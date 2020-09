Für viele Menschen ist das Spielen an einem Automaten inzwischen zum Hobby geworden, solange man dieses vollkommen unter Kontrolle hat und nicht zu viel Einsatz platziert. Besonders die Glücksspielbranche im Internet wächst rasant an. So werden sicherlich auch im Jahr 2020 neue Rekordzahlen vermeldet werden können, da hierzulande alle Spielbanken und Spielhallen während der Corona-Krise schließen mussten und Zocker somit nur noch im Online Casino spielen konnten.

Mit www.wetten.com lässt sich ein solcher Anbieter schnell finden, sodass gar nicht lange gesucht werden muss. Auf der Vergleichsplattform werden die Casinoportale genauer unter die Lupe genommen und Interessenten erhalten sofort einen Einblick auf die wichtigen Details einer Online-Spielstätte. Besonders wichtig sind hierbei natürlich Eigenschaften wie Sicherheit, Seriosität, die Spielauswahl oder das Bonusprogramm des Casinos.

Wir haben uns einmal schlau gemacht, ob im Online Casinos wirklich eine Chance auf den Jackpot besteht, der oftmals über einer Million Euro liegt und somit das komplette Leben des Spielers auf den Kopf stellen würde. Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns die höchsten Gewinne im Online Casino angesehen.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Um einen Jackpot in einem Online Casino knacken zu können, bedarf es oftmals nicht nur einen hohen Einsatz, sondern auch eine ganze Menge Glück. In einem Casinoportal sind die Jackpots zumeist deutlich höher, als an einem Spielautomaten in einer Spielhalle, in der zumeist nur bis zu 1.000 Euro an einem Automaten ausgeschüttet werden können. Genau aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Spieler für das Online Casino, welches zahlreiche weitere Vorteile bereithält.

Wie immer, muss sich ein Spieler zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufhalten, um die Chance auf einen der riesigen Jackpots wahren zu können. So wird bereits vor der Drehung entschieden, ob der Jackpot gewonnen wird oder nicht. Anhand des Zufallsprinzips kann es jedoch auch Spieler erwischen, welche noch nicht lange in einem Online Casino angemeldet sind und vielleicht sogar ihre ersten Einsätze tätigen.

Die Top 3 der größten Online Casino Gewinne

Wie hoch die Gewinne in einem Online Casino ausfallen können, wollen wir Ihnen nun aufzeigen. Natürlich wird nicht jeder Spieler in den Genuss eines solchen Jackpots kommen. Dennoch ist der Spaß und die Spannung während einer Drehung ein Erlebnis, welches die hohe Gewinnchance mit sich bringt.

Auf dem dritten Platz unseres Rankings befindet sich der Slot mit dem Namen „Mega Fortune“. Sofern die Jackpot-Runde ausgelöst wird, muss der Spieler an einem riesigen Glücksrad drehen und erhält dadurch die Chance auf den Jackpot-Gewinn. Auf zahlreichen Videoplattformen wie YouTube gibt es ein Video über den Gewinn von 11,7 Millionen Euro, welche durch das Betsson Casino an einen jungen

Norweger ausgezahlt worden.

Auch auf dem zweiten Platz befindet sich der Slot „Mega Fortune“. Der Automat mit den scheinbar sehr hohen Jackpot-Gewinnchancen machte im Jahre 2013 einen Finnen zum wahrscheinlich glücklichsten Spieler des Jahres. Mit einer Gewinnsumme von 17,8 Millionen Euro kann sich der glückliche Gewinner sicherlich heute noch einige Träume wahr werden lassen. Das Besondere an diesem Gewinn ist der niedrige Einsatz von 0,25 Euro, welcher zum Gewinn des Jackpots führte.

Fast 19 Millionen Euro stehen an der Spitze

Auf dem ersten Platz des Rankings der höchsten Jackpot Gewinne im Online Casino, lässt sich der Spielautomat „Mega Moolah“ finden. Mit 18,9 Millionen Euro macht der Slot am 28.09.2018 einen Spieler glücklich, der auf dem niedrigsten Einsatzlevel spielte und somit den hohen Jackpot mit gerade einmal 0,25 Euro Einsatz knacken konnte. Dieser Jackpot ist so hoch, dass er sofort in das Guinessbuch der Rekorde eingetragen wurde und noch bis heute dort vorhanden ist. Insgesamt hat der Spielautomat „Mega Moolah“ in den vergangenen Jahren über 900 Millionen Euro an Jackpots ausgezahlt, sodass sich auf hier ein Blick auf den Spielautomaten auszahlen kann, wenn man eine hohe Chance auf einen solch massiven Gewinn erhalten möchte.

Trotz der hohen Summen immer die Kontrolle behalten

Solche Gewinne verleiten natürlich dazu, dass das Interesse geweckt wird und man selbst einmal an einem solchen Spielautomaten sein Glück ausprobieren sollte. Aufgrund dessen wollen wir jedoch noch einmal betonen, dass Spieler sich ein Limit setzen sollten, welches nicht überschritten wird. Online Casinos besitzen im Kundenbereich der Spieler verschiedene Limitierungen, welche durch den Spieler selbst eingestellt werden können. Damit also keine zu hohen Einsätze, Einzahlungssummen oder zu viel Zeit im Casino eingesetzt wird, empfiehlt es sich, dieses Angebot gleich nach der Anmeldung zu nutzen, um die Kontrolle behalten zu können.