Neustadt: Der Sommerschule folgt auch eine Herbstschule

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße bietet wie in den Sommerferien auch eine kostenlose Förderung in den Fächern Mathematik und Deutsch in den Herbstferien an. Gedacht ist das Angebot für die Klassenstufen eins bis acht. Die Herbstschule findet statt von Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 12 Uhr. Mittagessen ist nicht vorgesehen, die Fahrt zur Schule muss ggfs. von den Eltern organisiert werden.

Verbindlich angemeldet werden kann sich für eine Woche – solange Plätze vorhanden sind. Jede Gruppe umfasst maximal zehn Schülerinnen und Schüler. Einen Anmeldeschluss gibt es nicht.

Die Herbstschule findet wieder zentral für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Förderschule und der Realschule plus an der Georg-von-Neumayer-Realschule plus statt. Die Gymnasiasten treffen sich wieder im Leibniz-Gymnasium.

Anmeldungen sind möglich unter www.neustadt.eu/ferienschule. Fragen beantwortet Hana Orth vom Bildungsbüro, ferienschule@neustadt.eu oder 06321/855-1894.