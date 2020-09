Lambrecht: Halteverbot in Wiesen- und Fabrikstraße aufgehoben – trotz Schilder

Lambrecht – In der Nacht vom 25. auf 26. September 2020 wurde die B 39 in Höhe Dörrental vollgesperrt. Grund waren Montagearbeiten (Lärmschutzwand) an der Bahnlinie Neustadt an der Weinstraße / Kaiserslautern.

In der Umleitungsstrecke Wiesenstraße/Fabrikstraße wurden Halteverbotschilder von der beauftragten Firma der Deutschen Bahn AG aufgestellt. Ab 25.09.2020 war Halteverbot angeordnet, das Ende laut Zusatzbeschilderung wurde nicht genannt. Am Montag, 28.09.2020, waren die Schilder immer noch aufgestellt.

Auf Anfrage teilte das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Lambrecht mit, dass die Halteverbotschilder nur bis zum Ende der Baumaßnahmen, am 26.09.2020, galten. Die Firma hätte nur die Schilder nicht abgeholt. Ab 26.09.2020 Vormittag dürfe wieder geparkt werden, ohne eine Ordnungswidrigkeit zu begehen.