Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Ludwigshafen (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung auf einem Fußballplatz (Unterer Grasweg) zwischen 20 bis 30 Personen rief am Sonntag (27.09.2020), gegen 18 Uhr, die Polizei auf den Plan. Demnach kam es zwischen den beiden Mannschaften nach Spielausgang zu verbalen Streitigkeiten, die in einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten endete. Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung bereits beendet. Ein 28-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun den Auslöser der Auseinandersetzung bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Instrumente aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Saarlandstraße wurden verschiedene Musikinstrumente und Modellautos gestohlen, das meldete am 27.09.2020, 13:30 Uhr, der 23-Jährige Besitzer. Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Kellerraum war nicht verschlossen. Wir appellieren: Geben Sie Einbrechern und Dieben keine Chance. Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller oder auf dem Dachboden auf. Verschließen Sie immer die Keller- bzw. Dachbodenzugangstür. Bauen Sie nach Möglichkeit sowohl in Keller- bzw. Dachbodenzugangstür als auch in Ihre Haustür ein selbstverriegelndes Schloss mit Antipanikfunktion ein oder verwenden Sie massive Überfallen und Hangschlösser.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.