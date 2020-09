Polizeistation Limburg

Diebstahl eines Pkw vom Gelände der Autoverwertung Seelbach

(ots) – Im langen Morgen 4 in 65620 Waldbrunn-Ellar – Im Laufe des 25.09.2020 wurde vom Gelände der Autoverwertung ein Schrottfahrzeug entwendet. Der schwarze KIA Sportage war nicht mehr fahrbereit und musste mittels einen Pkw-Anhängers abtransportiert werden.

Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Drogenfahrt in Limburg beendet

(ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Limburg-Eschhofen hielt die Polizei einen 28-jährigen Mann an. Bei ihm stellten die Beamten Anzeichen von Drogenkonsum fest. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht auf der Schiede

(ots) – Die Geschädigte stellte ihren BMW am Freitag 25.09.2020 um 20.30 Uhr, nahe der Schiede 5 ab. Als sie nach ca. 15 Minuten wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam bemerkte sie, dass die rechte Fahrzeugseite beschädigt war. Der Verursacher streifte den geparkten PKW vermutlich beim Vorbeifahren.

Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es liegen keine Hinweise zum Flüchtigen vor. Etwaige Zeugenhinweise bitte an die Polizei Limburg unter 06431/91400.

Verkehrsunfallflucht in Bad Camberg

(ots) – Am Freitagabend 25.09.2020 gegen 21.30 Uhr befuhr ein blauer Kleinwagen die Frankfurter Straße in Bad Camberg in Richtung Würges. An der Einmündung zum Neumarkt bog der blaue PKW zunächst nach links ab, wendete dann jedoch und kreuzte wieder die Frankfurter Straße in Richtung Mühlweg. Dort kollidierte er mit einem Fahrzeug, welches aus der Jahnstraße kam.

Der blaue PKW entfernte sich dann, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Hyundai des Unfallgegners entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Etwaige Zeugen zu dem Unfall bzw. zu dem blauen PKW melden sich bitte bei der Polizei in Limburg: 06431/91400.

Betrunken Auto gefahren und Beamten beleidigt

(ots) – Am Samstagmorgen 26.09.2020 gegen 00.50 Uhr fiel der Polizeistreife in der Steedener Hauptstraße in Runkel ein Audi auf. Dieser fuhr Schlangenlinien. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest; dieser wurde dann zur Polizeistation verbracht.

Hier beleidigte er mehrfach einen Polizeibeamten, unter anderem als “Bullenschwein”. Durch einen Arzt wurde dem 32-jährigen aus Runkel eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Polizeistation Weilburg

Fahren ohne Fahrerlaubnis

(ots)-(JB) – Talstraße, Weilmünster – Am Samstag 26.09.2020 um 20:35 Uhr, wurde durch eine Streife der Polizeistation Weilburg in der Talstraße in Weilmünster der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei wurde festgestellt, dass der 44-jährige Fahrer aus der Gemeinde Weilrod nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde daher ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

