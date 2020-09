Scheibenhardt – Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 26.-27.09.20 gewaltsam Zugang zum Vereinsheim in der Maxstraße des SV Scheibenhardt. Die Täter hebelten mehrere Türen im Innenbereich auf. Mangels Möglichkeiten blieb es beim Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Edenkoben – Fahrzeug beschädigt

Ein alkoholisierter Unbekannter verließ gestern Abend (27.09.2020, 19 Uhr) nach einem Streitgespräch eine Gaststätte und schlug mit der Faust aus Zorn gegen die Fahrertür eines geparkten Audi A4. Weil hierbei ein Sachschaden entstand, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen ca. 25 Jahre alten, 1,90 Meter großen und schmalen Mann mit kurzen Haaren aufgenommen. Auffällig bei dem Mann war eine Tätowierung unter dem rechten Auge. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Edenkoben – Unterschätzter Restalkohol

Die Gefahr von Restalkohol wird von den meisten Autofahrern unterschätzt. In der Bahnhofstraße wurde am frühen Sonntagmorgen (27.09.2020, 00.06 Uhr) von einem 44 Jahre alten Autofahrer der Fahrzeugschlüssel einkassiert, weil er mit 1,6 Promille nach Hause fahren wollte. Da er am Sonntagmittag davon ausging, dass seine Alkoholisierung nicht mehr vorhanden war, kam er auf die Dienststelle und wollte seinen Fahrzeugschlüssel abholen. Erneut wurde er nach Hause geschickt, weil er immer noch 0,84 Promille Atemalkohol intus hatte. Die Polizei warnt: Wer bis Mitternacht dem Alkohol frönt, darf am nächsten Morgen nicht Auto fahren. Der Körper baut zwar den Alkohol nach einer gewissen Zeit ab, kann aber je nach individueller Konstitution bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Wer mit 0,5 Promille beim Autofahren erwischt wird, muss mit 500 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen.

Edesheim – Fahrgastunterstand beschädigt

Unbekannte haben in der Staatsstraße an der dortigen Bushaltestelle zwei Scheiben des Fahrgastunterstands zerstört. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 26.09.2020, 17 Uhr und Sonntag, 27.09.2020, 12.30 Uhr. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.