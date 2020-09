Worms, Eich, Alsheim – Diebstähle aus Fahrzeugen

Worms (ots) – In der Nacht von Donnerstag, den 24.09.2020 auf Freitag, den

25.09.2020, kommt es in Eich, Alsheim und Worms-Ibersheim zu 6

Fahrzeugaufbrüchen. In Eich werden im Grenzweg und in der benachbarten

Richard-Wagner-Straße an zwei Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und

Bargeld und Dokumente entwendet. In der angrenzenden Beethovenstraße versucht

der Täter einen Wohnwagen aufzubrechen. Hier bleibt es lediglich beim Versuch

mit Sachschaden. In der Bertha-Karrillon-Straße in Worms-Ibersheim, werden in

der gleichen Nacht an zwei geparkten Fahrzeugen die Seitenscheiben

eingeschlagen. Auch hier fällt dem Täter Bargeld und Dokumente in die Hände. An

einem in der Beethovenstaße in Alsheim geparkten PKW wird eine Seitenscheibe

eingeschlagen und Bargeld und Dokumente entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu

dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion

Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

hochwertiges Fundfahrrad in der Pfrimm

Worms (ots) – Am Sonntag, den 27.09.2020, gegen 10:30 Uhr, wird der Polizei in

Worms mitgeteilt, dass sich in der Pfrimm unter der Brücke Binger Straße in

Worms ein Fahrrad befinden soll. Vor Ort kann ein augenscheinlich hochwertiges

Herrenrad in der Pfrimm liegend festgestellt werden. Durch die hilfsbereite

Feuerwehr Worms wurde das Fahrrad aus dem Wasser gezogen und durch die Polizei

zur Eigentumssicherung sichergestellt. Das Fahrrad ist bei der Polizei nicht als

gestohlen gemeldet. Falls der Eigentümer sein Fahrrad wiedererkennt, dann kann

er es mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei in Worms abholen.

Umgekippter Kartoffeltransport führt zur Vollsperrung der B9

Worms (ots) – Am Samstag, den 26.09.2020 gegen 18:53 Uhr, befuhr ein

einunddreißig Jahre alter Mann aus Gimbsheim die Bundesstraße 9 in Worms mit

einem Traktor und zwei Anhängern in Fahrtrichtung Mainz. An der Einmündung „Am

Rhein“ leitete der Fahrer einen Bremsvorgang ein, da die Ampelanlage im Begriff

war, rot zu werden. Hierbei blockierten die Hinterräder der Traktors, sodass die

beiden mit Kartoffeln beladenen Anhänger ins Schlingern gerieten und einer davon

schließlich umkippte. Ein Großteil der geladenen Kartoffeln verteilte sich auf

der Fahrbahn der Bundesstraße, sodass diese für die Bergung des Anhängers und

die Säuberung der Fahrbahn für etwa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt

werden musste. Glücklicherweise kamen weder der Traktorfahrer noch andere

Personen zu Schaden. Am umgekippten Anhänger entstand Sachschaden in bislang

unbekannter Höhe.