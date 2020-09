Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 28.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Drohneneinsatz überprüft

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.09.2020 gegen 09:00 Uhr meldete ein Anwohner der Straße im Röhrich in Bad Dürkheim eine Drohne, welche seit mehreren Minuten über seinem Haus fliegen und er sich beobachtet fühlen würde. Die Streife konnte den Verantwortlichen Drohnenführer vor Ort antreffen. Die Drohne wurde ihm Rahmen von Vermessungsarbeiten im Auftrag der Stadt Bad Dürkheim eingesetzt. Eine Genehmigung lag vor.

Weisenheim am Berg: Mischlingshund allein unterwegs

Weisenheim am Berg (ots) – Am 27.09.2020 gegen 23:00 Uhr kam es in Weisenheim am Berg auf der L522 zu einem beinahe Zusammenstoß eines freilaufenden Hundes mit einem PKW. Eine 34-jährige Fahrzeugführerin konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen. Der Mischlingshund mit hellem Fell lief frei herum und überquerte mehrfach die Landstraße. Nachdem sie den Hund aus den Augen verloren hatte, konnte er durch die Polizeistreife im besagten Bereich nicht mehr angetroffen werden.

Deidesheim: Polizei befreit Igel

Deidesheim (ots) – Einen Igel, am Deidesheimer Bahnhof, eingeklemmt zwischen einem Betonabsatz und einem Stabmattenzaun, fand am Montagmittag (28. September 2020) gegen 13 Uhr eine 14-jährige Schülerin aus Lambrecht. Sie verständigte die Polizei.

Da er sich diesen Platz sicherlich nicht zum Überwintern ausgesucht hatte, leiteten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch sofort die Rettung des Tieres ein. Von einem ansässigen Unternehmen borgten sich die Polizisten eine Flex (Winkelschleifer) und begannen ein Teil des Metallzauns abzutrennen. Geschwächt, aber dem ersten Anschein nach unverletzt, konnte der Igel aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach kurzer Erholung von den Strapazen begab er sich, ohne noch einmal zurückzuschauen, auf die Suche nach einem komfortableren Quartier.

Deidesheim: Unfallflucht beobachtet

Deidesheim (ots) – Wie der Fahrer eines Kastenwagens am Sonntag (27. September 2020) gegen 16:20 Uhr in Deidesheim in der Bahnhofstraße beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Mercedes stieß und sich anschließend aus dem Staub machte, beobachtete eine Zeugin und verständigte die Polizei. Die 38-jährige Deidesheimerin notierte sich das Kennzeichen (Landkreis DÜW. Das Auto konnten die Beamten ausfindig machen und fanden ein ein korrespondierendes Schadensbild, der Fahrer ist noch unbekannt. Da die Zeugin den Fahrer gut beschreiben konnte, ist die Polizei Haßloch zuversichtlich diesen ausfindig zu machen. Es wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der zurückgelassene Schaden beläuft sich auf 400, –EUR.

Haßloch: Radfahrer übersehen

Haßloch (ots) – Gegen 15:30 Uhr war am Sonntag (27. September 2020) ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer in der Lindenstraße (Haßloch) Richtung Ortsausgang unterwegs, als er in Höhe Langgasse in den Kreisverkehr einfuhr und von einer Autofahrerin übersehen wurde. Die 42-Jährige Fahrerin eines Mazda kam von der Langgasse und stieß mit dem Radfahrer im Kreisel zusammen. Der Mann erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der Sachschaden wurde auf 2.500, –EUR geschätzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.