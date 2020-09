9-Jähriges Kind von PKW angefahren

Lambsheim (ots) – Am 25.09.2020 gegen 13:15 Uhr kam es in der Mühltorstraße in Lambsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 9-Jährigen Kind und einem noch unbekannten PKW-Fahrer. Laut Aussage des Kindes wollte dieses den Fußgängerüberweg mit seinem Tretroller überqueren und befand sich bereits auf der Fahrbahn. Als es merkte, dass ein silberner PKW nicht bremst, drehte das Kind um, um sich von der Straße zu entfernen. Der PKW streifte das Kind dennoch am Bein, wodurch dieses fiel und sich leicht verletzte.

Der Fahrer hielt zwar an und erkundigte sich nach dem Kind, fuhr aber dann sofort weiter, ohne seine Personalien anzugeben, oder die Eltern zu kontaktieren. Der Unfall wurde erst 3 Stunden später bei der Polizei beanzeigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gelegenheit macht Diebe in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots) – Nach dem Einkauf in einem Discounter-Markt verstaute die 61-jährige Geschädigte ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Pkw. Währenddessen hatte sie ihren Geldbeutel auf dem Fahrersitz des Autos abgelegt und zudem die Fahrertür offenstehen lassen. Nur wenige Augenblicke der Unaufmerksamkeit reichten dem unbekannten Täter, die gebotene Gelegenheit zu nutzen und den Geldbeutel zu stehlen.

Die Polizei rät daher: Schaffen Sie den Dieben keine günstigen Gelegenheiten! Lassen Sie keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt irgendwo zurück, weder in Kraftfahrzeugen (offen wie verschlossen) noch in Fahrradkörben oder Einkaufswagen.

Trunkenheit im Verkehr in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Durch mehrere aufmerksame Zeugen wurde eine Fahrradfahrerin im Amselweg am Freitagnachmittag an der Weiterfahrt gehindert, weil sie offensichtlich stark verwirrt oder alkoholisiert gewesen sei.

Die verständigten Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt stellten schließlich eine vermeintlich hohe Alkoholisierung bei der 70-Jährigen fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest konnte die Frau jedoch nicht mehr durchführen. Im Anschluss wurde die Entnahme einer Blutprobe bei der Frau angeordnet, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Der Radlerin droht außer einer Geldstrafe zudem der Entzug der Fahrerlaubnis.

Zwei versuchte und ein vollendeter Telefonbetrug

Limburgerhof (ots) – In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren versuchten Trickbetrügen mittels Telefon. In allen Fällen täuschten die Anrufer vor, ein Familienmitglied, ein Freund oder ein Polizeibeamter zu sein und forderten jeweils eine große Summe Bargeld.

In einem Fall waren die Täter erfolgreich: Eine Frau gab sich als Enkelin des Angerufenen aus und erklärte, für einen Wohnungskauf dringend 40.000 EUR zu brauchen. Das 87-jährige Opfer erkannte die Täuschung nicht und erklärte zudem, “lediglich” 25.000 EUR zuhause zu haben. Im weiteren Verlauf redete außer der falschen Enkelin auch ein offensichtlich falscher Bankberater mit dem Opfer, der dem Geschädigten erklärte, dass die 25.000 EUR auch ausreichen würden. Trotzdem erkundigte man sich auch noch nach wertvollem Schmuck des Opfers. Wenige Minuten nach dem Telefonat erschien ein unbekannter Mann beim Opfer und holte das Geld ab.