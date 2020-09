Verkehrsunfall mit Katze

Rülzheim (ots) – Als der 46-jährige Bellheimer zuhause ankam, traute er seinen Augen nicht. Zuvor befuhr er die L540 in Richtung Rülzheim. Dabei vernahm er einen Knall, konnte diesen jedoch keinem Ereignis zuordnen. Zuhause angekommen musste er feststellen, dass sich in seinem Kühlergrill eine Katze verfangen hatte.

Da die Katze zum Glück noch lebte, baute der Fahrer die Stoßstange ab und befreite so das nur leicht verletzte Tier. Am Fahrzeug entstand ein verhältnismäßig hoher Sachschaden.

Nachdem die Katze befreit wurde, flitzte diese als Dank davon.

Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Kandel (ots) – 26.09.2020, 11:25 Uhr – Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth kontrollierten einen

33-jährigen Mann, welcher mit seinem Ford Transit die BAB 65 befuhr. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Ein Urintest bestätigte, dass zuvor Marihuana konsumiert wurde.

Die Weiterfahrt war somit beendet und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Betrunken Unfallflucht begangen

B9/Germersheim (ots) – Wie ein vorausfahrender Pkw auf der B9 nach links von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte, beobachtete ein Zeuge am Samstag 26.09.2020 gegen 2:30 Uhr.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt in Richtung Speyer fort.

Der Zeuge verständigte die Polizei und verfolgte den Unfallverursacher.

Der Unfallverursacher bemerkt offensichtlich, dass er verfolgt wurde, fuhr in Lingenfeld ab und fuhr die B9 in Richtung Karlsruhe wieder auf. In Wörth konnte das Fahrzeug durch die Polizei kontrolliert werden. Hierbei nahmen die Polizisten bei dem 22-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein Test erbrachte einen Wert von 1,23 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Vorsicht vor Langfingern

Wörth am Rhein (ots) – Ein 81-jähriger Mann aus Wörth am Rhein wurde am Samstag 26.09.2020 gegen 17 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls, als er sich gerade in einem Einkaufmarkt in Wörth befand. Offensichtlich griffen unbekannte Täter unbemerkt in dessen Jackentasche und entwendeten den darin befindlichen Geldbeutel.

Farbschmierereien

Germersheim (ots) – Wie sie Farbschmierereien an einer Fassade anbrachten, beobachte ein Zeuge und verständigte die Polizei. Die Polizei staunte nicht schlecht, als sie die beiden erst 11- und 12-jährigen Jungen bei der vermeintlichen Verschönerung der Hauswand antrafen.

Die Farbdosen wurden sichergestellt und die beiden Kinder ihren Eltern übergeben.

Die Tat ereignete sich am Freitag, gegen 14 Uhr in der Straße An Fronte Diez.

Rechtsüberholt und Unfallflucht begangen

B9 Speyer/Schwegenheim (ots) – Am Freitag 25.09.2020 gegen 17 Uhr soll auf dem Streckenabschnitt der B9 zwischen Speyer und Schwegenheim in Fahrtrichtung Karlsruhe ein schwarzer Audi Q3 mit Münchener Kennzeichen mehrfach Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholt haben.

Eines der so überholten Fahrzeug habe dieser gestreift und sei im Anschluss geflüchtet.

Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Ungewollter Autopilot

Germersheim (ots) – Auf dem Mitarbeiterparkplatz des FMZ-Einkaufszentrums machte sich ein PKW selbstständig. Der vermutlich nicht zureichend gesicherte PKW mit Heidelberger Kennzeichen rollte gegen einen Baum und beschädigte diesen leicht. Der Fahrer des Fahrzeuges war nicht anzutreffen.

Sachbeschädigung an Bäckerei

Rülzheim (ots) – Im Zeitraum vom 26.09.2020 um 17:30 Uhr bis 27.09.2020 um 07:20 Uhr beschossen unbekannte Täter die Fensterscheiben der Görtz Filiale in Rülzheim. Zurück blieben mehrere Einschusslöcher und ca. 5.000 EUR Sachschaden.

Mit was die unbekannten Täter die Scheiben beschossen hatten ist noch unklar. Aufgrund des Schadenbildes dürfte es sich um eine Softair oder Zwille gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Sicher zur Schule

Germersheim/Lustadt (ots) – An Grundschulen in Germersheim und Lustadt überwachte die Polizei und das Ordnungsamt am Freitagmorgen den Schulweg.

Erfreulicherweise stellten die kontrollierenden Beamten keine Verstöße fest, jedoch sei das Anliefer- und Parkverhalten der “Elterntaxis” verbesserungswürdig.

Jugendliche Fahrraddiebe

Wörth am Rhein (ots) – Am Samstag 26.09.2020 gegen 01:30 Uhr konnte ein Anwohner drei Jugendliche dabei beobachten, wie sich diese gerade an einem Fahrradabstellplatz in Wörth an 4 Fahrrädern zu schaffen machten. Bei Erblicken der hinzugerufenen Polizeibeamten flüchteten die Jugendlichen und ließen hierbei die Fahrräder zurück.

Eines der Fahrräder konnte direkt an seinen Eigentümer ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Versuchter Einbruch in Bistro

Kandel (ots) – In der Nacht vom 24.09.2020 auf den 25.09.2020 versuchten unbekannte Täter in ein Bistro in Kandel einzubrechen. Da er nicht in das Innere des Gastraums kam, musste der vermeintliche Einbrecher den Tatort ohne Beute verlassen.

Einbruch in Kiosk

Germersheim-Sondernheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Kiosk am Sondernheimer Baggersee ein.

Personen, die verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim 07274/9580 in Verbindung zu setzen.