Neustadt: „Kinderrechte sichtbar machen“

Neustadt an der Weinstraße – Anlässlich der Woche der Kinderrechte zum Thema „Kinderrechte im/ins Grundgesetz“ möchte das Jugendamt Neustadt an der Weinstraße verstärkt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig werden.

Dies erfolgt zum Beispiel durch das Zusammenstellen von „Kinderrechteinformationsboxen“. Darin enthalten sind unter anderem Fachlektüren und Infoflyer. Die Boxen werden dann an interessierte Schulen im Stadtgebiet und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, wie beispielsweise an das Mehrgenerationenhaus, die städtischen Jugendtreffs sowie an die Bürgerecke, verteilt.

Zusätzlich werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Jugendamt ein Kinderrechtebanner und ein Roll-Up gestalten, um auch bei künftigen Veranstaltungen in der Stadt Neustadt an der Weinstraße auf das Thema Kinderrechte aufmerksam zu machen.

Jeder, egal ob Jung oder Alt, soll darüber informiert werden, dass auch Kinder Rechte haben und welche Kinderrechte es gibt.