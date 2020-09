Mobiler Parfümhändler

Ludwigshafen-City (ots) – Passanten fiel am Samstagmittag 26.09.2020 ein Mann in der Ludwigshafener Innenstadt auf, der Fußgänger ansprach und ihnen aus einer Sporttasche heraus Parfüm verkaufen wollte. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen aus dem Kreis Aachen konnte die Polizei mehr als 10 noch original verpackte Parfüms in der Tasche feststellen, die laut dem jungen Mann für einen Spottpreis auf einem Flohmarkt gekauft worden seien.

Doch so ganz glaubte man diese Geschichte nicht: ein Nachweis für den Kauf existiert nicht und Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann bereits wegen eines ähnlichen Falls in Erscheinung getreten ist. Das Parfüm im geschätzten Wert von ca. 1.000 EUR wurde sichergestellt gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am späten Samstagabend 26.09.2020 befuhr ein 22-jährige Mann aus Ludwigshafen mit seinem Skoda die Wredestraße und fuhr auf einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes-Benz eines 27-Jährigen aus Ludwigshafen. Der Mercedes-Benz wurde dann auch noch auf ein davor stehendes weiteres Fahrzeug geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR, verletzt wurde bei dem Unfall jedoch glücklicherweise niemand.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizisten Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein freiwilliger Urintest erhärtete den Verdacht, so dass dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde und ihn nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung erwartet. Seinen Heimweg konnte der junge Mann zu Fuß antreten, denn sein Führerschein wurde auch gleich einbehalten und er darf nun vorerst kein Auto mehr führen.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer und Sachbeschädigung

Ludwigshafen-Nord und Hemshof (ots) – Am Freitag 25.09.2020 gegen 08:27 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem PKW die Karl-Müller-Straße in Fahrtrichtung Leuschnerstraße. An der Einmündung der Karl-Müller-Straße in die Leuschnerstraße übersah die Fahrerin einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Fahrradfahrer. Nachdem der PKW mit dem Hinterrad des Fahrrades kollidierte, stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich hierbei leicht.

Aus Wut über den Vorfall schlug der Fahrradfahrer im Anschluss mit der Faust auf die Motorhaube des PKW. Die Gemüter konnten vor Ort beruhigt werden.

Die PKW-Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und den Fahrradfahrer eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 25.09.2020, 18:00 Uhr und Samstag 26.09.2020, 08:00 Uhr, wurde in der Karolinenstraße ein schwarzer PKW VW durch einen unbekannten Täter beschädigt. Hierbei zerstach der Täter die beide hinteren Reifen und zerkratzte die seitliche Schiebetür des Fahrzeugs.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in der Oppauer Straße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Samstag 26.09.2020 gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 18jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Oppauer Straße von Richtung Pfingstweide kommend in Fahrtrichtung Edigheim. Im Kreisverkehr am Rewe-Markt, sei 18-Jährigen ein silbernes Auto entgegengekommen.

Der PKW befuhr Kreisverkehr in Fahrtrichtung Pfingstweide in die falsche Richtung, wodurch es letztlich zur Kollision gekommen sei. Der unfallverursachende PKW sei direkt nach dem Zusammenstoß weggefahren.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in der Frankenthaler Straße

Ludwigshafen-West (ots) – Am Freitag 25.09.2020 gegen 10:32 Uhr, befuhr ein schwarzer PKW Peugeot mit Ludwigshafener Kennzeichen die Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. In etwa auf Höhe der Hausnummer 92 löste sich eine Radkappe des Fahrzeuges und rollte gegen einen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellten PKW. Hierbei entstand Sachschaden.

Der schwarze PKW Peugeot setzte seinen Weg unbeirrt fort.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem infrage stehenden PKW tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in der Berthold-Schwarz-Straße

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag 24.09.2020 ca. 20:45 Uhr und Freitag 25.09.2020 ca. 13:00 Uhr, parkte ein 47-jähriger Mann seinen PKW BMW ordnungsgemäß in der Berthold-Schwarz-Straße/ ca.Höhe der Hausnummer 31, am Fahrbahnrand. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte ein bisher unbekanntes Fahrzeug innerhalb des benannten Zeitraums, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen Schaden an dem abgestellten PKW BMW im Heckbereich verursachte haben.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem unfallverursachenden Fahrzeug tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in der Erzbergerstraße

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 25.09.2020 gegen 18:09 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem PKW die Erzbergerstraße in Fahrtrichtung Sternstraße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 46 sei nun ein entgegenkommender PKW plötzlich in die Fahrspur der Frau abgekommen wodurch diese, zur Vermeidung eines Frontalzusammenstoßes, nach rechts habe ausweichen müssen.

Hierbei kollidierte die Fahrerin jedoch mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug.

Der Sachverhalt konnte durch einen unabhängigen Augenzeugen bestätigt werden.

Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt im Anschluss jedoch ohne weitere Reaktion in Fahrtrichtung Industriestraße fort. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem unfallverursachenden Fahrzeug tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall – Verursacher flüchtig

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 25.09.2020 gegen 18:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter PKW die Erzbergerstraße in Richtung Industriestraße und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende Fahrzeugführerin versuchte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte hierdurch jedoch mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Industriestraße. Nähere Hinweise zum unfallverursachenden PKW oder möglichen Insassen liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Rückfragen und Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.