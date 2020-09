Beute aus Diebstahlserie sichergestellt – Eigentümer gesucht!

Kusel/Lauterecken/Idar-Oberstein (ots) – Nach einer Reihe von Diebstählen aus

Lagerräumen und Scheunen Anfang des Jahres im Großraum Kusel hat die Polizei

Ende April eine Vielzahl von Gegenständen sichergestellt. Seitdem laufen die

Ermittlungen und die Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern der Sachen.

Ein Teil der sichergestellten Sachen konnte mittlerweile Diebstählen in den

Bereichen Kusel, Lauterecken und Idar-Oberstein zwischen Januar und April 2020

zugeordnet werden. Bei zahlreichen weiteren Gegenständen ist die Herkunft

allerdings nach wie vor unklar.

Die Polizeiinspektion Kusel veröffentlicht deshalb nun Fotos der noch nicht

zugeordneten Werkzeuge, Geräte, Werkzeugmaschinen und Autozubehör und fragt: Wem

gehören die abgebildeten Gegenstände? Oder wer kann Hinweise geben, wann und wo

sie gestohlen wurden?

Das Foto oben zeigt eine Übersichtsaufnahme der sichergestellten Sachen. Weitere

Bilder mit Einzel- und Detailaufnahmen sind auf der Fahndungsseite der Polizei

Rheinland-Pfalz veröffentlicht: https://s.rlp.de/QpOWi

Hinweise zur Herkunft der Gegenstände und den rechtmäßigen Eigentümern nimmt die

Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 / 919-0 jederzeit gern

entgegen. |cri

Brennendes Auto

Kaiserslautern (ots) – Ein Personenwagen ist am Sonntagabend in der Weilerbacher

Straße in Flammen aufgegangen.

Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht.

Ursache für das Feuer dürfte, nach Einschätzung der Feuerwehr, ein technischer

Defekt gewesen sein.

Der Besitzer des Pkws kümmerte sich darum, dass der Wagen am nächsten Tag

abgeschleppt wird. |elz

Anhängerteile auf Autobahn verloren

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Sonntagabend auf der Autobahn Teile

seines Anhängers verloren. Kurz nach der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost

zerlegte sich der Aufbau des Hängers. Bordwände, Plane und Metallteile

verteilten sich über die Fahrbahn in Richtung Mannheim. Mindestens drei Autos

fuhren über die Teile. Sie und der verantwortliche Fahrzeugführer hielten auf

dem nächsten Parkplatz an und informierten die Polizei. Ein Schaden war an den

Autos nicht erkennbar. Klarheit wird vermutlich erst ein Werkstattbesuch

bringen. Die verlorenen Fahrzeugteile wurden von der Fahrbahn geräumt. |erf

Zugriff mit Wurst

Kaiserslautern (ots) – Sportlich ging es am Sonntagnachmittag in der Innenstadt

zu. Zwei Polizeistreifen verfolgten kreuz und quer durch die Fußgängerzone einen

freilaufenden Hund. Erst als sich das Tier mit einem Stück Wurst davon

überzeugen ließ, eine Laufpause einzulegen, gelang der Zugriff. Wohlbehalten

konnte der Hund seinem zwischenzeitlich ermittelten Besitzer übergeben werden.

|erf

Verkehrsunfall verursacht – Merkurstraße gesperrt

Kaiserslautern (ots) – Eine 27-jährige Autofahrerin hat am Freitagmorgen in der

Merkurstraße einen Unfall verursacht.

Die Frau fuhr mit ihrem Wagen stadteinwärts. In Höhe des Einkaufszentrums verlor

sie die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Ihr Auto kollidierte

mit einer Ampel, mehreren Stromverteilerkästen und einer Straßenlaterne. Stark

beschädigt kam der Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die Fahrerin wurde durch einen Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und verletzt

in ein Krankenhaus gebracht. Die hinzugerufene Polizei stellte starken

Alkoholgeruch bei der 27-Jährigen fest. Offensichtlich war die Frau betrunken.

Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Die Merkurstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Die

Höhe des Sachschadens beläuft sich, nach Schätzungen, im fünfstelligen Bereich.

|elz

Heizlüfter geht in Flammen auf

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines defekten Heizlüfters brannte es am

Sonntagmorgen in einer Wohnung in der Walter-Kolb-Straße. Ein Rauchmelder

schreckte kurz vor 9 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf. Aus einer

Wohnung drang Rauch. Die 78-jährige Bewohnerin hatte sich bereits ins

Treppenhaus gerettet. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Wie sich

herausstellte fing ein Heizlüfter im Bad der Seniorin Feuer. Die Polizei geht

von einem technischen Defekt aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den

Brand. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. |erf

20-Jähriger demoliert Autos und ist in Auseinandersetzung verwickelt

Kaiserslautern (ots) – Ein 20-Jähriger war am Freitagabend in der Schoenstraße

in eine Auseinandersetzung verwickelt. Der Mann informierte die Polizei. Als

Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der 20-Jährige bereits weg. Die Beamten

fanden Blutspuren. In der Mühlstraße trafen Polizisten den 20-Jährigen an. Er

blutete an den Händen. Eine medizinische Behandlung der Schnittverletzungen

lehnte der leicht Verletzte ab. Stattdessen verhielt er sich verbal aggressiv

und pöbelnd. Der 20-Jährige nannte einen Tatverdächtigen, mit dem er eine

Auseinandersetzung hatte. Konkrete Angaben machte der Mann nicht. Stattdessen

konnten in der Mühlstraße mehrere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

Einige waren blutverschmiert. Laut Zeugen, hatte der 20-Jährige die Autos

demoliert. In diesem Zusammenhang soll er auch eine Frau verbal bedroht haben.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wem ist

am Freitag zwischen 21 Uhr 22 Uhr Verdächtiges im Bereich des sogenannten

Kottenturms oder in der Mühlstraße aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2050 mit der

Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Unfall: Gegen Baum gefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes befuhr am

Sonntagmittag die Landolfstraße in Kaiserslautern-Hohenecken in Richtung B270.

Der Mann gab an, dass sein Fahrzeug plötzlich nicht mehr auf die Lenkung

reagiert hat. In der Kurve kam er von der Fahrbahn ab und rutsche in das

angrenzende Waldstück. Ein Baum bremste das Auto.

Der 31-Jährige blieb unverletzt. Das Lieferauto musste abgeschleppt werden.

Inwieweit die Bestellungen des Lieferdienstes noch bei den Kunden ankamen, ist

unbekannt. |elz

Kennzeichendiebstahl vereitelt

Kaiserslautern (ots) – Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Sonntag gegen

20:45 Uhr ein Kennzeichendiebstahl in der Gasstraße verhindert werden.

Der Mann beobachtete wie der vermeintliche Täter versuchte Kennzeichen von einem

Pkw zu entfernen. Nachdem er den Mann darauf ansprach, ergriff dieser die

Flucht.

Die eingesetzten Beamten konnten beim Absuchen der Umgebung niemanden antreffen,

der auf die Beschreibung passte. Laut Zeuge war der Mann bekleidet mit einer

orangenen Weste, grauer Jogginghose und einer Basecap. Er lief in Richtung

Bruchstraße davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in der Logenstraße jederzeit unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

Meldungen vom Wochenende

Großbrand in der Innenstadt zerstört zwei Gebäudekomplexe

Kaiserslautern – Zeugen haben in der Nacht zum Samstag starke

Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Unternehmens für Autozubehör in der

Königstraße bemerkt. Kurz vor zwei Uhr alarmierten sie die Rettungskräfte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf ein

benachbartes Gebäude übergegriffen. Beide Gebäudekomplexe standen in Vollbrand.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Ein

Übergreifen auf weitere Objekte konnte verhindert werden.

Der Einsatz dauert zurzeit noch an. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Bereich

Königstraße und Pirmasenser Straße. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer und

Schaulustige den Bereich zu meiden.

Nach bisherigen Feststellungen wurde niemand verletzt. Es entstand erheblicher

Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Brandstiftung kann nicht

ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es

wird nachberichtet. |mhm