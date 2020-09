Neustadt: „Move over, Baby“ – Improvisationstheater mit den STUPID LOVERS am 02. Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Sicher ist nur, dass nichts mehr sicher ist. Die Welt ist wahnsinnig, die Dinge wirbeln herum, hin und wieder finden sich zwei und halten aneinander fest, bis die Strömung des modernen Lebens sie wieder auseinander reißt. Heimat, Sicherheit, Zuverlässigkeit, das war gestern, das ist Old-School, das soll man sich nicht mal mehr wünschen. Stattdessen Flexibilität, Agilität, Volatilität und Sei-bloß-froh. Was Dir angeboten wird: ein Schleudersitz. Mach es Dir bequem!

In diesem Stück bringen zwei schlichte Stühle in immer neuen Konstellationen dramatische Situationen hervor, kleine Mosaike der Hoffnung, dass irgendetwas bleiben könnte, während Alles rutscht und prekär wird. Die STUPID LOVERS begeben sich auf eine turbulente Reise in die geheimen Wünsche von Menschen, die, wenn schon nicht in der großen Welt, dann wenigstens bei ihrem Gegenüber bleibende Spuren hinterlassen wollen.

Die STUPID LOVERS (Nicole Erichsen & Gunter Lösel) bieten anspruchsvolles und ausgezeichnetes Improvisations-Theater auf höchstem Niveau, immer getreu ihrem Motto: „Bereit sein ist Alles!“ (Hamlet)

Freitag, 2. Oktober 2020 – 20:00

Eintritt: 18,- Euro, Vorverkauf Buchhandlung Quodlibet in Neustadt, Telefon 06321/88930, kontakt@quodlibet.de

Im Theater in der Kurve wird unter den aktuell durch das Gesundheitsamt als unbedenklich bestätigten Bedingungen aufgeführt:

Zur Aufführung kommen Stücke mit 1- maximal 2 sprechenden Personen auf die Bühne, die Zuschauerzahl ist auf 21 begrenzt.

Es steht nur jede zweite der Theaterbänke. Tische ermöglichen das Abstellen der Getränke.

Lange Bänke sind mit fünf statt sechs Personen, kurze Bänke mit drei statt zwei Personen besetzt.

Datenerhebung erfolgt beim Einlass, Maskenpflicht in den Räumlichkeiten,

am Platz und im Außenbereich ist „maskenfrei“

In der Pause wird über Fenster und Türen quer gelüftet, der Pausenaufenthalt wird in den Außenbereich des Theaters erweitert.