79-jährige Mercedes-Fahrerin überrollt 86-Jährige

Künzell (ots) – Am Freitag 25.09.2020 gegen 22:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Künzell-Dietershausen/Am Steinboß, bei dem eine 86-jährige Frau aus Künzell lebensgefährlich verletzt wurde. Eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin aus Fulda hatte ihren PKW in der Weinbergstraße abgeparkt. Zum Unfallzeitpunkt wollte sie, nach einer gemeinsamen Feier, eine Freundin nach Hause fahren.

Da diese jedoch schlecht zu Fuß ist, holte sie den PKW und die 86-jährige Freundin, gestützt von einer 82-Jährigen, gingen dem PKW entgegen.

Auf bislang ungeklärte Art und Weise kamen die 86-jährige und die 82-jährige Fußgängerinnen vor dem Fahrzeug zu Fall. Die 86-Jährige wurde durch den Mercedes mehrfach überrollt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen im Kopf- und Thoraxbereich zu.

Zudem erlitt sie schwere Verletzungen im Beinbereich.

Die 82-Jährige erlitt durch den Sturz ebenfalls Verletzungen im Kopf- und Thoraxbereich.

Beide Fußgängerinnen wurden in die umliegenden Krankenhäuser zur medizinischen Behandlung transportiert. Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet.

Nachtrag: Die 86-Jährige verstarb am 26.09.20, kurz nach Mitternacht, aufgrund ihren schweren Verletzungen im Klinikum Fulda.

Pkw überschlägt sich – Fahrer bleibt unverletzt

Kalbach (ots) – Am frühen Samstagmorgen 26.09.2020 gegen 03:25 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus Hosenfeld von Bucheller kommend in Richtung Neuhof. Höhe Grashof kam der Fahrer auf regennasser Fahrbahn auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Am Fahrzeug sowie an einem Leitpfosten entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 EUR. Da der Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Zwei Leichtverletzte bei Unfällen

Hünfeld (ots) – Eine leicht verletzte Person und etwa 3.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, den 25.09.2020 auf der Landstraße 3176 zwischen Rudolphshan und Sargenzell. Ein 69-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Burghaun wollte nach links auf den dortigen Parkplatz einbiegen. Er bremste stark ab, ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein hinter ihm fahrender, 54-jähriger Motorradfahrer aus Petersberg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf.

Dabei verletzte er sich zum Glück nur leicht und wurde im Krankenhaus untersucht. Am Motorrad und am Pkw entstanden Sachschaden. Zeugen des Unfalls meldeen sich bitte bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

Hünfeld (ots) – Eine leicht verletzte Person und etwa 250 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag 25.09.2020 am Kegelspiel-Kreisel in Hünfeld. Ein Tankfahrzeug der Firma RHV Raiffeisen kam aus Hünfeld und wollte in den Kreisverkehr, Richtung Fulda einfahren. Als sich von links im Kreisverkehr ein weißes Motorrad mit einer weiblichen, 16-jährigen Fahrerin näherte, hielt der 56-jährige Lkw-Fahrer laut eigenen Angaben sofort an.

Das Motorrad wollte bei der Werkszufahrt der Firma BOCK den Kreisverkehr verlassen. Beim Abbremsen stürzte die Motorradfahrerin. Ein Pkw-Fahrer sowie der Lkw-Fahrer kümmerten sich um die gestürzte Motorradfahrerin. Wer sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

Dachrinne beschädigt

Nieder-Ohmen (ots) – Von Mittwoch 23.09.20 gegen 17:30 Uhr bis Donnerstag 24.09.20 gegen 07:00 Uhr wurde eine Dachrinne samt den darüber liegenden Dachziegeln beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer wendete in der o.g. Zeit vermutlich mit seinem LKW oder Sattelzug auf dem Gelände des Bauhofs in der Merlauer Straße 53 in Nieder-Ohmen. Hierbei fuhr er gegen die Dachrinne des Gebäudes. Dadurch wurden die Dachrinne und die darüber liegenden Dachziegel auf einer Länge von ca. 5 Metern beschädigt.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt 2.500 EUR. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Wildeck (ots) – Am Samstag 26.09.2020 um 20:07 Uhr wurde ein in der Eisenacher Straße 141 geparkter Pkw VW Golf durch einen Tritt gegen das Fahrzeugheck beschädigt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 31-jährigen Polen, welcher die Tat laut der Aussage von Zeugen unter Alkoholeinwirkung begangen haben soll. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Bebra (ots) – Am Freitag 25.09.2020 im Zeitraum zwischen 16:00 und 16:20 Uhr wurden durch unbekannte Täterschaft zwei in der Schulstraße gegenüber Hausnummer 21 bzw. 23 geparkte Pkw, ein grauer Opel Astra und ein brauner Audi A 4, beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils längsverlaufende Kratzer im Lack auf der rechten zum Gehweg gewandten Seite in einer Höhe von 70 bis 83 cm festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1.100 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda erbeten.

Verkehrsunfall

Bebra (ots) – Am Sonntag 27.09.2020 um 00:47 Uhr befuhr ein 20-jähriger Rotenburger mit seinem Pkw die Lindenallee von der Bismarckstraße kommend in Fahrtrichtung der Rotenburger Straße. Eigenen Angaben zufolge wollte der Fahrer einem Tier ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er kollidierte in Höhe des Kindergartens mit einer Mauer, wodurch diese leicht und das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.100 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots) – Am Freitag 25. September 2020 um 15.30 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Pkw VW Passat (schwarz) die B 324 (Reichstraße) Höhe Kino in Fahrtrichtung Breitenstraße. Hierbei benutzte er den linken Fahrstreifen. Als er auf den rechten Fahrtstreifen wechseln wollte, übersah er dort wohl einen Pkw Kombi Audi A 6 (schwarz) bzw. schätzte er vermutlich den erforderlichen Sicherheitsabstand falsch ein.

Der Audi- Fahrer musste laut eigenen Angaben nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden und touchierte hierbei mit den beiden rechten Rädern den angrenzenden Bordstein. Er machte mit Lichtsignalen auf den Unfall aufmerksam, der Passat- Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort. Er konnte wenig später aufgrund des abgelesenen Kennzeichens ermittelt werden.

Ermittlungen wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen ihn werden geführt. Der Sachschaden an den Felgen des Pkw Audi beträgt ca. 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621- 932-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Rotenburg (ots) – Ein Verkehrsunfall mit einem Fremdschaden von 1.000 Euro und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ereignete sich zwischen dem 25.09.2020, 15:00 Uhr, und dem 26.09.2020, 11:45 Uhr, in der Straße der Deutschen Einheit. Ein ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 8 am rechten Fahrbahnrand geparkter blauer Pkw VW Polo wurde hierbei durch ein anderes Fahrzeug im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. An der Anstoßstelle konnten im Zuge der Unfallaufnahme weiße Fremdfarbanhaftungen festgestellt werden.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Tel. 06623 9370 oder über die online Wache erbeten.

Verkehrsunfälle der Polizeistation Rotenburg

Ronshausen (ots) – Verkehrsunfall mit Leichtverletzten am 25.09.2020, um 10.28 Uhr – Eine 55-jährige Frau aus Ronshausen befuhr mit ihrem PKW in Ronshausen die Querstraße in Richtung Kasseler Straße. Ein 72-jähriger Mann aus Ronshausen befuhr mit seiner Zugmaschine mit Anhänger die Kasseler Straße aus Richtung Weiterode kommend in Richtung Ronshausen.

Die Frau fuhr von der Querstraße in die Kasseler Straße ein und dann auf den linken Seitenstreifen, um anschließend rechtsherum zu drehen, um wieder in die Querstraße einzufahren. Sie übersah die von rechts kommende Zugmaschine und es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 7.000 EUR. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

Ronshausen (ots) – Wildunfall am 25.09.2020, um 21.28 Uhr – Ein 42-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem PKW die L 3251 von Ronshausen kommend in Richtung Hönebach. Auf einer langen Geraden überquerte plötzlich ein Wildtier (vermutlich ein Hirsch) die Fahrbahn.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR und war nicht mehr fahrbereit. Der Bad Hersfelder musste sein Fahrzeug abschleppen lassen.

Das Wildtier lief in unbekannte Richtung davon.

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda (ots) – Am Donnerstag 24.09.2020 kam es gegen 21 Uhr zu einem Alleinunfall. Eine 23-jährige Roller-Fahrerin aus Fulda befuhr die Leipziger Straße in aufsteigender Richtung. Als sie sich auf Höhe der Auffahrt B 27 verbremste, stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 250 EUR.

Eichenzell (ots) – Am Donnerstag 24.09.2020 kam es gegen 05.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR entstand. Ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus Fulda befuhr die

L 3207 aus Uttrichshausen kommend in Fahrtrichtung Döllbach. Kurz nach der Ortseinfahrt Döllbach, Höhe Odilienstraße 17, übersah der LKW-Fahrer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz eines 58-Jährigen aus Eichenzell und fuhr auf diesen auf.

Fulda (ots) – Am Donnerstag 24.09.2020 kam es gegen 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 13-Jährige leicht verletzt wurde. Die 13-jährige Fahrrad-Fahrerin aus Fulda befuhr den Zieherser Weg in aufsteigender Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Zieherser Weg/Am Rinnweg versuchte sie links in die Straße “Am Rinnweg” einzubiegen. Da der Verkehr auf Grund der “rot”-zeigenden Ampel zum Stehen kam, fuhr sie durch eine Lücke zwischen den stehenden Fahrzeugen auf die Gegenfahrbahn.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 52-Jährigen aus Poppenhausen, welcher den Zieherser Weg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die 13-Jährige stürzte und wurde anschließend leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.200 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen