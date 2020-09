Wörth – Einbruch in Bürocontainer

Wörth (ots)

Wörth; Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 26.-27.09.20 gewaltsam Zugang zu einem Bürocontainer im Bereich Wolfsgewann. Der Container wird als Arbeits- und Aufenthaltsraum einer dort tätigen Baufirma genutzt. Der Sachschaden an dem Container beträgt ca. 1000EUR.

Wörth – Bei Festnahme Widerstand geleistet

Wörth (ots)

Wörth; Am 27.09.2020 waren die Polizeibeamte im Rahmen einer Vermisstensuche im Bereich Wörth im Einsatz. Die 14-jährige vermisste Jugendliche konnte durch die Beamten am Bahnhof festgestellt werden. Bereits bei der Personenkontrolle zeigte sich die Jugendliche aggressiv gegenüber den Beamten. Bei der Verbringung zum Fahrzeug wurden die Beamten mit diversen Schimpfwörtern belegt. Die 14-jährige trat mehrfach nach dem Beamten und verletzte einen Polizisten leicht.

Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Am Sonntagabend leiteten Beamten der Polizeiinspektion Germersheim ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Laut einem Zeugen befuhr gegen 21:45 Uhr ein etwa 20-jähriger Autofahrer mit einem hochmotorisierten Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit die Münchener Straße in Richtung Wörthstraße und gefährdete ein Kind, welches an der dortigen Jet-Tankstelle die Fahrbahn überqueren wollte. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Das geschädigte Kind ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Lingenfeld – Anhänger landet in Hauswand

Lingenfeld (ots)

Am Morgen des 28.09.2020 befuhr ein 36-jähriger Traktorfahrer die Altspeyerer Straße in Lingenfeld. Etwa 50m vor dem Bahnhof löste sich aufgrund eines technischen Defekts die Deichsel des Anhängers, wodurch dieser unkontrollierbar wurde und ungebremst in eine Hauswand fuhr. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 5000 EUR geschätzt.

rechtsüberholt und Unfallflucht begangen – Fahrer ermittelt

B9 Schwegenheim (ots)

Wie bereits am 26.09.2020 berichtet, ereignete sich am vergangenen Freitag auf der B9 ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Durch aufmerksame Zeugen konnte dieser nun ermittelt werden. Um den Unfall zu vertuschen, besprühte der 23-jährige Täter aus dem Raum Ludwigshafen die frischen Schäden mit schwarzem Lack und zeigte bei der Polizei eine Sachbeschädigung zu seinem Nachteil an. Aufgrund der Spurenlage konnte er letztlich durch die Polizeibeamten überführt werden und gab sowohl die Verkehrsunfallflucht als auch den Täuschungsversuch zu. Er muss sich nun nicht nur wegen der Verkehrsstraftat, sondern auch wegen Vortäuschen von Straftaten verantworten. Dazu wird er der Mietwagenagentur den Schaden ersetzen müssen.