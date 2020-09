Speyer – Teppich in Brand geraten

27.09.2020, 20:35 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriete am Sonntagabend gegen 20:35 Uhr in der Lessingstraße in einem Gemeindepsychiatrischen Zentrum ein Teppich im Treppenhaus in Brand. Der im Bereich der nicht verschlossenen Haupteingangstür im Gebäude liegenden, kokelnde Teppich konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten durch Austreten gelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung im Gebäude musste das Anwesen kurzzeitig evakuiert werden. Es konnte nach Entlüftung durch die Feuerwehr aber wieder von den Anwohnern betreten werden. Durch den Brand kam es weder zu einem Personen- noch zu einem Gebäudeschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein technischer Defekt als Brandursache auszuschließen. Die Polizei hat dementsprechend strafrechtliche Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brand aufgenommen.

Speyer – Mehrere Mängelberichte und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bei Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße

27.09.2020, 22:30 – 23:00 Uhr

Am Sonntag richtete die Polizei Speyer zwischen 22:30 – 23:00 Uhr in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle ein. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten neun Mängelberichte aus, weil erforderliche Dokumente nicht mitgeführt wurden, Warnwesten, Warndreiecke, Verbandskästen sich nicht im Fahrzeug befanden und an einem Fahrzeug die Beleuchtung mangelhaft war. Weiterhin hatten zwei Verkehrsteilnehmer keinen Sicherheitsgurt angelegt und wurden diesbezüglich verwarnt.

Bei einem 36-jährigen Ford-Focus-Fahrer aus dem Rheinpfalz-Kreis konnten zudem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gem. § 24a StVG.

Speyer – Versuchter Liebesbetrug am Telefon

27.09.2020, 10:12 Uhr

Einen sog. „Love Scamming-Betrug“ beanzeigte am Sonntag eine 68-jährige Frau aus Speyer. Diese lernte über Facebook bereits Anfang September einen Mann kennen, der vorgab, auf einer Bohrinsel vor Spanien zu arbeiten. Danach schrieb man sich praktisch täglich. Der fremde Mann gab hierbei vor, sich Hals über Kopf in die 68-Jährige verliebt zu haben. Als ein geplantes Treffen in Deutschland durch den Mann kurzfristig abgesagt wurde, hegte die Frau letztlich Zweifel an dessen Angaben. Als er ihr dann einen Link schickte, über welchen sich die Geschädigte einloggen und eine Überweisung für ihn tätigen solle, entschloss sich die Frau, den Sachverhalt bei der Polizei zu beanzeigen. Zu einem finanziellen Schaden kam es bislang nicht.

Love bzw. Romance Scamming beschreibt eine moderne Form des Heiratsschwindels. Der Täter erstellt bei dieser Form des Betruges gefälschte Profile auf Social-Media-Plattformen und Partnerbörsen, um dem Gegenüber eine Verliebtheit vorzuspielen. Ziel ist es, hierdurch finanzielle Zuwendungen vom Opfer zu erhalten. Die einmalige Zahlung eines Geldbetrages reicht dem Täter hierbei häufig nicht aus. Es werden immer wieder neue Ausreden erfunden, um das Opfer zu weiteren Vermögensverfügungen zu bewegen. Oft werden die Opfer, mit welchen vorher ein tiefes Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde, hierzu unter extremen emotionalen Druck gesetzt. Die Polizei rät deshalb zu folgendem Verhalten:

Nehmen Sie keine Anfragen Unbekannter auf Social-Media-Plattformen an. Seinen Sie misstrauisch, wenn „Onlinebekanntschaften“ sich Hals über Kopf in Sie verlieben, ein persönliches Treffen aber immer wieder abgesagt wird. Verschicken Sie niemals Geld an solche Bekanntschaften und geben Sie diesen gegenüber auch nie Ihre Kontodaten bekannt. Lassen Sie sich nicht unter emotionalen Druck setzen. Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn sie den Verdacht hegen, im Kontakt mit einem solchen Betrüger zu stehen.