Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Hochheim (ots) – Durch unbekannte Täter wurde zwischen Donnerstag, 24.09.2020 um 09:00 Uhr und Freitag, 25.09.2020 um 14:30 Uhr, das Einfamilienhaus durch die Terrassentür betreten und die Räumlichkeiten durchsucht. Hierbei wurde Schmuck und Bargeld der Eigentümer entwendet. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Sachverhalt machen können, setzen sich bitte mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145/54760 in Verbindung.

Diebe stehlen zwei hochwertige E-Bikes

Kelkheim (ots) – Der oder die Täter betraten zwischen Donnerstag 24.09.2020 um 19:30 und Freitag 25.09.2020 um 08:00 Uhr, über ein unverschlossenes Gartentor den rückwärtigen Bereich des Grundstücks, um sich anschließend über eine Tür in die unverschlossene Garage zu begeben.

In der Garage befanden sich zwei E-Bikes, welche mittels Stahlschloss gegen eine Wegnahme gesichert waren. Dieses Schloss wurde durch die unbekannten Täter durchtrennt und die beiden E-Bikes im Gesamtwert von etwa 6.000 EUR entwendet. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Sachverhalt machen können, setzen sich bitte mit der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195/67490 in Verbindung.

Verkehrsunfallflucht

Hofheim am Taunus (ots) – Am Freitag 25.09.2020 gegen 09:40 Uhr stellte der Fahrzeugführer seinen PKW ordnungsgemäß in der Oskar-Meyrer-Straße in Hofheim ab. Als er gegen 18:15 Uhr an sein Fahrzeug zurückkam, stellt er einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch mit der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kelkheim (ots) Der Verkehrsteilnehmer kam am Samstag, 26.09.2020 gegen 04:30 Uhr im Zubringer von der L 3014 auf die B 519 nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Ein weiteres Fahrzeug war nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht beteiligt. Am verunfallten PKW entstand Totalschaden.

Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr wurde zur Aufnahme des ausgelaufenen Öls alarmiert.

