese vom

Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung befreit.

Bei dem Aufzug unter dem Motto „Menschlichkeit erleben“ kann ein durchweg

positives Fazit gezogen werden. Die gute Zusammenarbeit zwischen

Versammlungsleitung und Polizeiführung führte zu einem reibungslosen und

störungsfreien Ablauf im Innenstadtbereich.