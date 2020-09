Neustadt: RECOLLECTION – eine Ausstellung von Falk Kastell – vom 09. Oktober bis 01. November 2020

Veranstaltet vom Kunstverein Neustadt an der Weinstraße in der Villa Böhm

Neustadt an der Weinstraße – Zum Ausstellungstitel „Recollection“ (Rückbesinnung) bemerkt der Künstler Falk Kastell: „Die Renaissance besann sich auf die Werte der Antike, und so besinne ich mich auf die klassischen Werte der Ästhetik. Mit dieser Ausstellung möchte ich einen möglichen Weg der kunsthistorischen Weiterentwicklung zeigen. Die klassische Ästhetik funktioniert auch heute noch und berührt die Seele der Menschen. Darum geht es in guter Kunst.“

Die Einzelausstellung (09.10.- 01.11.2020) zeigt die ganze Schaffensbreite des Preisträgers des vom Neustadter Kunstverein im Frühjahr 2020 veranstalteten Wettbewerbs „Junge KünstlerInnen in der Villa“. Sein Spektrum umfasst Zeichnungen, Gemälde, Fotografien, Videokunst und Skulpturen. Jeder Ausstellungsraum in der Villa Böhm ist dabei einer bestimmten Thematik oder Schaffensrichtung gewidmet. Einer der Räume wird zum kleinen Kino, ein anderer zum Zeichenkabinett. In den großen Sälen werden Gemälde und fotografische Arbeiten gegenübergestellt und durch Skulpturen Kastells thematisch miteinander verknüpft. Somit wird die Ausstellung zum Gesamtkunstwerk.

Kastells Leben war und ist, wie er sagt, „geprägt von der Begegnung mit besonderen Menschen und Künstlern – sei es der Choreograf und Hamburger Ballettdirektor John Neumeier, der Modeschöpfer und Designer Karl Lagerfeld oder der Fotokünstler Robert Häusser.“ In Kastells Arbeiten finden viele solcher verschiedenen Einflüsse ihren Ausdruck.

Nachdem Falk Kastell, 1986 in Heidelberg geboren, 13 Jahre lang klassisches Ballett tanzte, studierte er in Mannheim Kommunikationsdesign, in England Fotografie und Malerei. Mittlerweile arbeitet er mit zahlreichen regionalen und internationalen Auftraggebern aus den Bereichen der Wirtschaft, Mode und Kultur zusammen. In Mannheim war das neben John Deere und Alstom unter anderem auch Engelhorn: 2015 zeigten die vier Fotokünstler Horst Hamann, Falk Kastell, Gerhard Vormwald und Sabine Kress ihre Fotografien anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Modehauses Engelhorn. Im Bereich Kultur arbeitete er beispielsweise mit dem John Neumeier Ballett Hamburg, dem Bundesjugendballett und dem Nationaltheater Mannheim zusammen. Auch in renommierten Modehäusern wie Lanvin, Versace oder Brioni war er künstlerisch tätig.

„Seine Arbeiten gehören zu dem Besten, was ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe“, sagte der international berühmte, inzwischen verstorbene Fotokünstler Robert Häusser über Falk Kastell. „Seine Fotografien sind von sachlicher Klarheit und ohne farbige Geschwätzigkeit. Seine Porträts sind von großer Eindringlichkeit und Natürlichkeit.“

Es waren eben jene hochgelobten Porträts, die dem Künstler den Sieg im Wettbewerb „Junge KünstlerInnen in der Villa 2020“ einbrachten und damit zugleich das Angebot des Neustadter Kunstvereins zu der jetzt kommenden umfassenden Einzelausstellung.

Ausstellungsort:

Villa Böhm, Villenstr. 16b und Maximilianstraße 25, 67433 Neustadt an der Weinstraße

(Parkmöglichkeiten auf der Festwiese, Wiesenstr. 15, 67433 N/W)

Ausstellungsdauer:

9. Oktober bis 1. November 2020

Öffnungszeiten:

Do/Fr. 15 bis 18 Uhr; Sa/So 13 bis 18 Uhr

Vernissage:

Freitag, 9. Oktober 2020 ab 19 Uhr; Begrüßung durch Wolfgang Glass, Vorsitzender des Neustadter Kunstvereins. Da für den Zeitpunkt der Vernissage der aktuelle Stand der durch Corona bedingten Schutzmaßnahmen noch nicht bekannt ist, ist eine Anmeldung für die Vernissage unter info@kunstverein-nw.de erforderlich. Es wird außerdem darum gebeten, eigene Schutzmasken mitzubringen.

Weitere Infos:

www.line-light.com

www.falkkastell.com

kunstverein-nw.de