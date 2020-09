Gemeinsame Kontrollen der kommunalen Verkehrspolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden

Am Samstag, 26. September, haben Kräfte der KVP gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizeidirektion Wiesbaden verkehrspolizeiliche Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt einer Feuerwehrkontrollfahrt im Wiesbadener Westend durchgeführt.

Die Maßnahme fand im Rahmen des Themenkomplexes „KOMPASS“ statt, an dem der Stadtteil „Westend“ seit Dezember 2018 beteiligt ist. Das Ziel der Kontrollen war es, gezielt die hohe Verkehrsbelastung im dicht besiedelten Stadtteil zu verringern, indem nicht nur zugeparkte Gehwege und das Parken in zweiter Reihe, sondern vor allem blockierte Rettungszufahrten geahndet werden. Zu diesem Zweck hatte die KVP eine Feuerwehrkontrollfahrt durch die engen Straßen des inneren Westends vorbereitet, die dann gemeinsam mit den Kräften der Polizeidirektion durchgeführt wurde. Mit der Präsenz von Kontrollkräften und der konsequenten Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten soll insbesondere das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden, um das „Westend“ weiterhin als lebendigen und vielfältigen Ortsteil Wiesbadens verstehen zu können.

Die Einsatzkräfte stellten im Rahmen dieser Kontrollfahrt insgesamt 18 Fahrzeuge fest, die verkehrswidrig abgestellt waren. Gegenüber 14 Fahrzeughaltern wurde eine Verwarnung ausgesprochen. In weiteren vier Fällen sollte unmittelbar eine Abschleppung des Fahrzeugs erfolgen, wobei drei Personen noch rechtzeitig erschienen und ihren Pkw ordnungsgemäß umparken konnten. Unumgänglich war schließlich jedoch die Abschleppung eines Fahrzeugs, das verkehrsbehindernd abgestellt war und sich keine Person vor Ort für den Pkw verantwortlich zeigte.

Die Einsatzleitungen von Stadt und Polizei waren mit den Ergebnissen der Kontrollen sehr zufrieden und kündigten im Rahmen des Projektes „KOMPASS“ ähnliche Kontrollen im Westend an. „Die bereits im Bereich ‚Raser und Poser‘ bereits seit zwei Jahren praktizierte enge verkehrspolizeiliche Zusammenarbeit von Straßenverkehrsamt und der Polizeidirektion Wiesbaden bewährt sich auch hier im Bereich der KOMPASS-Maßnahmen“, stellen Susanne Rolfing, stellvertretende Direktionsleiterin der Polizeidirektion Wiesbaden und Winnrich Tischel, Leiter des Straßenverkehrsamtes, übereinstimmend fest.

Trickdiebe unterwegs, Wiesbaden-Bierstadt, Raiffeisenstraße, Freitag, 25.09.2020, 12.30 Uhr

(ds)Am Freitagmittag wurde ein 84-jähriger Mann in Bierstadt Opfer eines

Trickdiebstahls. Der Senior parkte gegen 12.30 Uhr sein Auto in der

Raiffeisenstraße und wurde kurz nach dem Aussteigen von einem unbekannten Paar

angesprochen. Während der Mann ihn durch ein Gespräch ablenkte, wurde seine

abgelegte rotbraune Ledertasche offenbar unbemerkt von der Frau entwendet. Der

84-Jährige stellte den Diebstahl erst im Nachhinein fest, so dass die Täter

bereits geflüchtet waren. Der unbekannte Mann soll ca. 1,70 Meter groß gewesen

sein, habe einen dunklen Teint und kurze schwarze Haare gehabt und gebrochen

Deutsch gesprochen. Er trug Jeans und eine helle Jacke. Die Frau soll ca. 1,65

Meter groß gewesen sein. Sie habe ebenfalls einen dunklen Teint und bräunliche

Haare gehabt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Mehrere Körperverletzungen in Wiesbaden am Wochenende Wiesbaden-Innenstadt Freitag, 25.09.2020, 23.35 Uhr bis Samstag, 26.09.2020, 03.30 Uhr

(ds)Am Wochenende kam es insbesondere in der Nacht zum Samstag im Bereich der

Wiesbadener Innenstadt zu mehreren Auseinandersetzungen. Am Freitagabend kam es

im Bereich eines Taxistandes in der Friedrichstraße gegen 23.35 Uhr zu einem

Streit und einer anschließenden Rangelei zwischen zwei Personengruppen. Dabei

erlitt ein 20-jähriger Mann aus Wiesbaden eine Verletzung im Gesichtsbereich.

Die zweite Personengruppe konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden, zudem

liegen keine Personenbeschreibungen vor.

In der Nacht zum Samstag kam es im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr auf

der Wiese am Warmen Damm zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen

und einem 21-jährigen Mann. Zu der Zeit hielten sich 15 bis 20 Personen auf der

Wiese auf. Zunächst soll es zu einem Streit zwischen dem 21-jährigen Mann und

einer weiteren Person gekommen sein. Als der 26-Jährige den Streit schlichten

wollte, soll der 21-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Dabei erlitt der Geschädigte erhebliche Gesichtsverletzungen.

In der Schwalbacher Straße wurde gegen 02.30 Uhr ein 22-jähriger Mann von einem

bisher unbekannten Täter aus einer Personengruppe von 5 bis 8 Personen heraus

mit dem Fuß gegen sein Gesäß getreten und beleidigt. Der unbekannte Mann soll

ca. 18 – 23 Jahre alt und 1,85 Meter groß gewesen sein. Er habe einen dunklen

Teint, eine schmale Figur, einen rasierten Bart und kurze, leicht gelockte Harre

gehabt. Zudem sei er sportlich gekleidet gewesen.

In einer Gaststätte in der Bärenstraße wurde um 03.30 Uhr ein 29-jähriger Mann

von einer unbekannten Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass er

eine Platzwunde erlitt. Der bisher unbekannte Täter soll ca. 50 Jahre alt und

von stämmiger Statur gewesen sein. Er habe dunklere Haut gehabt und ein weißes

Hemd getragen.

Das 1. Polizeirevier Wiesbaden hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen

und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu

melden.

Einbruch in Einfamilienhaus – Schmuckstücke und Bargeld gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Steinberger Straße, 26.09.2020, 17.50 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Steinberger Straße in Biebrich

haben unbekannte Täter am Samstag hochwertige Schmuckstücke und Bargeld

gestohlen. Die Täter drangen zwischen 17.50 Uhr und 20.00 Uhr durch ein

gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein, entwendeten die aufgefundenen

Wertsachen und ergriffen dann mit dem Diebesgut unerkannt die Flucht.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher ertappt, Wiesbaden-Schierstein, Anton-Berges-Straße, 25.09.2020, 04.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde ein bislang unbekannter Täter in der

Anton-Berges-Straße beim versuchten Einbruch in eine Gaststätte ertappt. Der

Einbrecher hatte sich gegen 04.00 Uhr an einem Fenster der Gaststätte zu

schaffen gemacht. Hierbei wurde er jedoch von dem Geschädigten erwischt und

ergriff daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Durch die Aufhebelversuche

entstand an dem Fenster ein geringer Sachschaden. Der Einbrecher soll etwa 30-

35 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, sehr hager sowie schwarz gekleidet gewesen

sein und blonde Haare sowie ein bisschen Bartwuchs gehabt haben. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Gartengrundstück von Dieben heimgesucht, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 25.09.2020, 10.40 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)Am Freitagvormittag wurde in einer Kleingartensiedlung im Bereich der

Klarenthaler Straße ein Gartengrundstück von Dieben heimgesucht. Die Täter

verschafften sich zwischen 10.40 Uhr und 12.00 Uhr Zutritt zu dem Grundstück und

entwendeten eine Gartenfräse im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Fahrrad und Gameboy aus Keller entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Kettingsacker, 26.09.2020, 21.30 Uhr bis 27.09.2020, 01.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag aus dem Keller eines

Mehrfamilienhauses in der Straße „Kettingsacker“ ein Mountainbike und einen

Gameboy im Gesamtwert von circa 1.000 Euro entwendet. Zwischen 21.30 Uhr und

01.30 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Weise in den Keller des Hauses,

brachen dort mehrere Kellerabteile auf und ließen hieraus das Fahrrad und den

Gameboy mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Mountainbike gestohlen, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, 25.09.2020, 18.00 Uhr bis 26.09.2020, 11.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Freitagabend und Samstagvormittag im Bereich des

Bahnhofs in Mainz-Kastel ein Mountainbike gestohlen. Die Geschädigte hatte ihr

blaues Mountainbike von Trek am Freitag gegen 18.00 Uhr mit einem Schloss

gesichert am dortigen Fahrradstellplatz abgestellt. Als sie dann am nächsten Tag

gegen 11.00 Uhr zurückkehrte, musste sie den Diebstahl feststellen. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Schwerverletzt nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, Wiesbaden, Landesstraße 3441, Freitag, 25.09.2020, gegen 13:00 Uhr

(ka)Am Freitagmittag ist es in Wiesbaden-Schierstein zu einem Zusammenstoß

zweier Pkw gekommen, in Folge dessen ein 42-Jähriger schwer verletzt wurde.

Gegen 13:00 Uhr befuhr der 42-jährige VW Touran-Fahrer die Zufahrtsrampe der

Bundesautobahn 66 an der Ausfahrt Wiesbaden-Frauenstein, um weiter in Richtung

Grorother Straße zu fahren. Dabei soll er einen 45-jährigen Peugeot-Fahrer

übersehen haben, der zeitgleich die Grorother Straße von Frauenstein kommend in

Richtung Schierstein befuhr. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei dabei mit

seinem VW in die Kreuzung eingefahren und habe dabei die Vorfahrt des

45-Jährigen missachtet, weshalb es zur Kollision beider Fahrzeuge im

Kreuzungsbereich kam. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenpralls nicht

mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Der

42-jährige VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ebenso wie

der leicht verletzte 45-jährige Peugeot-Fahrer zur weiteren medizinischen

Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Busfahrer muss Vollbremsung einleiten – zwei Seniorinnen leicht verletzt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Freitag, 25.09.2020, gegen 13:00 Uhr

(ka)Zwei Seniorinnen sind am Freitagmittag in einem Linienbus leicht verletzt

worden, als der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um einen

Zusammenstoß zu verhindern. Der 39-jährige Fahrer des Linienbusses befuhr gegen

13:00 Uhr den rechten Fahrstreifen auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Richtung

Hauptbahnhof, als er zunächst von einem unbekannten Pkw überholt und im weiteren

Verlauf geschnitten worden sein soll. Der 39-Jährige leitete eine Vollbremsung

ein, woraufhin zwei 73-jährige Fahrgäste zu Sturz kamen und sich dabei leicht

verletzten. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung

Kaiser-Friedrich-Ring fort und entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne

seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das 1. Polizeirevier in

Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Unter Trunkenheit falsch abgebogen, Mainz-Kastel, Hochheimer Straße/Steinern-Kreuz-Weg, Samstag, 26.09.2020, gegen 03:00 Uhr

(ka)Ein 21-Jähriger hat in den frühen Samstagmorgenstunden in Mainz-Kastel mit

seinem Pkw einen Sachschaden verursacht, als er nach einer verpassten Abzweigung

in zwei Gartengrundstücke gefahren ist. Der junge Mann befuhr gegen 03:00 Uhr

die Hochheimer Straße in Richtung Steigweg und beabsichtigte, nach rechts in den

Steinern-Kreuz-Weg einzubiegen. Dabei soll er die Abzweigung verpasst haben und

in zwei nahegelegene Gartengrundstücke gefahren sein. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Herbeigerufene Streifenbeamte

führten bei dem 21-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholtest durch, der einen

Wert von über einem Promille ergab. Der Mann wurde zur Blutentnahme mit auf das

zuständige Polizeirevier genommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Fahrerflucht nach Zusammenstoß mit geparktem Pkw, Wiesbaden, Ostring, Freitag, 25.09.2020, 18:30 Uhr bis Samstag, 26.09.2020, 15:40 Uhr

(ka)Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag ist ein in Wiesbaden-Nordenstadt

geparktes Fahrzeug von einer unbekannten Person beschädigt worden. Der

46-jährige Geschädigte stellte am Samstag nach seiner Rückkehr an seinem im

Ostring geparkten Firmenfahrzeug frische Beschädigungen mit einem Gesamtschaden

von mehreren Tausend Euro fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe die

unbekannte Person den grauen Audi A4 des Mannes beim Vorbeifahren gestreift und

sei anschließend geflüchtet, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter

nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Sachbeschädigung an Firmenhalle, Taunusstein-Neuhof, Auf dem kleinen Feld, Donnerstag, 24.09.2020, 17.00 Uhr bis Freitag, 25.09.2020, 06.00 Uhr

(mhe)Bereits Ende vergangener Woche beschädigten Unbekannte in

Taunusstein-Neuhof, in der Straße „Auf dem kleinen Feld“, die Fensterscheibe

einer Firmenhalle. Unbekannte Täter zerstörten die Scheibe der Werkshalle eines

Taunussteiner Unternehmens zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen und

hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden

gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer

06124-7078-140 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gartenhütte, Geisenheim, Rheinuferweg, Donnerstag, 24.09.2020, 11.15 Uhr bis Freitag, 25.09.2020, 10.15 Uhr

(mhe)Zwischen Donnerstagvormittag und Freitagvormittag brachen Unbekannte in

Geisenheim in eine Gartenhütte ein und entwendeten Gartenwerkzeug im Wert von

mehreren Hundert Euro. Die unbekannten Täter hatten es zwischen

Donnerstagvormittag, 11.15 Uhr und Freitagmorgen, 10.15 Uhr auf eine im

Rheinuferweg befindliche Gartenhütte abgesehen. Sie hebelten im Eingangsbereich

die Gartenhütte und den Geräteschuppen auf und stahlen diverses Werkzeug und

eine Heckenschere. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Rüdesheim unter der Rufnummer 06722-9112-0 in Verbindung zu setzen.

Blaulicht sichergestellt, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Sonntag, 27.09.2020, 23.15 Uhr

(mhe)Am Sonntagabend wurde in Rüdesheim im Fahrzeug eines Flörsheimers ein

Blaulicht sichergestellt. Die Streife der Polizei Rüdesheim wurde in der

Geisenheimer Straße auf einen Daimler aufmerksam, da der Fahrer das Blaulicht

mutmaßlich missbräuchlich eingeschaltet hatte und unterzogen den 21-jährigen

Fahrer aus Flörsheim daraufhin einer Kontrolle. Das Blaulicht konnte aufgefunden

und sichergestellt werden. Eine Begründung für das Mitführen und Einschalten des

Blaulichts steht im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Amtsanmaßung aus.

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen, Idstein, Heidenrod, Bad Schwalbach, 26.09.2020 bis 27.09.2020

(mhe)Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Kreisgebiet gleich mehrere

Verkehrsunfälle, bei den Personen verletzt wurden. Am Samstag kam es gegen 14.00

Uhr in Idstein zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Der Fahrer des Honda Jazz soll ersten Erkenntnissen zufolge beim Einfahren in

den Kreisverkehr „Am Hexenturm“ Ecke Limburger Straße die Vorfahrt des

Fahrradfahrers übersehen haben. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß. Der

51-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Am Sonntag gegen 13.15

Uhr verlor eine 19-jährige Wiesbadenerin in Heidenrod-Huppert die Kontrolle über

ihren Pkw. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie im Bereich der Schulstraße aus

bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach

links von der Fahrbahn abkam. Sie soll gegen einen Laternenmast gestoßen sein

und sich hierbei verletzt haben. Die Fahrerin kam zur Abklärung ihrer Verletzung

in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Am Sonntagabend

gegen 21.05 Uhr befuhr eine 19-jährige Schlangenbaderin in Begleitung von zwei

Mitfahrern die Emser Straße in Bad Schwalbach. In einer Linkskurve soll sie

ersten Erkenntnissen zufolge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen

einen dort befindlichen Stromkasten und anschließend gegen einen Grenzstein

eines Blumenbeetes gestoßen sein. Eine der Mitfahrerinnen, eine 16-Jährige aus

Schlangenbad, wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste in einem

nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Am Pkw entstand Sachschaden.

Motorradfahrerin verlor die Kontrolle, Eltville am Rhein, Schiersteiner Straße, Sonntag, 27.09.2020, 12.30 Uhr

(mhe)Am Sonntagmittag stürzte eine Motorradfahrerin in Eltville mit ihrem

Motorrad und wurde dabei leicht verletzt. Die 56-jährige Fahrerin einer

Harley-Davidson verlor um 12.30 Uhr in der Schiersteiner Straße / Kreuzung

Hauptstraße beim Anfahren an der Ampel die Kontrolle über ihre Maschine und

stürzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus

erstversorgt wurden.

Zusammenstoß mit Baum, Rüdesheim am Rhein, Landesstraße 3033 zwischen Laukenmühle und Kammerburg, Samstag, 26.09.2020, gegen 15.00 Uhr

(mhe)Am Samstagnachmittag verlor der Fahrer eines grauen Ford auf der

Landesstraße 3033 in der Gemarkung Rüdesheim die Kontrolle über seinen Pkw und

stieß gegen einen Baum. Hierbei wurde die 55-jährige Ehefrau des Fahrers im

Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet

werden. Sie wurde erheblich verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus

eingeliefert. Der 60-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Am Pkw entstand

Totalschaden.

Schwarzer Opel in Bleidenstadt beschädigt, Taunusstein-Bleidenstadt, Adolfstraße, Mittwoch, 23.09.2020, 08.40 Uhr bis 15.10 Uhr

(mhe)Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Laufe des vergangenen

Mittwoches in Taunusstein-Bleidenstadt einen Pkw und flüchtete nach dem

Zusammenstoß von der Unfallstelle. Die Eigentümerin hatte ihren schwarzen Opel

Astra zwischen 08.40 Uhr und 15.10 Uhr in Bleidenstadt in der Schulstraße an der

Kreuzung zur Adolfstraße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen

Schaden an ihrem Fahrzeugheck fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer,

der den Schaden mutmaßlich verursacht hat, flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach in Verbindung zu

setzen.

Unfallflucht in Rüdesheim am Rhein, Rüdesheim am Rhein-Assmannshausen, Bundesstraße 42, Freitag, 25.09.2020, gegen 15.10 Uhr

(mhe)Am Freitagnachmittag wurde ein brauner BMW X 3 bei einer Unfallflucht auf

der Bundesstraße 42 im Bereich Assmannshausen beschädigt. Ersten Ermittlungen

zufolge befuhr der Fahrer des BMW die Bundesstraße 42 aus Fahrtrichtung

Assmanshausen, als ihm ein Fahrzeug auf dessen Fahrspur entgegengekommen sein

soll. Der BMW-Fahrer musste ausweichen und stieß dabei mit seinem Fahrzeug in

die Leitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend

Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter

der Rufnummer 06722-9112-0 in Verbindung zu setzen.